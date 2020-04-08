Trend Reversal Catcher with Alert MT4

📌 Trend Reversal Catcher with Alert MT5





Trend Reversal Catcher with Alert MT5 è un indicatore di price action che non ridisegna, non ricalcola e non ha ritardi, progettato per individuare con precisione i punti di inversione del mercato.





Combina il rilevamento dei pivot, i pattern candlestick (pin bar e configurazioni engulfing) e un filtro di volatilità basato su ATR per fornire segnali di inversione puliti e affidabili. MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/150541?source=Site+Market+My+Products+Page







L’indicatore traccia frecce Buy/Sell direttamente sul grafico e invia avvisi in tempo reale, rendendolo adatto a scalping, day trading e swing trading su Forex, indici, metalli e crypto.





🔑 Caratteristiche principali





✅ Non ridisegna & senza ritardi – tutti i segnali sono definitivi e affidabili: una volta che la freccia appare, rimane sul grafico.





✅ Basato solo sul Price Action – nessun indicatore ritardato (solo ATR per la volatilità).





✅ Rilevamento dei pivot – identifica i veri punti di inversione.





✅ Conferma candlestick – pin bar & pattern engulfing confermano l’inversione.





✅ Filtro di volatilità (ATR) – elimina i segnali deboli o falsi.





✅ Frecce Buy & Sell chiare – conferma visiva semplice per l’entrata a mercato.





✅ Avvisi in tempo reale – notifiche pop-up per non perdere mai un segnale.





✅ Funziona su tutti i simboli e timeframe – Forex, indici, commodities, crypto.





✅ Semplice & leggero – senza elementi inutili, facile da usare.





📊 Applicazioni di trading





Strategia di inversione – individuare i potenziali punti di svolta con conferma candlestick.





Entrate contro-trend – catturare i ritracciamenti nei mercati laterali.





Conferma della continuazione del trend – usare le frecce di inversione come trigger di entrata insieme alla propria analisi.





Scalping / Swing Trading – segnali adattabili a qualsiasi timeframe e condizione di mercato.





📷 Rappresentazione visiva





🟢 Frecce verdi – segnali di inversione rialzista.

🔴 Frecce rosse – segnali di inversione ribassista.





Tutti i colori delle frecce sono completamente personalizzabili, così puoi adattarli al tuo stile grafico personale.





📌 Raccomandazioni





Mercati: Forex, Indici, Metalli, Crypto.





Coppie: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD (Oro), BTCUSD e molte altre.





Timeframe: M5, M15, H1, H4 (funziona su tutti).





Conti: ECN, conti a basso spread e trading con prop firm.





🎯 Perché scegliere Trend Reversal Catcher?





A differenza dei classici indicatori ritardati, questo strumento si basa su logica di price action pura arricchita da un filtro di volatilità.





Offre chiarezza, precisione e sicurezza nell’individuare dove il mercato ha più probabilità di invertire.





Con segnali non-ridisegnati, logica pivot e conferma candlestick, avrai un vantaggio potente sia nelle inversioni, che nei pullback o nelle fasi di consolidamento.





🚀 Migliora il tuo trading con Trend Reversal Catcher with Alert MT5 – uno strumento semplice e potente per identificare le inversioni di mercato con precisione.





📩 Dopo l’acquisto, contattami tramite i messaggi MQL5 per ricevere la documentazione di setup e i parametri consigliati. Questo ti aiuterà a iniziare velocemente e ottenere il massimo dall’indicatore.