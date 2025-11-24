Spready TripleEdge – Manuale utente con account di monitoraggio in tempo reale
24 novembre 2025, 08:37
Mohammed Azizul Huq
Clicca qui per ottenere i dettagli di questo robot Forex

[MT5 version will come soon...]

Questo articolo contiene le seguenti sezioni:

  • ✅ Come configurare questo robot Forex
  • ✅ Account di monitoraggio in tempo reale
  • ✅ Condizioni per ottenere un VPS GRATUITO

...................................................................................................

⚠️ Come configurare questo Forex Robot:

  1. Apri il grafico EURUSD 5M
  2. Abilita "AutoTrading"
  3. Collega l'EA al grafico e premi OK
  4. Watch this video on Youtube
input

⚠️ Configurazione di input:


Le impostazioni predefinite sono: Rischio per operazione = 10$ e Impostazioni = 3 se hai un saldo di 500$ o più (nella versione attuale l'impostazione 3 è meno rischiosa e redditizia)

Ci sono solo 2 input


Rischio per operazione: questo è l'importo del rischio per ogni operazione. Per ogni saldo iniziale di 1000 $, digita 10 $ per un rischio basso. Puoi iniziare con 500 $ per un rischio medio. Dopo alcune settimane di trading, puoi aumentare il rischio, ad esempio 20 $.


Impostazioni: ci sono 5 impostazioni. Devi digitare da 1 a 6 impostazioni. Se c'è un trend debole, l'impostazione 1 genererà un buon profitto, mentre l'impostazione 5 genererà un buon profitto se il trend è molto forte. Controlla i risultati di trading live qui sotto per le diverse impostazioni e decidi quali desideri utilizzare. Un'impostazione può essere utilizzata per un account MT4. Se desideri utilizzare tutte e 5 le impostazioni, crea 5 account MT4, ognuno con un saldo iniziale di 1000 $ o più, quindi collega l'EA per ogni account MT4 e specifica le impostazioni.


Requisito di leva finanziaria:


Questo EA può essere utilizzato per una leva finanziaria 1:1, ma richiederà un saldo iniziale maggiore. Pertanto, si consiglia di utilizzare una leva finanziaria di 1:500 o superiore se si desidera utilizzare questo EA con un saldo iniziale di 500$.


Coppie:


Questo EA è configurato per 7 coppie. Tutte queste 7 coppie dovrebbero essere esattamente come di seguito. Alcuni broker utilizzano qualche carattere in più, in tal caso l'EA non aprirà alcun ordine per quella coppia. La maggior parte dei broker Forex utilizza nomi di coppia simili a quelli riportati di seguito:


EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD


Orario del server del broker Forex:


La maggior parte dell'orario del server del broker Forex MT4 è nel fuso orario EET. Si consiglia di utilizzare qualsiasi broker con orario del server EET per ottenere prestazioni migliori, ma l'EA può funzionare con qualsiasi broker con fuso orario diverso. Di seguito è riportato l'elenco dei principali broker Forex che utilizzano l'orario del server EET.


...................................................................................................

Account di monitoraggio in tempo reale:

Accedi a MT4 utilizzando le seguenti credenziali di accesso per verificare le tue operazioni oppure clicca sul link FXBlue per controllare le tue operazioni. La password può essere aggiornata in qualsiasi momento; visita questa pagina per ottenere la password più recente per accedere al tuo account MT4.

...................................................................................................

Trading started from 22 October 2025.

Initial Balance : 1000 $

MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05

Settings Risk Per Trade   Login  Password  FxBlue Link 1 month Profit (19 Oct-19 November) 
1  20 $  55036613
  ForxAnalytics@2025   Link1
  001.68 $
2  20 $  55036614
  ForxAnalytics@2025   Link2
  019.89 $
3  20 $  55036615
  ForxAnalytics@2025  Link3
  356.21 $
4  20 $  55036616  ForxAnalytics@2025  Link4  532.72 $
5  20 $  55036617  ForxAnalytics@2025  Link5  566.72 $

...................................................................................................

   

Condizioni VPS GRATUITE:

Se ti registri con il nostro broker partner utilizzando il nostro link di affiliazione, riceverai 3 mesi GRATUITI di aggiornamento gratuito del robot Forex VPS. Segui i seguenti passaggi.


Step 1

Ottieni l'EA da questo marketplace

Step 2

Visita il link sottostante e registra un account Forex cliccando sul link di qualsiasi broker Forex (se hai già un account con loro, usa un indirizzo email diverso per crearne uno nuovo; possiamo verificare se ti registri cliccando sul nostro link di affiliazione).

https://www.mql5.com/en/blogs/post/765570

Step 3

Crea 1 o più conti REALI e deposita 1000$ o più su ciascun conto (MT4, conto standard, leva finanziaria 1:500 o superiore).

Step 4

Invia le seguenti informazioni tramite Telegram o messaggio. Server MT4, Login, Password.

Dopo aver ottenuto tutte queste informazioni, attiveremo il robot forex sul tuo account utilizzando il nostro VPS con impostazioni a basso rischio, ovvero rischio per operazione = 20$ e impostazioni = 3. Puoi semplicemente monitorare il tuo account utilizzando la tua app mobile MT4. Ti informeremo qualche giorno prima della data di scadenza del VPS, dopodiché potrai utilizzarlo per fare trading.

...................................................................................................  

Raccomandazioni:

Si consiglia di utilizzare questo EA per 5 diversi account MT4, ognuno con 1000$ e applicando 5 impostazioni diverse. In media, ogni impostazione genera un profitto mensile di 200$; il che significa un profitto mensile totale di 1000$ utilizzando 5 account diversi. Questo è un eccellente reddito passivo. Se non hai fiducia, il primo mese utilizzalo con un account DEMO.



...................................................................................................  

Join Telegram Channel to get updates of this Robot :  @ForxAnalytics

Telegram Support : @ForxAnalytics_Support

Subscribe Youtube to get details : https://www.youtube.com/@ForxAnalytics 

bookmark our website for future : https://www.forxanalytics.com/ 

...................................................................................................




