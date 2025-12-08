Alpha Risk Controller PRO

Alpha Risk Controller PRO – Профессиональная система управления рисками

Alpha Risk Controller PRO — это мощный инструмент для строгого контроля рисков, защиты капитала и поддержания дисциплины в торговле.
Подходит для ручной торговли и идеально работает вместе с любыми другими советниками.

Этот продукт не генерирует торговые сигналы.
Его задача — обеспечить безопасное управление лотами, защиту депозита и контроль торговой активности.

Основные возможности

1. Автоматический расчёт лота

  • Лот на основе процента риска

  • Фиксированный лот

  • Расчёт лота от баланса или от средств

  • Ограничение минимального и максимального размера лота

2. Защита капитала: день, неделя, месяц

  • Дневной лимит убытков

  • Дневная цель прибыли

  • Недельная защитная блокировка

  • Месячный лимит риска

  • Автоматическая остановка новых сделок при достижении лимитов

3. Контроль просадки

  • Просадка по балансу

  • Просадка по средствам

  • Мягкая блокировка (запрет новых сделок)

  • Жёсткая блокировка (закрытие всех ордеров и остановка торговли)

4. Защита прибыли

  • Автоматическая фиксация плавающей прибыли

  • Глобальный безубыток

  • Глобальный тейк-профит для всех сделок

  • Фиксированный или ступенчатый режим

5. Защитные фильтры

  • Максимальный спред

  • Контроль уровня маржи

  • Ограничение максимального числа сделок

  • Блокировка торговли при высокой волатильности (опционально)

6. Наглядная панель

Отображает в реальном времени:

  • Рассчитанный лот

  • Текущую просадку

  • Спред

  • Уровень маржи

  • Активированные защитные режимы

  • Параметры управления рисками

Кому подходит

  • Трейдерам, которые хотят строгой дисциплины

  • Пользователям, управляющим несколькими советниками

  • Тем, кто проходит или готовится к проп-фирмам

  • Начинающим трейдерам, нуждающимся в защите депозита

  • Трейдерам на высоковолатильных рынках

Технические особенности

  • Работает на валютных парах, металлах, индексах, крипто и синтетике

  • Поддерживает все таймфреймы (M1–M5 — оптимально)

  • Совместим со всеми брокерами

  • Нет требований к минимальному депозиту

  • Работает одновременно с любыми другими советниками

В комплекте

  • Пожизненные обновления

  • Удобные и понятные входные параметры

  • Простая установка

  • Мгновенный запуск после добавления на график

Если хочешь, могу подготовить:
✔ краткое промо-описание для верхней части страницы MQL5,
✔ подробное описание параметров,
✔ текст для скриншотов.


