Trend Reversal Catcher with Alert MT4

📌 Trend Reversal Catcher with Alert MT5

Trend Reversal Catcher with Alert MT5 è un indicatore di price action che non ridisegna, non ricalcola e non ha ritardi, progettato per individuare con precisione i punti di inversione del mercato.

Combina il rilevamento dei pivot, i pattern candlestick (pin bar e configurazioni engulfing) e un filtro di volatilità basato su ATR per fornire segnali di inversione puliti e affidabili.

L’indicatore traccia frecce Buy/Sell direttamente sul grafico e invia avvisi in tempo reale, rendendolo adatto a scalping, day trading e swing trading su Forex, indici, metalli e crypto.

🔑 Caratteristiche principali

✅ Non ridisegna & senza ritardi – tutti i segnali sono definitivi e affidabili: una volta che la freccia appare, rimane sul grafico.

✅ Basato solo sul Price Action – nessun indicatore ritardato (solo ATR per la volatilità).

✅ Rilevamento dei pivot – identifica i veri punti di inversione.

✅ Conferma candlestick – pin bar & pattern engulfing confermano l’inversione.

✅ Filtro di volatilità (ATR) – elimina i segnali deboli o falsi.

✅ Frecce Buy & Sell chiare – conferma visiva semplice per l’entrata a mercato.

✅ Avvisi in tempo reale – notifiche pop-up per non perdere mai un segnale.

✅ Funziona su tutti i simboli e timeframe – Forex, indici, commodities, crypto.

✅ Semplice & leggero – senza elementi inutili, facile da usare.

📊 Applicazioni di trading

Strategia di inversione – individuare i potenziali punti di svolta con conferma candlestick.

Entrate contro-trend – catturare i ritracciamenti nei mercati laterali.

Conferma della continuazione del trend – usare le frecce di inversione come trigger di entrata insieme alla propria analisi.

Scalping / Swing Trading – segnali adattabili a qualsiasi timeframe e condizione di mercato.

📷 Rappresentazione visiva

🟢 Frecce verdi – segnali di inversione rialzista.
🔴 Frecce rosse – segnali di inversione ribassista.

Tutti i colori delle frecce sono completamente personalizzabili, così puoi adattarli al tuo stile grafico personale.

📌 Raccomandazioni

Mercati: Forex, Indici, Metalli, Crypto.

Coppie: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Oro), BTCUSD e molte altre.

Timeframe: M5, M15, H1, H4 (funziona su tutti).

Conti: ECN, conti a basso spread e trading con prop firm.

🎯 Perché scegliere Trend Reversal Catcher?

A differenza dei classici indicatori ritardati, questo strumento si basa su logica di price action pura arricchita da un filtro di volatilità.

Offre chiarezza, precisione e sicurezza nell’individuare dove il mercato ha più probabilità di invertire.

Con segnali non-ridisegnati, logica pivot e conferma candlestick, avrai un vantaggio potente sia nelle inversioni, che nei pullback o nelle fasi di consolidamento.

🚀 Migliora il tuo trading con Trend Reversal Catcher with Alert MT5 – uno strumento semplice e potente per identificare le inversioni di mercato con precisione.

📩 Dopo l’acquisto, contattami tramite i messaggi MQL5 per ricevere la documentazione di setup e i parametri consigliati. Questo ti aiuterà a iniziare velocemente e ottenere il massimo dall’indicatore.

