Info Exporter MT5
- Utilità
- Ramesh Maharjan
- Versione: 1.0
Info Exporter MT5 supporta l'esportazione di informazioni sul terminale, informazioni sul conto, cronologia delle transazioni e cronologia degli ordini in un file CSV locale, l'invio di email e l'esportazione diretta su Fogli Google tramite l'URL distribuito tramite script dell'app. È possibile scegliere tra l'esportazione in CSV, l'esportazione tramite email o l'esportazione su Fogli Google. È anche possibile modificare i nomi dei file esportati e dei fogli. Parametri di input utilizzati:
export terminal informations? : Scegliere se esportare o meno le informazioni del terminale. È possibile modificare il valore in true o false.
terminal info file or sheet name : Il valore predefinito è "Terminal_Info", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.
export historical deals? : Scegliere se esportare o meno lo storico delle transazioni. È possibile modificare il valore in true o false. Il valore predefinito è false, ovvero non esportare.
history deals file or sheet name : Il valore predefinito è "History_Deals", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.
export historical orders? : Scegliere se esportare o meno lo storico degli ordini. È possibile modificare il valore in true o false. Il valore predefinito è false, ovvero non esportare.
history orders file or sheet name : Il valore predefinito è "History_Orders", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.
export account informations? : Scegliere se esportare o meno le informazioni dell'account. È possibile modificare il valore in true o false. Il valore predefinito è false, ovvero non esportare.
account info file or sheet name : Il valore predefinito è "Account_Info", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.
do you want to write to file? : Opzione per esportare o meno i dati abilitati in un file CSV. Il valore predefinito è false, ovvero non scrivere.
do you want to send informations to email? : Opzione per esportare o meno i dati abilitati via email. Il valore predefinito è "false", ovvero non inviare email.
do you want to export to Google sheet? : Opzione per esportare o meno i dati abilitati su Google Sheet. Il valore predefinito è "false", ovvero non scrivere su Google Sheet.
Apps Script deployed url : URL di Apps Script distribuito.
Di seguito è riportato il codice di un App Script funzionante (basta copiarlo e incollarlo nella funzione doPost):
function doPost(e) { try { // Validate input if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) { throw new Error("no Input data found"); } // Parse JSON safely const json = JSON.parse(e.postData.contents); const sheetName = json.sheetName || "Sheet1"; // Get sheet (with error handling) const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName); if (!sheet) { sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName); } // formatting data to be written in sheet var terminalInfo = json.data.split("#;#"); var insertingData = []; for(var i = 0; i < terminalInfo.length; i++) { insertingData.push(terminalInfo[i].split("#:#")) } var startRow = 1; var startColumn = 1; var numRows = insertingData.length; var numColumns = insertingData[0].length; var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns); // Overwrite the rows with the new data range.setValues(insertingData); // Return success return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "success", message: "Data written to sheet" })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } catch (err) { // Return error details return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "error", message: err.message })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } }