Info Exporter MT5, Terminal bilgilerini, Hesap bilgilerini, Geçmiş İşlemleri ve Geçmiş Siparişleri yerel CSV dosyasına aktarmayı, e-posta göndermeyi ve bunları uygulama betiğinin dağıttığı URL'yi kullanarak doğrudan Google E-Tablolar'a aktarmayı destekler. CSV'ye aktarma, e-posta kullanarak aktarma veya Google E-Tablolar'a aktarma arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, aktarılan dosya ve sayfa adlarını da değiştirebilirsiniz. Kullanılan giriş parametreleri:

export terminal informations? : Terminal bilgilerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz.

terminal info file or sheet name : Varsayılan değer "Terminal_Info"dur, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.

export historical deals? : Geçmiş işlemlerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.

history deals file or sheet name : Varsayılan değer "History_Deals"dır, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.

export historical orders? : Geçmiş siparişlerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.

history orders file or sheet name : Varsayılan değer "History_Orders"dır, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.

export account informations? : Hesap bilgilerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.

account info file or sheet name : Varsayılan değer "Account_Info"dur, ancak giriş isteminde değeri değiştirebilirsiniz.

do you want to write to file? : Etkin verileri CSV dosyasına dışa aktarıp aktarmama seçeneği. Varsayılan değer false'dur, yani yazmaz.

do you want to send informations to email? : Etkinleştirilmiş verileri e-postaya aktarma veya aktarmama seçeneği. Varsayılan ayar false'tur, yani e-posta gönderilmez.

do you want to export to Google sheet? : Etkinleştirilmiş verileri Google E-Tablolar'a aktarma veya aktarmama seçeneği. Varsayılan ayar false'tur, yani Google E-Tablolar'a yazılmaz.

Apps Script deployed url : Uygulama Komut Dosyası URL'si dağıtıldı.





Çalışan uygulama betiği kodu aşağıda verilmiştir (doPost fonksiyonuna kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir):

function doPost(e) { try { if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) { throw new Error( "no Input data found" ); } const json = JSON.parse(e.postData.contents); const sheetName = json.sheetName || "Sheet1" ; const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName); if (!sheet) { sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName); } var terminalInfo = json.data.split( "#;#" ); var insertingData = []; for ( var i = 0 ; i < terminalInfo.length; i++) { insertingData.push(terminalInfo[i].split( "#:#" )) } var startRow = 1 ; var startColumn = 1 ; var numRows = insertingData.length; var numColumns = insertingData[ 0 ].length; var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns); range.setValues(insertingData); return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "success" , message: "Data written to sheet" })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } catch (err) { return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "error" , message: err.message })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } }



