Alpha Risk Controller PRO — это мощный инструмент для строгого контроля рисков, защиты капитала и поддержания дисциплины в торговле.

Подходит для ручной торговли и идеально работает вместе с любыми другими советниками.

Этот продукт не генерирует торговые сигналы.

Его задача — обеспечить безопасное управление лотами, защиту депозита и контроль торговой активности.

Основные возможности

1. Автоматический расчёт лота

Лот на основе процента риска

Фиксированный лот

Расчёт лота от баланса или от средств

Ограничение минимального и максимального размера лота

2. Защита капитала: день, неделя, месяц

Дневной лимит убытков

Дневная цель прибыли

Недельная защитная блокировка

Месячный лимит риска

Автоматическая остановка новых сделок при достижении лимитов

3. Контроль просадки

Просадка по балансу

Просадка по средствам

Мягкая блокировка (запрет новых сделок)

Жёсткая блокировка (закрытие всех ордеров и остановка торговли)

4. Защита прибыли

Автоматическая фиксация плавающей прибыли

Глобальный безубыток

Глобальный тейк-профит для всех сделок

Фиксированный или ступенчатый режим

5. Защитные фильтры

Максимальный спред

Контроль уровня маржи

Ограничение максимального числа сделок

Блокировка торговли при высокой волатильности (опционально)

6. Наглядная панель

Отображает в реальном времени:

Рассчитанный лот

Текущую просадку

Спред

Уровень маржи

Активированные защитные режимы

Параметры управления рисками

Кому подходит

Трейдерам, которые хотят строгой дисциплины

Пользователям, управляющим несколькими советниками

Тем, кто проходит или готовится к проп-фирмам

Начинающим трейдерам, нуждающимся в защите депозита

Трейдерам на высоковолатильных рынках

Технические особенности

Работает на валютных парах, металлах, индексах, крипто и синтетике

Поддерживает все таймфреймы (M1–M5 — оптимально)

Совместим со всеми брокерами

Нет требований к минимальному депозиту

Работает одновременно с любыми другими советниками

В комплекте

Пожизненные обновления

Удобные и понятные входные параметры

Простая установка

Мгновенный запуск после добавления на график

