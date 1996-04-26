Chart Revolution EA

🚀 CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique !

Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes !

Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader !

⚡ POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ?

Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues
Exécution instantanée - ouvrez des transactions en un clic
Calcul de risque intelligent - calcul automatique du lot en fonction du % du capital
Contrôle visuel - tous les niveaux de position directement sur le graphique
4 thèmes élégants - de Cyberpunk à Matrix

🎯 FONCTIONNALITÉS CLÉS

📊 Panneau de Trading :

  • Ouverture de positions BUY/SELL en un clic
  • Réglage rapide de la taille du lot, du SL et du TP
  • Boutons de sélection rapide (lot de 0.01 à 1.00)
  • Niveaux de SL/TP prédéfinis (25, 50, 100, 200 points)
  • Fermeture de toutes les positions / uniquement les positions rentables
  • Panneau rétractable pour économiser de l'espace

💰 Gestion du Capital :

  • Money Management - calcul automatique du lot basé sur le risque
  • Perte journalière maximale - protection contre le "tilt"
  • Limite de transactions journalières - contrôle de l'activité
  • Risque par transaction - de 0.1% à 10% du capital

🔧 Fonctions Automatiques :

  • Trailing Stop (Stop Suiveur) - suivi automatique des profits
  • Break Even (Seuil de Rentabilité) - déplace le stop au point mort
  • Partial Close (Clôture Partielle) - clôture d'une partie de la position lorsqu'une cible est atteinte

⚙️ DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE TOUS LES PARAMÈTRES

🎨 STYLE VISUEL (VISUAL STYLE)

▪️ Thème Visuel (Visual Theme)

Par défaut : Cyberpunk 2077
Objectif : Vous permet de choisir un schéma de couleurs d'interface confortable pour vos yeux
Options :

  • Cyberpunk 2077 - Fond bleu foncé avec des éléments cyan et magenta vifs. Un design élégant et futuriste.
  • Matrix - Thème classique noir et vert. Fatigue oculaire minimale pendant les longues heures de travail.
  • Neon - Couleurs néon vives sur fond sombre. Pour ceux qui aiment le contraste.
  • Dark Mode - Un thème sombre universel avec des tons de gris. Adapté à tout moment de la journée.

💡 Recommandation : Choisissez un thème en fonction de votre éclairage et de vos heures de trading.

💼 PARAMÈTRES DE TRADING (TRADING SETTINGS)

▪️ Taille de Lot par Défaut (Default Lot Size)

Par défaut : 0.01
Plage : 0.01 - 100.00
Objectif : Définit la taille de lot initiale qui sera affichée sur le panneau au démarrage.
Comment l'utiliser : Définissez votre lot de travail habituel. Il peut être modifié directement sur le panneau pendant l'utilisation.
💡 Conseil : Il est recommandé aux débutants de commencer avec la taille de lot minimale de 0.01.

▪️ Stop Loss par Défaut (Default Stop Loss)

Par défaut : 50 points
Plage : 0 - 1000 points
Objectif : Définit automatiquement un stop-loss de protection pour toutes les nouvelles positions.
Spécificités : Pour l'Or, 50 points = 5 $ de mouvement de prix ; pour les paires de devises = 5 pips.
💡 Conseil : Définissez la valeur en fonction de votre stratégie. 0 = pas de stop-loss (non recommandé).

▪️ Take Profit par Défaut (Default Take Profit)

Par défaut : 100 points
Plage : 0 - 5000 points
Objectif : Définit automatiquement un objectif de profit pour toutes les nouvelles positions.
Spécificités : L'EA adapte automatiquement le calcul à l'instrument.
💡 Conseil : Un ratio TP/SL de 2:1 est considéré comme optimal pour la plupart des stratégies.

▪️ Numéro Magique (Magic Number)

Par défaut : 12345
Plage : N'importe quel nombre entier
Objectif : Un identifiant unique pour séparer les transactions de cet EA des autres.
Important : Changez ce numéro si vous utilisez plusieurs copies de l'EA.
💡 Conseil : Utilisez des Numéros Magiques différents pour différentes stratégies ou instruments.

💰 GESTION DES RISQUES (RISK MANAGEMENT)

▪️ Utiliser le Money Management (Use Money Management)

Par défaut : true (Activé)
Objectif : Active le calcul automatique de la taille du lot en fonction du risque spécifié.
Comment ça marche : Lorsqu'il est activé, l'EA ignore la Taille de Lot par Défaut et calcule le lot en fonction du % de risque.
💡 Conseil : Laissez-le toujours activé pour protéger votre capital.

