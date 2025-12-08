La plupart des traders perdent non pas parce que leur stratégie est mauvaise, mais parce que leur risque est incohérent, leurs tailles de lots varient, et leur drawdown augmente silencieusement.

Alpha Risk Controller PRO apporte une structure claire, une discipline constante et un cadre solide pour maintenir un trading contrôlé et stable.

Cet outil surveille l’exposition, gère la taille des positions, protège le compte et applique des règles qui empêchent les erreurs émotionnelles. Il fonctionne aussi bien avec le trading manuel qu’avec n’importe quel Expert Advisor exécuté sur le même compte.

Il s’adresse aux traders qui recherchent clarté, structure et maîtrise totale du risque.

Alpha Risk Controller PRO est conçu pour maintenir des conditions de trading stables en imposant des règles précises.

Il garantit que chaque position respecte vos limites, évite la surexposition et maintient des conditions de compte sûres.

✔ Taille de lot cohérente

✔ Drawdown contrôlé

✔ Profits protégés

✔ Limites journalières et hebdomadaires respectées

✔ Pas de trades dans des conditions dangereuses

✔ Supervision complète du compte en permanence

Il apporte une structure essentielle à toute méthode de trading.

1. Calcul Intelligent de la Taille de Lot

Basé sur un pourcentage de risque

Lot fixe

Basé sur le solde

Basé sur l’équité

Limites min/max facultatives

Garantit des positions régulières et prévisibles.

2. Protection Journalière / Hebdomadaire / Mensuelle

Limite de perte journalière

Objectif journalier sécurisé

Verrouillage hebdomadaire

Limite mensuelle

Option pour bloquer les nouveaux trades lorsque les limites sont atteintes

Ces règles empêchent le sur-trading et les décisions impulsives.

3. Système de Contrôle du Drawdown

Protection du drawdown sur solde

Protection du drawdown sur équité

Verrouillage doux (pas de nouveaux trades)

Verrouillage dur (ferme toutes les positions et arrête l’activité)

Votre compte reste protégé en permanence.

4. Outils de Protection des Profits

Verrouillage du profit flottant

Mode breakeven global

Take profit global

Verrouillage fixe ou progressif

Protège les gains sans surveillance permanente.

5. Filtres de Sécurité

Limite de spread

Protection du niveau de marge

Limite du nombre de positions ouvertes

Blocage optionnel en période de forte volatilité

Les nouvelles positions ne s’ouvrent que dans des conditions sûres.

6. Tableau de Contrôle Clair et Organisé

Affiche en temps réel :

Taille de lot calculée

Statut du drawdown

Spread

Niveau de marge

État des verrouillages

Paramètres de risque

Conditions générales du compte

Tout est visible et facile à suivre.

Alpha Risk Controller PRO aide :

Les traders qui veulent un contrôle strict

Les utilisateurs de plusieurs EAs

Les traders ayant besoin d’une taille de lot régulière

Les traders en préparation pour des défis de sociétés de financement

Les traders sur marchés volatils

Les débutants qui ont besoin de structure

Il apporte stabilité et discipline à n’importe quel style de trading.

Parce qu’un risque maîtrisé conduit à des résultats cohérents.

Cet outil contribue à maintenir :

Une exposition stable

Un drawdown maîtrisé

Des profits sécurisés

Un comportement de trading constant

Des limites claires

Un environnement de trading fiable

Il crée un cadre de travail sûr et prévisible.

Fonctionne sur toutes les paires : devises, métaux, indices, crypto, synthetics

Tout timeframe (M1–M5 recommandé pour mises à jour rapides)

Compatible avec tous les brokers

Aucun dépôt minimum requis

Fonctionne en parallèle avec n’importe quel Expert Advisor

Mises à jour à vie

Paramètres clairs et bien organisés

Mise en place simple

Surveillance complète du compte

Fonctionne immédiatement après être attaché à un graphique

Si vous voulez, je peux aussi préparer :

✔ Une courte introduction en 2–3 lignes

✔ Le texte pour vos images de présentation

✔ La description complète des paramètres pour MQL5 Market