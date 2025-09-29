Perché il vostro consulente perde denaro? Il segreto per un adattamento flessibile a qualsiasi mercato.

Nel mondo del trading algoritmico sulla piattaforma MetaTrader, non è solo la logica di trading a essere importante, ma anche la flessibilità nella sua gestione. Un aspetto chiave della gestione è la limitazione delle tipologie di operazioni eseguite. Questo consente all'Expert Advisor di adattarsi alla situazione di mercato attuale, alle preferenze personali del trader o di operare come parte di un sistema di trading con più robot. In questo articolo, discuteremo come utilizzare correttamente le modalità di trading in un Expert Advisor Samurai WIN.

Il concetto di regime commerciale



La modalità di trading è una regola che limita le azioni dell'EA, consentendogli di aprire solo determinati tipi di posizioni: solo acquisti (SOLO ACQUISTA), solo vendite (SOLO VENDI) o entrambe (TUTTE). Questa funzionalità semplice ma potente aumenta il controllo sulle operazioni dell'EA.

Esempi di utilizzo nel trading reale.



Lavorare in un trend sostenibile:

Scenario: il mercato è chiaramente in una direzione, ma la correzione è debole e instabile. In questa situazione, ha senso per il consulente seguire esclusivamente il trend, riducendo al minimo le perdite, che si verificherebbero più frequentemente se si operasse contro tendenza.

Le operazioni di vendita non redditizie avrebbero potuto essere evitate se avessimo impostato la modalità di trading su SOLO ACQUISTO.

Azione: Installa Trading mode = ONLY BUY or ONLY SELL Se impostato su SOLO ACQUISTA, il consulente ignorerà i segnali di vendita, ideale per seguire un trend rialzista. Al contrario, se impostato su SOLO VENDI, ignorerà i segnali di acquisto, ideale per seguire un trend ribassista. Una volta interrotto un trend rialzista stabile e verificate correzioni significative, è possibile tornare alla modalità TUTTI.

Lavorando lateralmente:

Scenario: il mercato è caratterizzato da un sentiment incerto; qualsiasi tentativo di formare un trend si conclude con un ritorno ai valori precedenti. Se il canale è sufficientemente ampio e largo (elevata volatilità), sia l'acquisto che la vendita possono generare buoni profitti; le probabilità sono pressoché uguali.

Come possiamo vedere, il consulente ha utilizzato sia segnali di vendita che di acquisto e tutte queste operazioni si sono rivelate redditizie.

Azione: Installa Trading mode = ALL Il consulente monitorerà tutti i segnali per assicurarsi che non ti perda nessuna opportunità di guadagno.

Lavorare in un trend instabile:

Scenario: c'è un chiaro movimento di tendenza nel mercato, ma è accompagnato da correzioni piuttosto forti e prolungate, che formano un canale ampio e ampio lungo il trend. In questa situazione, non ha senso fare trading solo in linea con il trend, poiché Samurai WIN Advisor ha 3 livelli di protezione del capitale, quindi le transazioni controtendenza avranno luogo con rischi minimi.

Due operazioni molto redditizie contro due con una piccola perdita: il trend generale offre l'opportunità di fare soldi.

Azione: Installa Trading mode = ALL Il consulente monitorerà tutti i segnali per garantire che non ti perda nessuna opportunità di guadagnare denaro con il minimo rischio.

Questi suggerimenti sono rilevanti sia per la modalità singola di funzionamento del consulente Samurai WIN, così come per la modalità multigiocatore. Puoi scoprire di più sull'utilizzo della modalità multigiocatore, sulle sue funzionalità e sulle impostazioni corrette nell'articolo: La chiave per la stabilità risiede nella diversificazione e nel controllo. È possibile modificare i parametri della modalità di trading dell'EA in qualsiasi momento, adattandone le prestazioni alla situazione di mercato. Questa impostazione è progettata per massimizzare i profitti e ridurre al minimo le potenziali perdite.

Conclusione



L'implementazione di un sistema di modalità di trading non è solo una semplice aggiunta di funzionalità, ma un miglioramento strategico del robot di trading. Come abbiamo visto negli esempi, il semplice passaggio tra SOLO ACQUISTA, SOLO VENDI e TUTTO consente un adattamento flessibile Samurai WIN Advisor a qualsiasi condizione di mercato: da un trend forte a un movimento laterale volatile.

Questo approccio trasforma un robot statico in uno strumento dinamico che il trader controlla consapevolmente. Invece di aspettare che il mercato si adatti all'algoritmo, è possibile adattarlo in modo preciso al mercato. In definitiva, è questo tipo di controllo granulare che trasforma il trading automatizzato da una "scatola nera" a uno strumento prevedibile e affidabile per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Mettere in pratica le diverse modalità di trading è un passo fondamentale per aumentare l'efficacia e il controllo del trading automatizzato.