▪️ Risque par Transaction (Risk Per Trade)

Par défaut : 1.0%
Plage : 0.1% - 10.0%
Objectif : Détermine le pourcentage de votre capital que vous êtes prêt à perdre en une seule transaction.
Exemple : Avec un capital de 1000 etunrisquede1.
💡 Conseil : Les professionnels risquent rarement plus de 2% par transaction.

▪️ Perte Journalière Maximale (Max Daily Loss)

Par défaut : 5.0%
Plage : 1.0% - 20.0%
Objectif : Bloque automatiquement le trading lorsque la limite de perte journalière est atteinte.
Protection : Prévient le trading émotionnel et le "tilt".
💡 Conseil : 5% est une valeur optimale pour maintenir un confort psychologique.

▪️ Transactions Journalières Max (Max Daily Trades)

Par défaut : 10
Plage : 1 - 100
Objectif : Limite le nombre de transactions par jour pour éviter le sur-trading.
Avantage : Vous oblige à choisir les points d'entrée plus soigneusement.
💡 Conseil : Pour le scalping, réglez sur 20-30 ; pour le day trading, sur 5-10.

📈 STOP SUIVEUR (TRAILING STOP)

▪️ Utiliser le Stop Suiveur (Use Trailing Stop)

Par défaut : false (Désactivé)
Objectif : Déplace automatiquement le stop-loss pour suivre le prix afin de protéger les profits.
Comment ça marche : Lorsque le prix évolue en votre faveur, le stop est automatiquement ajusté.
💡 Conseil : Fonctionne très bien dans les marchés en tendance.

▪️ Début du Suivi (Trailing Start)

Par défaut : 30 points
Plage : 10 - 500 points
Objectif : Le profit minimum en points après lequel le stop suiveur s'active.
Exemple : Avec un réglage de 30 points, le suivi ne commencera que lorsque la position sera en profit de 30+ points.
💡 Conseil : Ne réglez pas la valeur trop bas ; laissez à la position de l'espace pour "respirer".

▪️ Pas du Suivi (Trailing Step)

Par défaut : 10 points
Plage : 5 - 100 points
Objectif : La distance par rapport au prix actuel à laquelle le stop suiveur sera placé.
Exemple : Avec un pas de 10, le stop sera toujours à 10 points du prix le plus haut atteint.
💡 Conseil : Plus l'instrument est volatil, plus le pas doit être grand.

🔒 SEUIL DE RENTABILITÉ (BREAK EVEN)

▪️ Utiliser le Seuil de Rentabilité (Use Break Even)

Par défaut : false (Désactivé)
Objectif : Déplace automatiquement le stop-loss au prix d'entrée après avoir atteint un certain profit.
Avantage : Garantit qu'une transaction rentable не deviendra pas perdante.
💡 Conseil : Utilisez-le lors d'annonces de nouvelles importantes et lorsque vous maintenez des positions pendant la nuit.

▪️ Activation du Seuil de Rentabilité (Break Even Start)

Par défaut : 20 points
Plage : 10 - 200 points
Objectif : Le profit minimum requis pour déplacer le stop au seuil de rentabilité.
Logique : Lorsque le profit atteint cette valeur, le stop est déplacé au niveau d'entrée.
💡 Conseil : Réglez-le à environ 40-50% de votre take-profit habituel.

▪️ Profit au Seuil de Rentabilité (Break Even Profit)

Par défaut : 5 points
Plage : 0 - 50 points
Objectif : Profit supplémentaire qui sera verrouillé lorsque le seuil de rentabilité est déclenché.
Exemple : Avec une valeur de 5, le stop sera placé 5 points au-dessus du point d'entrée pour une position d'ACHAT.
💡 Conseil : Définissez une valeur minimale pour couvrir les commissions et les swaps.

✂️ CLÔTURE PARTIELLE (PARTIAL CLOSE)

▪️ Utiliser la Clôture Partielle (Use Partial Close)

Par défaut : false (Désactivé)
Objectif : Clôture automatiquement une partie de la position après avoir atteint la première cible.
Stratégie : Vous permet de sécuriser une partie des profits et de laisser le reste de la position courir pour un mouvement plus important.
💡 Conseil : Une excellente fonctionnalité pour les stratégies de suivi de tendance.