Рекомендуем также
Crystal ball
Nickey Magale
Эксперты
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Утилиты
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Индикаторы
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Индикаторы
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Ultimate Supply Demand MT5
Ramon Sobrevals Arce
5 (4)
Индикаторы
After working during many months, with the help of Neural Networks, we have perfected the ultimate tool you are going to need for identifying key price levels (Supports and Resistances) and Supply and Demand zones. Perfectly suitable to trigger your trades, set up your future actions, decide your Take Profit and Stop Loss levels, and confirm the market direction. Price will always move between those levels, bouncing or breaking; from one zone to another, all the remaining movements are just mark
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Эксперты
Стратегия CSP. Эта стратегия основана на определенном типе паттерна на свечах (наилучшая производительность на таймфрейме 1H). Бэктест и оптимизация были выполнены на внешних исторических данных, поэтому бэктест, выполненный на meta trader5 не покажет таких же хороших результатов, тем не менее, помимо бэктеста, мы провели реальный тест в течение 1 недели с 2023.03.27 по 2023.0330, результаты представлены на изображениях. Подсказки для улучшения этой (и большинства других) стратегий. Как некот
The Scalper by Profectus AI
New Capital B.V.
Эксперты
Discover our groundbreaking scalping trading bot designed for small trading accounts. This bot utilizes a simple fractal breakout strategy, executing fast trades based on local highs and lows. Key Features: Trading System: Utilizes fractals for entry points in both long and short positions. Settings Explained: Detailed inputs including timeframes, risk management, and ATR-based stop-loss and take-profit levels. Optimal Trading Times: Best used with pairs like EUR/USD or USD/JPY during liquid ma
Binary and scalping
Justine Kelechi Ekweh
Индикаторы
This is a trend following system for Binary options traders and forex scalpers. It is carefully crafted and recognizes periods of very strong trends in the market and gives the trader the advantage and opportunity of riding with the momentum. It works on all timeframes and currency pairs especially high liquidity pairs. Avoid news events 15mins before and after. Always have your money management script or system in place. Tested on Deriv synthetics as well, please check screenshots. The mt4 vers
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Support & Resistance - это модификация стандартного индикатора Fractals Билла Вильямса. Индикатор работает на любых временных интервалах. Он отображает на графике уровни поддержки и сопротивления и позволяет установить уровни стоп-лосса и тейк-профита (их точные числовые значения вы можете узнать, наведя на уровни указатель мышки). Синие пунктирные линии - уровни поддержки. Красные пунктирные линии - уровни сопротивления. По желанию вы можете изменить вид и цвет этих линий. Если цена п
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Индикаторы
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Индикаторы
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Binary Options Conqueror 5
Majeed Odubela
Индикаторы
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Conqueror System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.     Forward Testing Of The System Has Shown Remarkable Results . The Results Of Forward Testing On Live Trading Account Is Consistent With The Results Obtained By Back Testing .
EmoSandR
Clever Emoghene
Индикаторы
EmoSupportAndResistance Indicator EmoSupportandResistance is an indicator for MetaTrader that automatically highlights important support and resistance zones. These zones represent price levels where the market has previously reacted, making them useful reference points for technical analysis. The indicator updates zones in real time as new price data becomes available and plots them clearly on the chart. Main Features Automatic identification of support and resistance levels Real-time updating
Ultra AS MT5
Yaroslav Varankin
3 (2)
Индикаторы
Индикатор предназначен для торговли бинарными опционами. Параметр "period" можно настроить под свою торговую стратегию, что позволяет подобрать нужное количество и качество сигналов. Красная стрелка вниз – это сигнал на продажу, синяя стрелка вверх – сигнал на покупку. Рекомендуемое время экспирации — одна свеча. Открывать сделку можно либо при появлении сигнала, либо на следующей свече. Внимание: сигнал может иногда исчезать на текущей свече, поэтому важно учитывать это при принятии решений. Е
Scalping Entry Points MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Nexus 6 Neural Binary Indicator
Muhammad Talha
Индикаторы
Nexus 6.1 (MT5) - Neural Network Binary Options Indicator Nexus 6.1 (MT5) Neural Network-Powered Binary Options Indicator for MetaTrader 5 What is Nexus 6.1? Nexus 6.1 is a neural network–driven signal indicator specifically built for binary-options style trading. It generates accurate CALL/PUT decisions exactly at candle open, allowing you to set your expiry to the candle duration (or a small multiple) and act immediately—without guessing mid-bar. Why Traders Choose Nexus 6.1 Candle-start sign
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Crypto to MT5
Rajesh Kumar Nait
Утилиты
Crypto.com в МТ5 Live Candlestick Stream в Metatrader 5 из веб-сокета Crypto.com Это данные OHCLV (Open High Low Close Real Volume) в режиме реального времени.  трейдеры, если на минутном графике данные OHLC неверны, это может дать неверный анализ при изучении технического графика. Этот продукт гарантирует, что он дает точные данные в режиме реального времени, что может помочь в ручном анализе. вы можете проверить мой другой криптопродукт в моем профиле https://www.mql5.com/en/users/rajeshn
Happy Nation MT5
Andrijana Radojevic
Эксперты
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Price: $99 IMPORTANT! After purchase, send me a private message to receive the installation manual and detailed setup instructions. SETFILES  - DOWNLOAD HERE! HAPPY NATION EA   is a next-generation automated system built for all AUD pairs, combining a smart, controlled grid structure with advanced market-adaptive filters. It delivers   ultra-low drawdown (1–5%) , fast trade cycles (≈90% closed within 24h), and strict exposure control through pair-specific
NTL Japanese Candle Patterns
Northen Trading Labs
Индикаторы
