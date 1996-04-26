Info Exporter MT5

Info Exporter MT5 supporta l'esportazione di informazioni sul terminale, informazioni sul conto, cronologia delle transazioni e cronologia degli ordini in un file CSV locale, l'invio di email e l'esportazione diretta su Fogli Google tramite l'URL distribuito tramite script dell'app. È possibile scegliere tra l'esportazione in CSV, l'esportazione tramite email o l'esportazione su Fogli Google. È anche possibile modificare i nomi dei file esportati e dei fogli. Parametri di input utilizzati:

export terminal informations? : Scegliere se esportare o meno le informazioni del terminale. È possibile modificare il valore in true o false.

terminal info file or sheet name : Il valore predefinito è "Terminal_Info", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.

export historical deals? : Scegliere se esportare o meno lo storico delle transazioni. È possibile modificare il valore in true o false. Il valore predefinito è false, ovvero non esportare.

history deals file or sheet name : Il valore predefinito è "History_Deals", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.

export historical orders? : Scegliere se esportare o meno lo storico degli ordini. È possibile modificare il valore in true o false. Il valore predefinito è false, ovvero non esportare.

history orders file or sheet name : Il valore predefinito è "History_Orders", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.

export account informations? : Scegliere se esportare o meno le informazioni dell'account. È possibile modificare il valore in true o false. Il valore predefinito è false, ovvero non esportare.

account info file or sheet name : Il valore predefinito è "Account_Info", ma è possibile modificarlo nel prompt di input.

do you want to write to file? : Opzione per esportare o meno i dati abilitati in un file CSV. Il valore predefinito è false, ovvero non scrivere. 

do you want to send informations to email? : Opzione per esportare o meno i dati abilitati via email. Il valore predefinito è "false", ovvero non inviare email.

do you want to export to Google sheet? : Opzione per esportare o meno i dati abilitati su Google Sheet. Il valore predefinito è "false", ovvero non scrivere su Google Sheet.

Apps Script deployed url : URL di Apps Script distribuito.


Di seguito è riportato il codice di un App Script funzionante (basta copiarlo e incollarlo nella funzione doPost):

function doPost(e) {
  try {
    // Validate input
    if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) {
      throw new Error("no Input data found");
    }

    // Parse JSON safely
    const json = JSON.parse(e.postData.contents);
    const sheetName = json.sheetName || "Sheet1";

    // Get sheet (with error handling)
    const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
    var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName);
    if (!sheet) {
      sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName);
    }
    
    // formatting data to be written in sheet
    var terminalInfo = json.data.split("#;#");
    var insertingData = [];
    for(var i = 0; i < terminalInfo.length; i++) {
      insertingData.push(terminalInfo[i].split("#:#"))
    }
    var startRow = 1;
    var startColumn = 1;
    var numRows = insertingData.length;
    var numColumns = insertingData[0].length;
    var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns);

    // Overwrite the rows with the new data
    range.setValues(insertingData);


    // Return success
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
      status: "success",
      message: "Data written to sheet"
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

  } catch (err) {
    // Return error details
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
      status: "error",
      message: err.message
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }
}