▪️ Pourcentage de Clôture Partielle (Partial Close Percent)

Par défaut : 50%
Plage : 10% - 90%
Objectif : Détermine la portion de la position qui sera clôturée.
Exemple : À 50% avec un lot de 0.10, 0.05 lot sera clôturé.
💡 Conseil : 50% est le juste milieu entre la sécurisation des profits et le potentiel.

▪️ Profit pour Clôture Partielle (Partial Close Profit)

Par défaut : 30 points
Plage : 10 - 500 points
Objectif : Le niveau de profit auquel la clôture partielle se produit.
Logique : Généralement réglé à 30-50% de l'objectif de take-profit.
💡 Conseil : Expérimentez avec ce paramètre pour optimiser votre stratégie.

📊 FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES DU PANNEAU

Le bloc d'informations affiche :

  • Balance - solde actuel du compte
  • Equity - capitaux propres (solde + profit/perte actuel)
  • Profit - profit/perte actuel sur les positions ouvertes
  • Daily P/L - profit/perte pour la journée en cours
  • Daily Trades - nombre de transactions aujourd'hui / maximum
  • Risk Amount - montant du risque dans la devise du dépôt
  • Calculated Lot - taille de lot calculée automatiquement

Boutons de sélection rapide :

  • Quick Lot - réglage instantané du lot (0.01, 0.05, 0.10, 0.50, 1.00)
  • Quick SL - réglage rapide du stop-loss (25, 50, 100 points)
  • Quick TP - réglage rapide du take-profit (50, 100, 200 points)

Gestion des Positions :

  • BUY - ouvrir une position longue en un clic
  • SELL - ouvrir une position courte en un clic
  • CLOSE ALL - fermer toutes les positions (avec confirmation)
  • CLOSE IN PROFIT - fermer uniquement les positions rentables

🏆 PRISE EN CHARGE DE TOUS LES INSTRUMENTS

L'EA détecte automatiquement le type d'instrument et calcule correctement la taille du point :

  • Or (XAUUSD) - 1 point = 0,10 $ de mouvement de prix
  • Argent (XAGUSD) - 1 point = 0,01 $ de mouvement de prix
  • Pétrole (WTI/BRENT) - 1 point = 0,01 $ de mouvement de prix
  • Indices (US30, NAS100) - 1 point = 1,0 point d'indice
  • Forex 5 décimales - 1 point = 0.1 pips
  • Forex 4 décimales - 1 point = 1 pip
  • Cryptomonnaies - adaptation automatique

🎯 À QUI S'ADRESSE CET EA ?

  • Pour les Scalpers - ouverture et fermeture instantanées des positions
  • Pour les Day Traders - contrôle total sur le trading journalier
  • Pour les Swing Traders - gestion automatique des positions
  • Pour les Débutants - interface simple et protection contre les erreurs
  • Pour les Professionnels - gain de temps et commodité

📱 INSTALLATION ET CONFIGURATION SIMPLES

  1. Attachez l'EA à un graphique - fonctionne sur n'importe quelle unité de temps
  2. Choisissez un thème visuel - sélectionnez celui qui est agréable pour vos yeux
  3. Configurez la gestion des risques - définissez votre risque acceptable
  4. Définissez vos tailles de SL/TP - selon votre stratégie
  5. Activez les fonctions souhaitées - stop suiveur, seuil de rentabilité, clôture partielle
  6. Commencez à trader ! - tout est prêt à l'emploi

⚠️ INFORMATIONS IMPORTANTES

Chart Revolution EA est un expert advisor semi-automatique qui nécessite votre participation dans la prise de décisions de trading. L'EA n'ouvre pas de transactions de lui-même, mais fournit une interface pratique et automatise les opérations de routine.

Configuration requise :

  • MetaTrader 5 build 3000 ou supérieur
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Dépôt recommandé : 1000 $+
  • Effet de levier recommandé : 1:100 ou supérieur
  • Un VPS n'est pas requis (pour le trading manuel)

Avertissement sur les risques : Le trading sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte de capital. Les performances passées ne garantissent pas les profits futurs. N'utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Assurez-vous de tester l'EA sur un compte de démonstration avant de l'utiliser sur un compte réel.

