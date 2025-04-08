Historical Trading Info
- Utilità
- Istvan Bako
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 25 settembre 2025
Historical Info
Una semplice utility gratuita per visualizzare le informazioni essenziali sul trading direttamente sul tuo grafico. Questo strumento leggero ti aiuta a tenere traccia delle tue performance a colpo d'occhio.
Caratteristiche:
-
Operazioni Aperte: Visualizza istantaneamente un riepilogo di tutte le tue posizioni attive.
-
Storico Recente delle Operazioni: Analizza le tue operazioni chiuse in un periodo selezionato negli ultimi 30 giorni.
-
Organizzazione Chiara: I dati storici sono organizzati in modo ordinato a partire dall'inizio del giorno (o dei giorni) che scegli di esaminare.
Come si usa:
-
Trascina l'utility dalla finestra del Navigatore su un grafico. Puoi usare qualsiasi simbolo o timeframe, poiché il pannello mostra i dati dell'intero conto e non è influenzato dal grafico su cui è posizionato.
-
Nella finestra pop-up, vai alla scheda «Parametri».
-
Imposta il numero di giorni passati di cui vuoi esaminare le operazioni chiuse.
-
Clicca su «OK» e il pannello apparirà sul tuo grafico.