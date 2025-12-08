Alpha Risk Controller PRO
- Утилиты
- Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Alpha Risk Controller PRO — это мощный инструмент для строгого контроля рисков, защиты капитала и поддержания дисциплины в торговле.
Подходит для ручной торговли и идеально работает вместе с любыми другими советниками.
Этот продукт не генерирует торговые сигналы.
Его задача — обеспечить безопасное управление лотами, защиту депозита и контроль торговой активности.
Основные возможности
1. Автоматический расчёт лота
-
Лот на основе процента риска
-
Фиксированный лот
-
Расчёт лота от баланса или от средств
-
Ограничение минимального и максимального размера лота
2. Защита капитала: день, неделя, месяц
-
Дневной лимит убытков
-
Дневная цель прибыли
-
Недельная защитная блокировка
-
Месячный лимит риска
-
Автоматическая остановка новых сделок при достижении лимитов
3. Контроль просадки
-
Просадка по балансу
-
Просадка по средствам
-
Мягкая блокировка (запрет новых сделок)
-
Жёсткая блокировка (закрытие всех ордеров и остановка торговли)
4. Защита прибыли
-
Автоматическая фиксация плавающей прибыли
-
Глобальный безубыток
-
Глобальный тейк-профит для всех сделок
-
Фиксированный или ступенчатый режим
5. Защитные фильтры
-
Максимальный спред
-
Контроль уровня маржи
-
Ограничение максимального числа сделок
-
Блокировка торговли при высокой волатильности (опционально)
6. Наглядная панель
Отображает в реальном времени:
-
Рассчитанный лот
-
Текущую просадку
-
Спред
-
Уровень маржи
-
Активированные защитные режимы
-
Параметры управления рисками
Кому подходит
-
Трейдерам, которые хотят строгой дисциплины
-
Пользователям, управляющим несколькими советниками
-
Тем, кто проходит или готовится к проп-фирмам
-
Начинающим трейдерам, нуждающимся в защите депозита
-
Трейдерам на высоковолатильных рынках
Технические особенности
-
Работает на валютных парах, металлах, индексах, крипто и синтетике
-
Поддерживает все таймфреймы (M1–M5 — оптимально)
-
Совместим со всеми брокерами
-
Нет требований к минимальному депозиту
-
Работает одновременно с любыми другими советниками
В комплекте
-
Пожизненные обновления
-
Удобные и понятные входные параметры
-
Простая установка
-
Мгновенный запуск после добавления на график