🎁 CE QUE VOUS OBTENEZ

  • ✅ Expert advisor de trading entièrement fonctionnel avec le code source
  • ✅ Licence à vie pour 5 activations
  • ✅ Mises à jour gratuites à vie
  • ✅ Manuel détaillé en russe et en anglais
  • ✅ Support technique du développeur
  • ✅ Accès à un chat privé pour les utilisateurs

❓ FOIRE AUX QUESTIONS

Q : Est-ce un EA automatique ?
R : Non, c'est un assistant semi-automatique. C'est vous qui prenez la décision d'ouvrir les transactions.

Q : Fonctionne-t-il sur tous les instruments ?
R : Oui, l'EA s'adapte automatiquement à n'importe quel instrument.

Q : Puis-je utiliser plusieurs copies ?
R : Oui, il suffit de définir un Numéro Magique différent pour chaque copie.

Q : Un VPS est-il nécessaire ?
R : Uniquement si vous voulez que les fonctions de stop suiveur et de seuil de rentabilité fonctionnent 24h/24 et 7j/7.

📞 SUPPORT ET CONTACTS

✉️ Pour toutes questions, veuillez nous contacter via le système de messagerie MQL5
⏰ Réponse sous 24 heures
💬 Telegram @blueprint_support

🎯 Chart Revolution EA - Investissez dans la commodité, économisez du temps et de l'énergie !

Commencez à trader confortablement dès aujourd'hui !

