Esistono diversi indicatori e metodi per identificare le tendenze in un grafico. TickVolumeIndicator è uno di questi. Aiuta a identificare e prevedere le tendenze future visualizzando le tendenze passate utilizzando i dati tick.





TickVolumeIndicator è un indicatore che disegna i colori sulle candele visibili nel grafico utilizzando i volumi tick. I volumi tick sono valori bid e ask. Gli utenti possono scegliere tra i conteggi bid e ask dei tick o le variazioni in pip per l'intervallo temporale delle candele. I conteggi ask vengono aggiunti quando il valore ask è maggiore del valore ask precedente, mentre i valori bid vengono aggiunti quando il valore bid è inferiore al valore bid precedente, ed entrambi vengono normalizzati all'altezza delle candele per essere visualizzati nel grafico. Le variazioni in pip vengono calcolate allo stesso modo.





Gli utenti hanno le seguenti opzioni:





1) Colore ask: gli utenti possono scegliere tra rosso, verde, blu, viola, giallo, ciano, viola, marrone, arancione, rosa, bianco e nessuno come colore del valore ask. Il colore predefinito è il verde.





2) Colore dell'offerta: gli utenti possono scegliere tra rosso, verde, blu, viola, giallo, ciano, viola, marrone, arancione, rosa, bianco, nessuno come colore del valore dell'offerta. L'impostazione predefinita è il rosso.





3) Conteggio vs pip: gli utenti possono scegliere se visualizzare il colore del conteggio o il colore della modifica del pip. L'impostazione predefinita è il conteggio.





4) Tipo di bordo: gli utenti possono scegliere tra puntatore piatto, in rilievo e non dinamico come tipi di bordo. L'impostazione predefinita è in rilievo.





5 Posizione dell'ancoraggio del bordo: gli utenti possono scegliere tra angolo superiore sinistro del grafico, angolo inferiore sinistro del grafico, angolo superiore destro del grafico e angolo inferiore destro del grafico; l'impostazione predefinita è lasciare l'angolo superiore del grafico.





6) Colore del bordo: gli utenti possono scegliere tra rosso, verde, blu, viola, giallo, ciano, viola, marrone, arancione, rosa, bianco, nessuno come colore del bordo. L'impostazione predefinita è nessuno.





7) Stile della linea del bordo: gli utenti possono scegliere tra continuo, tratteggiato, punto, trattinopunto, trattinopuntopunto. L'impostazione predefinita è continuo.





8) Larghezza del bordo: gli utenti possono aumentare e diminuire la larghezza del bordo. Il valore predefinito è 1.





9) Offerta in alto: gli utenti possono cambiare la posizione dei colori. Per impostazione predefinita, i valori di offerta vengono visualizzati nella parte inferiore delle candele, ma gli utenti possono scegliere di visualizzarli in alto.





10) Mostra solo i valori più alti: gli utenti possono scegliere di visualizzare solo i valori vincenti, ad esempio se i conteggi o i pip delle domande sono più alti dei valori di offerta, vengono visualizzati solo i valori di domanda e viceversa.





11) Mostra i valori effettivi: gli utenti possono scegliere di visualizzare i valori di conteggio o di variazione dei pip nella parte superiore e inferiore delle candele che hanno generato la colorazione. I colori dei numeri dipendono dal colore scelto per i valori di offerta e domanda.





12) Carattere: gli utenti possono modificare il carattere dei numeri visualizzati.





13: Dimensione del buffer: TickVolumeIndicator utilizza dei buffer per memorizzare i valori di offerta e domanda in tick, sia in conteggio che in pip. Questi valori del buffer possono essere utilizzati in altri Expert Advisor o indicatori. La dimensione predefinita è 100, che può essere aumentata o diminuita.