Japanese Candle Patterns (JCP) User Guide Overview and Features Japanese candlestick patterns, a foundational element of technical analysis, provide traders with visual insights into market psychology. Each pattern represents the battle between bulls and bears, encapsulating critical information about market sentiment, potential reversals, and continuation signals. Developed centuries ago and later popularized by Steve Nison in Japanese Candlestick Charting Techniques , these patterns are now wi
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Индикаторы
Индикатор подчёркивает те моменты, которые профессиональный трейдер видит в обычных индикаторах. VisualVol визуально отображает разные показатели волатильности в единой шкале и общем масштабе. Подчёркивает цветом превышение показателей объёма. Одновременно могут быть отображены Тиковый и Реальный Объем, Действительный диапазон, ATR, размер свечи и ретурнс (разница open-close). Благодаря VisualVol вы увидите рыночные периоды и подходящее время для разных торговых операций. Индикатор отображает: т
Gold Support Resistance Auto Plot Lines Indicator
Pedryan Cris Manalo
Индикаторы
Support & Resistance Auto Plot Lines Indicator for MT5 – Perfect for Scalping! Make your trading easier with our Support & Resistance Auto Plot Lines indicator for MT5. This powerful tool automatically detects key support and resistance levels on your chart, helping you make better trading decisions with minimal effort. Why Choose This Indicator? Perfect for Scalping – Quickly identify strong price zones for fast, precise entries and exits. Automatic Level Detection – No need to manually dra
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Limitless MT5  - это универсальный индикатор который подойдет каждому как начинающему так и опытному трейдеру работает на всех валютных парах криптовалютах сыре акциях Limitless MT5 - уже настроен и не требует дополнительной настройки   А теперь главное Почему  Limitless MT5 ? 1 полное отсутствие перерисовки  2 два года тестирования лучшими специалистами в трейдинге 3 точность правильных сигналов превышает 80% 4 хорошо показал себя в торговле во время выхода новостей Правила торговли  1 сигнал н
Naked Forex Kangaroo Tail indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Naked Forex Kangaroo Tail Indicator Kangaroo Tail Indicator is a pattern recognition indicator for Forex, Stocks, Indices, Futures, Commodities and Cryptos. The Kangaroo Tail is a multi-bar pattern. The Kangaroo Tail pattern is very effective and is very simple to trade. The strategy that comes with the Kangaroo Tail is based on price action. The indicator does what it was designed for: displaying Kangaroo Tail patterns.   Don't expect to follow the up and down arrows and make money . Tradin
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Утилиты
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
DoIt Trade Coach AI MT5
Diego Arribas Lopez
Утилиты
DoIt Trade Coach AI (MT5/MT4) — AI Trade Validator for Manual Traders You are the trader. The AI is your second opinion. Intro price valid until 26.12.2025. After that, price updates to 197 USD. DoIt Trade Coach AI is a MetaTrader utility that helps you validate your trade ideas before you enter: you propose direction + Entry/SL/TP, the AI analyzes the setup, explains what’s strong/weak, suggests improvements, and lets you execute directly from the panel. This is NOT an automated trading EA.
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Утилиты
Timeless Charts is an advanced charting solution designed for professional traders seeking for custom charts / custom timeframes , including seconds charts / seconds timeframe, renko charts / renko bars, cluster charts / footprint charts and advanced tools present in most of the popular platforms. Unlike traditional offline charts or simplistic custom indicators, this solution constructs fully custom bars with true timestamp accuracy , down to miliseconds, allowing for a powerful and precise tr
PZ Local Trade Copier EA MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Утилиты
Local Trade Copier EA — это решение для индивидуальных трейдеров или менеджеров по работе с клиентами, которым необходимо выполнять торговые сигналы из внешних источников или которым необходимо управлять несколькими счетами одновременно, без необходимости использования МАМ или ПАММ-счета. Он копирует до 8 основных учетных записей на неограниченное количество подчиненных учетных записей. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | Часто задаваемые вопросы | Вс
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Утилиты
Торговый инструмент Binance для MT5 1. Этот продукт включает в себя графики в реальном времени через Websocket, исторические графики, автоматическое обновление при перезапуске терминала MT5 для обеспечения бесперебойной работы без ручного вмешательства, что обеспечивает бесперебойную торговлю на Binance. Торговля, графики в реальном времени и исторические данные доступны для спотовых и фьючерсных сделок. Функции графиков: 1. Графики в реальном времени OHLC через Websocket (wss) 2. Обновление
Другие продукты этого автора
Reversal merchant
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Индикаторы
Reversal Merchant Overview Reversal Merchant is a non-repainting MT5 indicator that identifies high-probability market turning points. It combines Average True Range (ATR) volatility analysis with a long-term 100-period EMA filter to catch exhaustion moves and potential reversals. The tool draws clear buy/sell arrows directly on the chart and can optionally alert you in real time. Core Logic Look-Back Reversal Detection: Scans the highest highs and lowest lows over a user-defined period to loc
Focused Trend Breakout Trader
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Эксперты
Here's a detailed description of your EA, explaining how it works and how best to use it. Overview This Expert Advisor (EA) is designed to trade multiple symbols using a trend-following and momentum-based strategy. It utilizes Williams %R (WPR), Moving Averages (MA), Relative Strength Index (RSI), DeMarker, and ATR to identify optimal trade entries and exits. The EA dynamically calculates lot size based on risk percentage and manages stop-loss (SL) and take-profit (TP) using the ATR (Average Tru
Reversal merchant pro
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Индикаторы
Reversal merchant  is a powerful, non-repainting technical indicator designed for MetaTrader 5, delivering precise buy and sell signals for traders seeking reliable entry and exit points. Built with advanced filtering mechanisms, it combines multiple technical analysis tools to identify high-probability reversal opportunities in any market, making it ideal for forex, stocks, commodities, and indices trading. Non-Repainting Signals : Generates stable buy (lime arrows) and sell (red arrows) signa
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв