Hanging Man and Inverted Hammer Pro m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 12
Indicatore Crypto_Forex "Hanging Man and Inverted Hammer Pro" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Hanging Man and Inverted Hammer Pro" è un indicatore molto potente per il trading basato sulla Price Action.
- L'indicatore rileva pattern Inverted_Hammer rialzisti e Hanging_Man ribassisti sul grafico:
- Inverted_Hammer rialzista - segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Hanging_Man ribassista - segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Hanging Man and Inverted Hammer Pro" è eccellente da abbinare a livelli di supporto/resistenza e ordini in sospeso.
- L'indicatore ha un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display informativo mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare la visualizzazione delle informazioni in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.