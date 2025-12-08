Alpha Risk Controller PRO
- Utilitaires
- Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
- Version: 2.0
- Activations: 5
La plupart des traders perdent non pas parce que leur stratégie est mauvaise, mais parce que leur risque est incohérent, leurs tailles de lots varient, et leur drawdown augmente silencieusement.
Alpha Risk Controller PRO apporte une structure claire, une discipline constante et un cadre solide pour maintenir un trading contrôlé et stable.
Cet outil surveille l’exposition, gère la taille des positions, protège le compte et applique des règles qui empêchent les erreurs émotionnelles. Il fonctionne aussi bien avec le trading manuel qu’avec n’importe quel Expert Advisor exécuté sur le même compte.
Il s’adresse aux traders qui recherchent clarté, structure et maîtrise totale du risque.Points Forts
Alpha Risk Controller PRO est conçu pour maintenir des conditions de trading stables en imposant des règles précises.
Il garantit que chaque position respecte vos limites, évite la surexposition et maintient des conditions de compte sûres.
✔ Taille de lot cohérente
✔ Drawdown contrôlé
✔ Profits protégés
✔ Limites journalières et hebdomadaires respectées
✔ Pas de trades dans des conditions dangereuses
✔ Supervision complète du compte en permanence
Il apporte une structure essentielle à toute méthode de trading.Fonctionnalités Principales
1. Calcul Intelligent de la Taille de Lot
-
Basé sur un pourcentage de risque
-
Lot fixe
-
Basé sur le solde
-
Basé sur l’équité
-
Limites min/max facultatives
Garantit des positions régulières et prévisibles.
2. Protection Journalière / Hebdomadaire / Mensuelle
-
Limite de perte journalière
-
Objectif journalier sécurisé
-
Verrouillage hebdomadaire
-
Limite mensuelle
-
Option pour bloquer les nouveaux trades lorsque les limites sont atteintes
Ces règles empêchent le sur-trading et les décisions impulsives.
3. Système de Contrôle du Drawdown
-
Protection du drawdown sur solde
-
Protection du drawdown sur équité
-
Verrouillage doux (pas de nouveaux trades)
-
Verrouillage dur (ferme toutes les positions et arrête l’activité)
Votre compte reste protégé en permanence.
4. Outils de Protection des Profits
-
Verrouillage du profit flottant
-
Mode breakeven global
-
Take profit global
-
Verrouillage fixe ou progressif
Protège les gains sans surveillance permanente.
5. Filtres de Sécurité
-
Limite de spread
-
Protection du niveau de marge
-
Limite du nombre de positions ouvertes
-
Blocage optionnel en période de forte volatilité
Les nouvelles positions ne s’ouvrent que dans des conditions sûres.
6. Tableau de Contrôle Clair et Organisé
Affiche en temps réel :
-
Taille de lot calculée
-
Statut du drawdown
-
Spread
-
Niveau de marge
-
État des verrouillages
-
Paramètres de risque
-
Conditions générales du compte
Tout est visible et facile à suivre.Pour Qui ?
Alpha Risk Controller PRO aide :
-
Les traders qui veulent un contrôle strict
-
Les utilisateurs de plusieurs EAs
-
Les traders ayant besoin d’une taille de lot régulière
-
Les traders en préparation pour des défis de sociétés de financement
-
Les traders sur marchés volatils
-
Les débutants qui ont besoin de structure
Il apporte stabilité et discipline à n’importe quel style de trading.Pourquoi Les Traders L’Adoptent
Parce qu’un risque maîtrisé conduit à des résultats cohérents.
Cet outil contribue à maintenir :
-
Une exposition stable
-
Un drawdown maîtrisé
-
Des profits sécurisés
-
Un comportement de trading constant
-
Des limites claires
-
Un environnement de trading fiable
Il crée un cadre de travail sûr et prévisible.Informations Techniques
-
Fonctionne sur toutes les paires : devises, métaux, indices, crypto, synthetics
-
Tout timeframe (M1–M5 recommandé pour mises à jour rapides)
-
Compatible avec tous les brokers
-
Aucun dépôt minimum requis
-
Fonctionne en parallèle avec n’importe quel Expert Advisor
-
Mises à jour à vie
-
Paramètres clairs et bien organisés
-
Mise en place simple
-
Surveillance complète du compte
-
Fonctionne immédiatement après être attaché à un graphique
Si vous voulez, je peux aussi préparer :
✔ Une courte introduction en 2–3 lignes
✔ Le texte pour vos images de présentation
✔ La description complète des paramètres pour MQL5 Market