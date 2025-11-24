Spready TripleEdge – Manuale utente con account di monitoraggio in tempo reale

[MT5 version will come soon...]
Questo articolo contiene le seguenti sezioni:
- ✅ Come configurare questo robot Forex
- ✅ Account di monitoraggio in tempo reale
- ✅ Condizioni per ottenere un VPS GRATUITO
⚠️ Come configurare questo Forex Robot:
- Apri il grafico EURUSD 5M
- Abilita "AutoTrading"
- Collega l'EA al grafico e premi OK
- Watch this video on Youtube
Le impostazioni predefinite sono: Rischio per operazione = 10$ e Impostazioni = 3 se hai un saldo di 500$ o più (nella versione attuale l'impostazione 3 è meno rischiosa e redditizia)
Ci sono solo 2 input
Rischio per operazione: questo è l'importo del rischio per ogni operazione. Per ogni saldo iniziale di 1000 $, digita 10 $ per un rischio basso. Puoi iniziare con 500 $ per un rischio medio. Dopo alcune settimane di trading, puoi aumentare il rischio, ad esempio 20 $.
Impostazioni: ci sono 5 impostazioni. Devi digitare da 1 a 6 impostazioni. Se c'è un trend debole, l'impostazione 1 genererà un buon profitto, mentre l'impostazione 5 genererà un buon profitto se il trend è molto forte. Controlla i risultati di trading live qui sotto per le diverse impostazioni e decidi quali desideri utilizzare. Un'impostazione può essere utilizzata per un account MT4. Se desideri utilizzare tutte e 5 le impostazioni, crea 5 account MT4, ognuno con un saldo iniziale di 1000 $ o più, quindi collega l'EA per ogni account MT4 e specifica le impostazioni.
Requisito di leva finanziaria:
Questo EA può essere utilizzato per una leva finanziaria 1:1, ma richiederà un saldo iniziale maggiore. Pertanto, si consiglia di utilizzare una leva finanziaria di 1:500 o superiore se si desidera utilizzare questo EA con un saldo iniziale di 500$.
Coppie:
Questo EA è configurato per 7 coppie. Tutte queste 7 coppie dovrebbero essere esattamente come di seguito. Alcuni broker utilizzano qualche carattere in più, in tal caso l'EA non aprirà alcun ordine per quella coppia. La maggior parte dei broker Forex utilizza nomi di coppia simili a quelli riportati di seguito:
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD
Orario del server del broker Forex:
La maggior parte dell'orario del server del broker Forex MT4 è nel fuso orario EET. Si consiglia di utilizzare qualsiasi broker con orario del server EET per ottenere prestazioni migliori, ma l'EA può funzionare con qualsiasi broker con fuso orario diverso. Di seguito è riportato l'elenco dei principali broker Forex che utilizzano l'orario del server EET.
Account di monitoraggio in tempo reale:
Accedi a MT4 utilizzando le seguenti credenziali di accesso per verificare le tue operazioni oppure clicca sul link FXBlue per controllare le tue operazioni. La password può essere aggiornata in qualsiasi momento; visita questa pagina per ottenere la password più recente per accedere al tuo account MT4.
Trading started from 22 October 2025.
Initial Balance : 1000 $
MT4 Server : CapitalPointTrading-Demo05
|Settings
|Risk Per Trade
|Login
|Password
|FxBlue Link
|1 month Profit (19 Oct-19 November)
|1
|20 $
| 55036613
|ForxAnalytics@2025
| Link1
|001.68 $
|2
|20 $
| 55036614
|ForxAnalytics@2025
| Link2
|019.89 $
|3
|20 $
| 55036615
|ForxAnalytics@2025
| Link3
|356.21 $
|4
|20 $
|55036616
|ForxAnalytics@2025
|Link4
|532.72 $
|5
|20 $
|55036617
|ForxAnalytics@2025
|Link5
|566.72 $
Condizioni VPS GRATUITE:
Se ti registri con il nostro broker partner utilizzando il nostro link di affiliazione, riceverai 3 mesi GRATUITI di aggiornamento gratuito del robot Forex VPS. Segui i seguenti passaggi.
|
Step 1
|
Ottieni l'EA da questo marketplace
|
Step 2
|
Visita il link sottostante e registra un account Forex cliccando sul link di qualsiasi broker Forex (se hai già un account con loro, usa un indirizzo email diverso per crearne uno nuovo; possiamo verificare se ti registri cliccando sul nostro link di affiliazione).
|
Step 3
|
Crea 1 o più conti REALI e deposita 1000$ o più su ciascun conto (MT4, conto standard, leva finanziaria 1:500 o superiore).
|
Step 4
|
Invia le seguenti informazioni tramite Telegram o messaggio. Server MT4, Login, Password.
Dopo aver ottenuto tutte queste informazioni, attiveremo il robot forex sul tuo account utilizzando il nostro VPS con impostazioni a basso rischio, ovvero rischio per operazione = 20$ e impostazioni = 3. Puoi semplicemente monitorare il tuo account utilizzando la tua app mobile MT4. Ti informeremo qualche giorno prima della data di scadenza del VPS, dopodiché potrai utilizzarlo per fare trading.
Raccomandazioni:
Si consiglia di utilizzare questo EA per 5 diversi account MT4, ognuno con 1000$ e applicando 5 impostazioni diverse. In media, ogni impostazione genera un profitto mensile di 200$; il che significa un profitto mensile totale di 1000$ utilizzando 5 account diversi. Questo è un eccellente reddito passivo. Se non hai fiducia, il primo mese utilizzalo con un account DEMO.