Produits recommandés
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Experts
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
H4 Candles And Openline Sessions MT5
Guillermo Alfonso Monge Padilla
Indicateurs
H4 Candles And OpenLine Sessions MT5 is a professional indicator for MetaTrader 5 that visualizes your trading sessions and key 4-hour candle ranges with clear, customizable boxes and stylish opening price lines. Highlight Asia , London , and New York market sessions plus up to 6 custom H4 candle ranges — each with fully adjustable colors, line styles, thickness, opacity, and labels. The powerful OpenLine feature marks the exact opening price for each session or H4 range, helping you instantly s
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indicateurs
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
DYJMobileGamingTradingWinner
Daying Cao
Experts
Le DYJ MOBILE GAMING TRADING WINNER peut utiliser vos différents terminaux (TÉLÉPHONE MOBILE, WEB, TRADINGVIEW, MT5) pour le trading manuel, puis traité automatiquement par EA. Le trading mobile peut utiliser les différents modes de grille d'EA, le mode scalp, le mode d'arbitrage de couverture et le mode d'ordre indépendant pour ouvrir des positions manuellement, EA peut définir automatiquement le stop loss pour l'ouverture mobile. Et utilisez votre téléphone portable pour ouvrir une grille,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Daily Bias
Barend Paul Stander
Indicateurs
Daily Bias Indicator with Statistics and Dashboard Unlock the power of market bias analysis with the Multi-Timeframe Bias Indicator, a versatile tool designed for traders seeking a clear edge in the markets. This indicator provides actionable insights by displaying Daily Bias, Weekly Bias, and Custom Period Bias, enabling you to align your trades with the prevailing market direction across multiple timeframes and symbols. Key Features: Daily Bias Analysis: Identify the bullish, bearish, or neutr
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Experts
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Affirmation Coach MT5
Part-time Day Trader
Utilitaires
Affirmations are a powerful way to overcome negative thought patterns and support the path toward profitable trading. Working with affirmations is a far more affordable alternative to hiring a trading coach — and in many cases, can be even more effective. But affirmations only work when they are well formulated and repeated consistently over time. That’s exactly where Affirmation Coach MT5 steps in. This tool helps traders build a stronger mindset and improve long-term consistency by placing af
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicateurs
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Project Maximum Heat MT5
Ruslan Pishun
Experts
Project Maximum Heat is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit, b
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ICT Killzones and Macros
Barend Paul Stander
Indicateurs
ICT Kill zone and Macros Indicator mark and display the following zone times on the chart: Kill zones   Kill zone Forex Asian London Open New York Open London Close Central Bank Dealing range Kill zone Indices Asian London Open New York AM New York Lunch New York PM Power Hour Macros London 1 London 2 New York Am 1 New York AM 2 New York Lunch New York PM 1 New York PM 2 Silver bullet London Open New York AM New York PM Sessions Asian London New York Chart The display of  Kill zone , Macro ,
The Ghost
Rares Cristian Dumitrache
Experts
Elevate your trading game with   TheGhost . Engineered for traders who demand excellence, TheGhost combines cutting-edge algorithms with meticulous coding to deliver exceptional profitability and unmatched performance in the dynamic world of financial markets. Key Features: Comprehensive Risk Management Protect your investments with TheGhost’s sophisticated risk management protocols. Automated Trade Execution Eliminate emotional trading and ensure swift execution with TheGhost’s fully automated
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Pip Movement Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Restez en avance sur l’élan du marché avec le Pip Movement Alert MT5, un indicateur polyvalent multi-devises conçu pour suivre et alerter les traders sur des mouvements précis en pips à travers plusieurs symboles, idéal pour le trading de forex, actions, cryptomonnaies et matières premières. Loué dans les communautés de trading telles que Forex Factory et Reddit’s r/Forex, et mis en avant dans les discussions sur Investopedia et TradingView pour sa capacité à détecter les changements soudains du
FREE
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" est un robot de scalping à haute fréquence conçu pour trader l'indice NASDAQ 100 (US100). Le robot se concentre sur des opérations à court terme, exploitant les fluctuations mineures du marché pour générer des profits. Il n'utilise pas de stratégies risquées telles que le grid ou la martingale, ce qui le rend plus sûr et plus résistant à la volatilité du marché. Caractéristiques principales : Scalping à haute fréquence :   Le robot est conçu pour des opérations rapides avec
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicateurs
L'une des séquences de numéros s'appelle « Séquence des incendies de forêt ». Il a été reconnu comme l'une des plus belles nouvelles séquences. Sa principale caractéristique est que cette séquence évite les tendances linéaires, même les plus courtes. C'est cette propriété qui a constitué la base de cet indicateur. Lors de l'analyse d'une série chronologique financière, cet indicateur essaie de rejeter toutes les options de tendance possibles. Et seulement s'il échoue, il reconnaît alors la prés
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Experts
This strategy is use differences between moving avarages and supported by the RSI. It can be used semi-automated trading systems, hedging, and the pair tradings. In pair tradings ı used this strategy  for a long time to looking for good long and short opportunities. Key Features: Smart Moving Average Spreads : Harness the dual strategy of EMA and SMA to adapt dynamically to market trends, ensuring timely and accurate trade entries. RSI-Based Momentum Analysis : Capitalize on RSI-driven signals
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilitaires
Price Action Trade Panel MT5   calcule l'équilibre du niveau de force d'achat/vente de n'importe quel symbole/instrument, sur la base des données d'action de prix pures des bougies passées spécifiées. Cela vous donnera le sentiment de marché le plus proche possible en surveillant l'action des prix de 32 symboles/instruments disponibles sur le panneau de l'indicateur. Un niveau de force d'achat/vente supérieur à 60% donne un niveau assez solide pour acheter/vendre le symbole spécifique (en utili
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (551)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.99 (105)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le   Local Trade Copier EA MT5 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le   Local Trade Copier EA MT5   offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonc
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (140)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (8)
