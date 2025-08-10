Loser Arrow

🔑 Caratteristiche principali

  • Nessun repaint, nessun ritardo – Le frecce appaiono solo dopo la chiusura della candela.

  • Ottimizzato per scadenza a una candela – Perfetto per opzioni binarie di breve durata.

  • Grafico pulito e minimalista – Concentrati sul trading, senza distrazioni.

  • Dashboard delle prestazioni integrata – Mostra:

    • Vittorie totali

    • Sconfitte totali

    • Operazioni totali

    • Percentuale di vittorie

  • Nome opposto, vero vantaggio – Anche se si chiama “Loser Arrow”, è progettato per vincere costantemente.

⚡ Come fare trading con Loser Arrow

  1. Attendi un segnale – Quando appare una freccia, è già confermata (nessun repaint).

  2. Entra immediatamente –

    • Freccia verde verso l’alto → Operazione CALL.

    • Freccia rossa verso il basso → Operazione PUT.

  3. Imposta la scadenza – Scadenza alla chiusura della stessa candela (una candela).

  4. Condizione di vittoria – Se la candela chiude nella direzione della freccia, è una vittoria; altrimenti, una sconfitta.

✅ Veloce. Preciso. Affidabile.
Loser Arrow utilizza un algoritmo basato sul momentum dei prezzi e sulla volatilità per individuare con precisione la direzione di mercato a breve termine. Filtra i segnali deboli e si concentra solo sulle operazioni ad alta probabilità.
Ogni segnale viene calcolato alla chiusura della candela – garantendo esecuzione immediata, precisione costante e zero repaint.


Filtro:
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.08.11 12:47 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Abdulkarim Karazon
13943
Risposta dello sviluppatore Abdulkarim Karazon 2025.08.16 18:29
thank you for your review my friend
Rispondi alla recensione