La chiave per la stabilità risiede nella diversificazione e nel controllo.

Ogni trader cerca un modo per migliorare l'efficienza e l'affidabilità del proprio sistema di trading. Uno dei metodi più efficaci per raggiungere questo obiettivo è utilizzare un Expert Advisor Samurai WIN è l'uso di una modalità multipla. Questo approccio cambia radicalmente il principio di operare con una singola coppia di valute in una strategia che copre l'intero mercato.

Che cosa è la modalità multipla?



La modalità multipla è una funzionalità del consulente che consente di operare simultaneamente con un numero illimitato di strumenti di trading (coppie di valute). È sufficiente assegnare manualmente il consulente a ciascun grafico dello strumento che si desidera utilizzare nel proprio portafoglio, configurare i parametri di input e l'algoritmo analizzerà ed eseguirà automaticamente le operazioni su più coppie. Questo trasforma il tuo robot di trading da uno strumento altamente specializzato in una suite di trading multifunzionale.





I vantaggi di questa modalità sono già stati discussi nella descrizione del consulente Samurai WIN, e qui analizzeremo le caratteristiche di questa modalità e ti aiuteremo a scegliere le impostazioni ottimali.

Come funziona la modalità multipla?



Innanzitutto, affinché il consulente funzioni correttamente, è necessario abilitare l'impostazione:

Multiple EA or manual transactions = true

In questo caso i segnali verranno elaborati correttamente.

È importante comprendere che maggiore è il deposito o la leva finanziaria, maggiori sono le opportunità per diverse modalità di trading, poiché l'EA può elaborare più segnali. Se si configurano più di 20 strumenti con un deposito molto piccolo e tutti generano segnali contemporaneamente, bisogna essere preparati al fatto che non tutte le operazioni verranno aperte. Pertanto, è opportuno valutare le proprie capacità prima di scegliere una strategia di trading.

Tutte le negoziazioni vengono aperte con un rischio fisso derivante dal margine libero, che puoi specificare nelle impostazioni del consulente:

Risk from the free margin, % = 5 %

Di default, questo parametro è pari al 5%, ma per ogni strumento in modalità multipla è possibile specificare un importo di rischio personalizzato, in base alla volatilità dello strumento, alla sua cronologia di trading e ad altri fattori. Tuttavia, in generale, si consiglia di non superare questo parametro oltre il 5%.

Questo parametro influisce anche sulla possibilità di aprire più posizioni, poiché con ogni posizione il margine libero sullo strumento diminuisce e potrebbe infine raggiungere lo zero. Pertanto, prestate molta attenzione a questo parametro ed evitate di superare il limite di rischio per non perdere opportunità di trading.

Quali strumenti scegliere e come selezionare le impostazioni?



Innanzitutto, la scelta degli strumenti dipende dall'entità del deposito e dalla leva finanziaria utilizzata.

Se il deposito non supera i 1.000 $ e la leva finanziaria non è superiore a 1:100, allora è adatta una strategia che non utilizza più di 5 strumenti.

Depositi medi di $ 10.000 e leva finanziaria ottimale di 1:200 possono elaborare fino a 20 strumenti.

Con depositi elevati di $ 50.000 e una leva finanziaria ottimale di 1:300, puoi scommettere su un numero illimitato di strumenti.

Deposito < $ 1.000 Leva finanziaria < 1:100 Numero di strumenti < 5 Deposito > $ 10.000 Leva finanziaria > 1:200 Numero di strumenti < 20 Deposito > $ 50.000 Leva finanziaria > 1:300 Numero di utensili = illimitato

*Questi calcoli sono approssimativi e vengono utilizzati per illustrare chiaramente la logica alla base della relazione tra leva finanziaria e margine libero per effettuare operazioni su un conto utilizzando la modalità multipla.



Un altro fattore importante è la strategia con cui si vogliono utilizzare questi particolari strumenti.

Questo apre un'ampia gamma di opzioni per la selezione della strategia; puoi basarla su molti fattori. Ne descriveremo alcuni e poi, utilizzando lo stesso principio, potrai testare tu stesso qualsiasi ipotesi su un conto demo.



Importante: consigliamo vivamente di testare attentamente qualsiasi strategia di trading su un conto demo prima di utilizzarla, soprattutto con denaro reale.

La tendenza è tua amica

Il consulente ha un'opzione di messa a punto per selezionare una modalità di trading, che abbiamo descritto in dettaglio. Nell'articolo: Perché il vostro consulente perde denaro? Il segreto per un adattamento flessibile a qualsiasi mercato. (Si prega di leggere attentamente quanto segue poiché l'uso corretto di questa impostazione migliorerà l'efficacia di qualsiasi strategia).

Pertanto, una delle strategie migliori e meno rischiose sarebbe quella di seguire il trend, secondo il principio " Il trend è tuo amico".





Con questa strategia, puoi cambiare strumento quotidianamente, scegliendo quelli con un trend chiaro e impostando la modalità di trading di conseguenza. Puoi anche selezionare strumenti per un singolo conto per operare in tutte le direzioni del trend. Se un trend si interrompe su uno strumento, questo dovrebbe essere escluso dal portafoglio.

Allo stesso modo, puoi creare un paniere di strumenti che seguono un trend laterale forte e fare trading in entrambe le direzioni utilizzando la modalità "ALL". Una volta che lo strumento esce dal trend laterale, puoi passare alla modalità di trading trend-following per ridurre i rischi.

Concentrarsi sulla valuta

Un'altra strategia interessante e particolarmente adatta al mercato Forex è la Currency Focus.

