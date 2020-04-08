Level Breakout Indicator

Level Breakout Indicator è un prodotto di analisi tecnica che funziona dai limiti superiore e inferiore, che può determinare la direzione del trend. Funziona sulla candela 0 senza ridisegnare o ritardi.
Nel suo lavoro utilizza un sistema di diversi indicatori, i cui parametri sono già stati configurati e combinati in un unico parametro: " Scale ", che esegue la gradazione dei periodi.
L'indicatore è facile da usare, non richiede alcun calcolo, utilizzando un unico parametro è necessario selezionare la gradazione desiderata per l'intervallo di tempo e lo strumento di trading selezionati.
Se utilizzato su intervalli di tempo ampi, utilizzare una gradazione di periodi compresa tra 1 e 5; se utilizzato su intervalli di tempo brevi, utilizzare una gradazione di periodi compresa tra 5 e 30.
Quando viene visualizzata una freccia di segnale, funzionano diversi tipi di avvisi.
L'indicatore non nasconde la visibilità del grafico; solo il corpo della candela è colorato.
Può essere utilizzato su qualsiasi strumento di trading e intervallo temporale (consigliato M5 o superiore).
