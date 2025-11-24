Spready TripleEdge – Manuale utente con account di monitoraggio in tempo reale

⚠️ Configurazione di input:





Le impostazioni predefinite sono: Rischio per operazione = 10$ e Impostazioni = 3 se hai un saldo di 500$ o più (nella versione attuale l'impostazione 3 è meno rischiosa e redditizia)

Ci sono solo 2 input





Rischio per operazione: questo è l'importo del rischio per ogni operazione. Per ogni saldo iniziale di 1000 $, digita 10 $ per un rischio basso. Puoi iniziare con 500 $ per un rischio medio. Dopo alcune settimane di trading, puoi aumentare il rischio, ad esempio 20 $.





Impostazioni: ci sono 5 impostazioni. Devi digitare da 1 a 6 impostazioni. Se c'è un trend debole, l'impostazione 1 genererà un buon profitto, mentre l'impostazione 5 genererà un buon profitto se il trend è molto forte. Controlla i risultati di trading live qui sotto per le diverse impostazioni e decidi quali desideri utilizzare. Un'impostazione può essere utilizzata per un account MT4. Se desideri utilizzare tutte e 5 le impostazioni, crea 5 account MT4, ognuno con un saldo iniziale di 1000 $ o più, quindi collega l'EA per ogni account MT4 e specifica le impostazioni.





Requisito di leva finanziaria:





Questo EA può essere utilizzato per una leva finanziaria 1:1, ma richiederà un saldo iniziale maggiore. Pertanto, si consiglia di utilizzare una leva finanziaria di 1:500 o superiore se si desidera utilizzare questo EA con un saldo iniziale di 500$.





Coppie:





Questo EA è configurato per 7 coppie. Tutte queste 7 coppie dovrebbero essere esattamente come di seguito. Alcuni broker utilizzano qualche carattere in più, in tal caso l'EA non aprirà alcun ordine per quella coppia. La maggior parte dei broker Forex utilizza nomi di coppia simili a quelli riportati di seguito:





EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD





Orario del server del broker Forex:





La maggior parte dell'orario del server del broker Forex MT4 è nel fuso orario EET. Si consiglia di utilizzare qualsiasi broker con orario del server EET per ottenere prestazioni migliori, ma l'EA può funzionare con qualsiasi broker con fuso orario diverso. Di seguito è riportato l'elenco dei principali broker Forex che utilizzano l'orario del server EET.