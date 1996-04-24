Close All Percent Balance MT5
- Utilità
- Hong Truong Pham
- Versione: 1.17
- Attivazioni: 5
📘 Close All % Balance EA - Guida rapida
Questo EA chiude automaticamente tutte o alcune operazioni in base ai target di profitto/perdita impostati in percentuale (%) o USD.
✅ Funzionalità principali
2 modalità:
-
Tutte le operazioni: Monitora il PnL totale (stesso simbolo + Magic Number).
-
Per operazione: Controlla e chiude ogni trade individualmente.
Target di profitto/perdita:
-
Impostabili in % del saldo o in USD.
-
Disattivabili impostando a 0.
Solo sul simbolo del grafico: Funziona solo sul simbolo corrente.
Supporto Magic Number: Compatibile con ordini manuali o EA (Magic = 0 per i manuali).
Pannello informativo: Opzionale, mostra statistiche in tempo reale.
⚙️ Parametri
-
TargetProfitPercent / USD: Chiude al raggiungimento del profitto.
-
TargetLossPercent / USD: Chiude al raggiungimento della perdita.
-
Mode: Tutti i trade o per trade.
-
Magic Number: Filtra per Magic Number.
-
Aspetto: Personalizza colori, posizione e font del pannello.
🧠 Come funziona
L’EA controlla il PnL ad ogni tick.
Se un target viene raggiunto → chiude le posizioni.
Il pannello mostra saldo, equity, PnL e numero di operazioni.