⚡️ Power Moving Average Signals

🔍 Présentation :

Power Moving Average Signals est une stratégie de trading basée sur la tendance, utilisant le croisement de deux moyennes mobiles — une rapide et une lente — pour générer des signaux clairs de vente et d’achat :

✅ Signal d’achat : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le haut

❌ Signal de vente : lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente vers le bas

💱 Optimisée pour les paires de devises : Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur les instruments du marché Forex, notamment dans des conditions de marché avec une tendance marquée. Elle permet de capter l’impulsion tôt et de suivre efficacement le mouvement.

⏱️ Unités de temps recommandées : À utiliser de préférence sur des graphiques de 5 minutes et plus (M5, M15, H1, etc.), où le bruit est réduit et les signaux plus fiables.

📊 Avantages clés :

Logique simple et intuitive

Convient aux débutants comme aux traders expérimentés

Compatible avec la plupart des plateformes MetaTrader 5

Fonctionne sur plusieurs instruments et unités de temps

⚙️ Conseil pro : Combine-la avec des filtres de volatilité ou des indicateurs de confirmation pour améliorer la précision et réduire les faux signaux.