Utilitaires
Version Bêta Telegram to MT5 Signal Trader est actuellement en version bêta. Certaines fonctionnalités sont encore en cours de développement et de petits bugs peuvent apparaître. Si vous rencontrez un problème, merci de le signaler — vos retours nous aident à améliorer le produit. Le prix augmentera après la sortie officielle. Telegram to MT5 Signal Trader est un outil puissant qui copie automatiquement les signaux de trading depuis des chaînes ou groupes Telegram vers votre compte MetaTrader 5
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitaires
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Chat Copieur MT5) est un copieur de trades local et un framework complet de gestion des risques et d'exécution conçu pour les défis commerciaux d'aujourd'hui. Des défis de prop firms à la gestion de portefeuille personnel, il s'adapte à chaque situation avec une combinaison d'exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de gestion avancée des trades. Le copieur fonctionne à la fois en mode Master (expéditeur) et Slave (récepteur), avec
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (84)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.96 (26)
Utilitaires
MT5 to Telegram Signal Provider est un utilitaire facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet l'envoi de signaux spécifiés vers un chat, un canal ou un groupe Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Contrairement à la plupart des produits concurrents, il n'utilise pas d'importations DLL. [ Démonstration ] [ Manuel ] [ Version MT4 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuration Un guide utilisateur étape par étape est
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilitaires
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT5> MT5, MT4> MT5, MT5>
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitaires
Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre (y compris les canaux privés et restreints) directement sur votre MT5.  Cet outil a été conçu en pensant à l'utilisateur et offre de nombreuses fonctionnalités nécessaires pour gérer et surveiller les trades. Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes ! Guide de l'utilisateur + Démo  | Version MT4 | Version Disc
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilitaires
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.67 (3)
Utilitaires
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecte
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitaires
Cerberus the Equity Watcher est un outil de gestion des risques qui surveille en permanence la valeur de votre compte et empêche les pertes importantes, qu'elles soient causées par des EA défectueux ou des émotions si vous êtes un trader discrétionnaire. Il est extrêmement utile pour les traders systématiques qui s'appuient sur des EA susceptibles de contenir des bogues ou de ne pas fonctionner correctement dans des conditions de marché inattendues. Cerberus vous permet de définir une valeur min
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilitaires
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilitaires
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.57 (70)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Utilitaires
Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTradfer accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be abl
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitaires
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilitaires
Outil multifonctionnel : plus de 65 fonctions, dont : calcul de lot, price action, facteur R/R, gestionnaire des trades, zones d'offre et de demande Version de démonstration   |   Manuel de l'Utilisateur   |    MT4 L'utilitaire ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie : vous pouvez télécharger la version de démonstration ICI pour tester le produit. Contactez-moi   pour toutes questions / idées d'amélioration / en cas de bug trouvé Simplifiez, accélérez et automatisez votre processus de tra
Plus de l'auteur
Burning Scalper
Stepan Sinic
Indicateurs
Burning Scalper - Advanced MFI Trading System Indicator Description Burning Scalper is a comprehensive trading system based on an enhanced Money Flow Index (MFI) indicator, designed for precise identification of market entry and exit points. The indicator combines volume and price analysis, providing traders with a complete picture of market dynamics. Key Features Intelligent Trading Signals The indicator automatically identifies optimal market entry points by analyzing extre
FREE
MT5 to Telegram Repeater
Stepan Sinic
Utilitaires
### Panneau Telegram FTBP - Votre Centre de Notification sur le Graphique Le **Panneau Telegram FTBP** n'est pas seulement un Expert Advisor, mais un outil complet pour les traders qui souhaitent recevoir des notifications instantanées de leurs transactions sur Telegram et gérer le style visuel de leur terminal. Le produit est entièrement gratuit ! ### Caractéristiques Principales * **Notifications instantanées sur Telegram :** Recevez des alertes pour chaque transaction ouverte et fermée, y
Veritas EA
Stepan Sinic
Experts
Veritas EA : Une Réinvention du Trading Algorithmique La Philosophie Veritas Après de nombreuses années dans l'industrie, nous sommes convaincus que les modèles statiques ne fonctionnent pas sur ces marchés. Veritas — est la preuve que seul un modèle dynamique peut l'emporter. Nous avons conçu ce robot sur la base de deux principes : une transparence totale et aucune logique statique. L'algorithme s'adapte en permanence aux conditions du marché, car chaque jour sur le marché est unique. Notre ob
TrenderFlex PRO
Stepan Sinic
Indicateurs
TrendFlex Pro - Système Professionnel de Canaux Adaptatifs TrendFlex Pro est un indicateur innovant de nouvelle génération qui utilise des enveloppes gaussiennes adaptatives pour identifier avec précision les niveaux de support et de résistance dynamiques. L'indicateur s'ajuste automatiquement à la volatilité du marché et génère des signaux de trading de haute précision. Avantages Clés : Technologie Adaptative - s'ajuste automatiquement à tout instrument et horizon de temps Deux Modes d
BluePrint Adaptive Trader
Stepan Sinic
Indicateurs
BluePrint Adaptive Trader - Professional Trading System Advanced Channel Trading System based on our proprietary TrenderFlex PRO algorithm Learn more about TrenderFlex PRO KEY FEATURES • TrenderFlex PRO Channel Technology - Advanced channel calculation based on our proven algorithm • Adaptive Risk Management - Automatic TP/SL calculation based on channel width • Win Rate Statistics - Real-time tracking of TP1, TP2, TP3 success rates • Multi-Timeframe Analysis - Monitor 7 timeframes simultaneou
Reflex Panel
Stepan Sinic
Utilitaires
CHART REVOLUTION EA - Une Révolution dans le Trading Semi-Automatique ! Fatigué de l'interface standard et peu pratique de MT5 ? Oubliez le passage constant d'une fenêtre à l'autre et les calculs complexes ! Chart Revolution EA est un panneau de trading professionnel de nouvelle génération qui transformera votre graphique en un centre de commande complet pour le trader ! POURQUOI CHOISIR CHART REVOLUTION ? Tout sur un seul écran - plus de fenêtres superflues Exécution instantanée - ouvr
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis