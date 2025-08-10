Loser Arrow

StalkeR Arrow Abdulkarim Karazon 5 (3) Indicatori

StalkeR Arrow è un indicatore a freccia che fornisce segnali di acquisto e vendita sulla barra aperta/intra bar, questo indicatore si basa su modelli di azione dei prezzi e frattali questo indicatore fornisce tp e sl per ogni segnale di acquisto e vendita, tp e sl sono sotto forma di linee sopra e sotto ciascun segnale, si estendono fino alla formazione di un nuovo segnale questo indicatore dispone di un pannello/dashboard di backtest che fornisce statistiche di vincita/sconfitta dei segnali