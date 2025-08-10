Loser Arrow
- Indicatori
- Abdulkarim Karazon
- Versione: 1.1
🔑 Caratteristiche principali
-
Nessun repaint, nessun ritardo – Le frecce appaiono solo dopo la chiusura della candela.
-
Ottimizzato per scadenza a una candela – Perfetto per opzioni binarie di breve durata.
-
Grafico pulito e minimalista – Concentrati sul trading, senza distrazioni.
-
Dashboard delle prestazioni integrata – Mostra:
-
Vittorie totali
-
Sconfitte totali
-
Operazioni totali
-
Percentuale di vittorie
-
-
Nome opposto, vero vantaggio – Anche se si chiama “Loser Arrow”, è progettato per vincere costantemente.
⚡ Come fare trading con Loser Arrow
-
Attendi un segnale – Quando appare una freccia, è già confermata (nessun repaint).
-
Entra immediatamente –
-
Freccia verde verso l’alto → Operazione CALL.
-
Freccia rossa verso il basso → Operazione PUT.
-
-
Imposta la scadenza – Scadenza alla chiusura della stessa candela (una candela).
-
Condizione di vittoria – Se la candela chiude nella direzione della freccia, è una vittoria; altrimenti, una sconfitta.
✅ Veloce. Preciso. Affidabile.
Loser Arrow utilizza un algoritmo basato sul momentum dei prezzi e sulla volatilità per individuare con precisione la direzione di mercato a breve termine. Filtra i segnali deboli e si concentra solo sulle operazioni ad alta probabilità.
Ogni segnale viene calcolato alla chiusura della candela – garantendo esecuzione immediata, precisione costante e zero repaint.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.