È necessario selezionare tutte le coppie di valute per il portafoglio, ad esempio con l'euro: EURUSD, EURNZD, EURGBP, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURCNY e altri. L'elenco può essere abbreviato o ampliato. Il principio è semplice: non perdere un ingresso sul mercato in caso di movimento pronunciato dell'EUR, che si tratti di rafforzamento o indebolimento, dovuto a notizie o altri fattori. Poiché tutte queste coppie possono trovarsi in fasi diverse, non tutte le coppie possono attivare segnali corrispondenti contemporaneamente, garantendo così un ingresso su almeno una coppia. E qui, un'altra impostazione del consulente, che abbiamo gradualmente approcciato, torna utile; sarà particolarmente utile se i segnali si attivano sulla maggior parte degli strumenti in questa situazione.

Per prima cosa è necessario abilitare su ogni strumento:

Enable total profit control = true Percentage of profit for closing, % = 6

Nota: imposta la percentuale sullo stesso valore per tutti gli strumenti, poiché la percentuale più bassa sarà quella che funziona per tutti gli strumenti e che chiuderà tutte le operazioni redditizie. Utilizzando questa impostazione su un singolo conto, non sarà possibile utilizzare più strategie di trading contemporaneamente. Tienilo presente quando lavori.





Imposta la percentuale di profitto dal deposito corrente alla quale siamo disposti a incassare tutti i profitti derivanti dalla mossa. Questo parametro viene selezionato individualmente e dipende dai tuoi obiettivi e dai tuoi piani di trading, ma poiché il mercato è volatile, non dovresti impostarlo oltre il 10%. Questo sarà doloroso e deludente in seguito, quando il mercato invertirà la rotta e il robot non riuscirà a bloccare un buon profitto fluttuante, che svanirà senza pietà. (Naturalmente, puoi sempre bloccare il tuo profitto manualmente, ma non è per questo che creiamo i robot di trading.)

Grande vittoria

E naturalmente, per conti molto grandi puoi usare la strategia Big Jackpot.

Siate cauti e selezionate attentamente i vostri parametri, poiché una strategia che può generare profitti elevati è una strategia ad alto rischio.

Qui dovresti utilizzare il numero massimo di strumenti che il deposito può gestire.

Poiché la situazione con strumenti diversi è sempre diversa e i segnali possono apparire su strumenti diversi in qualsiasi momento, indipendentemente da altri fattori, il principio qui è quello di raccogliere il numero massimo di segnali per massimizzare i profitti nel più breve tempo possibile.

E qui, come in qualsiasi altra strategia multimodale, interverrà il principio di equilibrio, ovvero ogni successiva transazione aperta, con ordini esistenti, avrà un peso inferiore, mantenendo così un saldo sul conto. Se alcune transazioni risultano redditizie o non redditizie, l'importo del deposito tenderà all'importo medio del profitto o della perdita.

Possiamo far pendere questa grandezza a nostro favore attraverso un uso accorto delle impostazioni sopra indicate: "Trading mode" e "total profit control". Non dimenticate di usarle.

Stiamo testando questa strategia su un conto demo e ne stiamo trasmettendo i risultati sul nostro canale Telegram @Samurai WIN Multiple, iscriviti per seguire i risultati e valutare le prestazioni dell'EA in tempo reale.





‼️ Avvertenza importante:

Tutte le strategie e le impostazioni di esempio presentate in questo articolo hanno solo scopo informativo . Il loro scopo è dimostrare la flessibilità dell'EA e ispirarvi a creare il vostro sistema di trading basato sui suoi segnali Samurai WIN. Non ti incoraggiamo in alcun modo a copiare ciecamente questi approcci. La responsabilità della selezione finale dei parametri, della valutazione del rischio e dei risultati di trading ricade interamente sul trader.

Conclusione



Modalità multipla nel consulente Samurai WIN — rappresenta una trasformazione qualitativa dell'approccio al trading automatizzato. Da operazioni isolate su una singola coppia a una strategia completa per l'intero mercato. Il tuo robot non è più solo un esecutore, ma un gestore di portafoglio a tutti gli effetti, che gestisce simultaneamente un numero illimitato di strumenti per raggiungere un unico obiettivo: una crescita stabile dei depositi.

Punti chiave da ricordare:

Deposito e leva finanziaria determinano la scalabilità. Inizia con un numero limitato di strumenti ed espandi gradualmente il tuo portafoglio man mano che il tuo capitale cresce. Il rischio è il parametro chiave. Un rischio fisso derivante dal margine libero (consigliato non superiore al 5% per strumento) è la chiave per la protezione dei depositi e la capacità di elaborare nuovi segnali. La strategia è la tua scelta creativa. Che si tratti di seguire un trend, concentrarsi su una valuta specifica o raccogliere segnali in modo aggressivo, le impostazioni flessibili di Samurai WIN ti consentono di implementare praticamente qualsiasi idea. Total Profit Control è il tuo "pulsante di sicurezza". Questa impostazione blocca automaticamente i profitti sull'intero portafoglio, proteggendoti dalle inversioni di mercato. I test sono fondamentali. Prima di investire fondi reali, qualsiasi strategia dovrebbe essere testata a fondo su un conto demo.

La modalità multipla apre le porte alla creazione di un sistema di trading realmente equilibrato e sostenibile. Invece di affidarsi alla fortuna con una singola coppia di valute, si ottiene uno strumento per trarre profitto in modo calmo e sistematico dalle opportunità di mercato nell'intero panorama finanziario.

Inizia in piccolo, testa, analizza e perfeziona gradualmente la tua strategia ideale. Samurai WIN offre tutte le opportunità necessarie per farlo. Buona fortuna nel trading!