Manual Helper TP
- Utilità
- Istvan Bako
- Versione: 1.0
Assistente Manuale TP (Manual Helper TP)
Questo strumento è progettato per aiutarti a proteggere i tuoi profitti e a ridurre il tuo rischio. Imposterà lo Stop Loss e gestirà un Trailing Stop per le tue operazioni.
Come si usa
Collegalo al grafico del simbolo che tradi e gestirà le tue posizioni secondo le tue regole.
Tutte le impostazioni sono in punti. È importante regolarle in base al tuo simbolo e alla tua strategia. L'impostazione predefinita può funzionare con XAUUSD. Per lo scalping è meglio usare SL, BE e TP più piccoli.
Questo Expert Advisor non aprirà MAI nessuna operazione da solo. Il suo unico compito è gestire lo Stop Loss delle tue operazioni esistenti in base alle tue impostazioni personalizzate. È un potente assistente per il tuo trading manuale o per gestire le operazioni aperte da altri EA.
Caratteristiche Principali
-
Stop Loss Iniziale: Se un'operazione viene aperta senza Stop Loss, questa utility ne aggiungerà uno automaticamente in base alle tue impostazioni.
-
Messa in Sicurezza a Breakeven: Sposta automaticamente il tuo Stop Loss per bloccare un piccolo profitto una volta che un'operazione si muove a tuo favore.
-
Trailing Stop Avanzato a Due Livelli: Usa due livelli di trailing stop. Un inseguimento più ampio all'inizio per lasciar correre i tuoi profitti, e uno più stretto in seguito per proteggere i tuoi guadagni man mano che il trend si rafforza.
-
Funziona con qualsiasi operazione:
-
Imposta il Magic Number su 0 per gestire tutte le tue operazioni manuali.
-
Imposta un Magic Number specifico per gestire le operazioni provenienti da un altro EA (problematico).
-
-
Pannello Chiaro sul Grafico: Un comodo pannello di visualizzazione mostra tutte le tue impostazioni, la dimensione totale dei lotti delle operazioni gestite e il tuo attuale Profitto/Perdita.
-
Completamente Personalizzabile: Tutte le impostazioni (attivatori di profitto, distanze di stop, ecc.) sono in punti, permettendoti di affinare l'EA per qualsiasi simbolo o strategia.