Dagon Slayer
- Experts
- Kevaughn Kerith Soman
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Miglior Performer: GBP/JPY (Funziona bene anche con EUR/USD, USD/JPY)
Intervallo di tempo: H1
Deposito Minimo: 000+ (Consigliato: 2.000+ per una maggiore sicurezza)
Descrizione dell'EA:
Il Dagon Slayer è un Expert Advisor ad alta potenza, basato sul martingale, progettato per dominare la coppia GBP/JPY con un trading di recupero aggressivo ma disciplinato. A differenza dei sistemi martingale imprudenti, il Dagon Slayer utilizza filtri di tendenza intelligenti, dimensionamento dei lotti adattivo e obiettivi di profitto giornalieri rigorosi per garantire guadagni costanti riducendo al minimo il rischio.
Perché GBP/JPY?
Alta volatilità = Maggiori opportunità di trading
Tendenze Forti = Maggiore Successo nel Recupero Martingala
Spread controllati (su buoni broker ECN) = Rischio di slippage ridotto
Caratteristiche principali:
✔ Motore ottimizzato per GBP/JPY – Logica di ingresso perfezionata per la massima efficienza su questa coppia.
✔ Recupero Martingale Intelligente – Raddoppia solo in scenari ad alta probabilità, non alla cieca.
✔ Blocco del Profitto Giornaliero – Ferma il trading dopo aver raggiunto il tuo obiettivo (ad esempio, 3%-5% al giorno).
✔ Scudo Patrimoniale – Lo stop-loss di emergenza interrompe le operazioni se il drawdown supera i limiti di sicurezza.
✔ Filtro Notizie – Evita di fare trading durante eventi economici ad alto impatto.
Come Funziona:
Entra su RSI e Ritracciamenti di Prezzo – Evita di inseguire operazioni perdenti inutilmente.
Scala Strategicamente – Aumenta le posizioni solo quando il mercato mostra chiari segnali di ritracciamento.
Blocca i profitti e ripristina – Una volta raggiunto l'obiettivo giornaliero, si ferma fino alla sessione successiva.
Protezione Auto-Shutdown – Se le perdite superano una soglia impostata, l'EA si ferma invece di azzerare il conto.
Impostazioni Raccomandate (GBP/JPY):
Livello di rischio: Medio-Alto (Migliore per conti da ,000+)
Obiettivo Giornaliero: 3%-5% (Regolabile)
Passi massimi di Martingale: 3-5 (Previene un drawdown estremo)
Requisiti del broker: Spread bassi, ECN/RAW preferiti
Prestazioni e Verifica:
📊 Risultati Backtest: Rendimenti mensili del 15%-30% (con un DD massimo controllato del 20%-30%).
💹 Registro di Prestazioni in Tempo Reale: Statistiche Myfxbook/FX Blue disponibili per prestazioni verificate.
Attenzione – Commercio Responsabile!
⚠ Martingale comporta un alto rischio! Utilizzare solo con fondi che puoi permetterti di perdere.
⚠ Obbligatorio: Testare in demo prima! Ottimizza le impostazioni prima di andare in diretta.
Non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda.
