Info Exporter MT5
- Yardımcı programlar
- Ramesh Maharjan
- Sürüm: 1.0
Info Exporter MT5, Terminal bilgilerini, Hesap bilgilerini, Geçmiş İşlemleri ve Geçmiş Siparişleri yerel CSV dosyasına aktarmayı, e-posta göndermeyi ve bunları uygulama betiğinin dağıttığı URL'yi kullanarak doğrudan Google E-Tablolar'a aktarmayı destekler. CSV'ye aktarma, e-posta kullanarak aktarma veya Google E-Tablolar'a aktarma arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, aktarılan dosya ve sayfa adlarını da değiştirebilirsiniz. Kullanılan giriş parametreleri:
export terminal informations? : Terminal bilgilerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz.
terminal info file or sheet name : Varsayılan değer "Terminal_Info"dur, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.
export historical deals? : Geçmiş işlemlerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.
history deals file or sheet name : Varsayılan değer "History_Deals"dır, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.
export historical orders? : Geçmiş siparişlerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.
history orders file or sheet name : Varsayılan değer "History_Orders"dır, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.
export account informations? : Hesap bilgilerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.
account info file or sheet name : Varsayılan değer "Account_Info"dur, ancak giriş isteminde değeri değiştirebilirsiniz.
do you want to write to file? : Etkin verileri CSV dosyasına dışa aktarıp aktarmama seçeneği. Varsayılan değer false'dur, yani yazmaz.
do you want to send informations to email? : Etkinleştirilmiş verileri e-postaya aktarma veya aktarmama seçeneği. Varsayılan ayar false'tur, yani e-posta gönderilmez.
do you want to export to Google sheet? : Etkinleştirilmiş verileri Google E-Tablolar'a aktarma veya aktarmama seçeneği. Varsayılan ayar false'tur, yani Google E-Tablolar'a yazılmaz.
Apps Script deployed url : Uygulama Komut Dosyası URL'si dağıtıldı.
Çalışan uygulama betiği kodu aşağıda verilmiştir (doPost fonksiyonuna kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir):
function doPost(e) { try { // Validate input if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) { throw new Error("no Input data found"); } // Parse JSON safely const json = JSON.parse(e.postData.contents); const sheetName = json.sheetName || "Sheet1"; // Get sheet (with error handling) const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName); if (!sheet) { sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName); } // formatting data to be written in sheet var terminalInfo = json.data.split("#;#"); var insertingData = []; for(var i = 0; i < terminalInfo.length; i++) { insertingData.push(terminalInfo[i].split("#:#")) } var startRow = 1; var startColumn = 1; var numRows = insertingData.length; var numColumns = insertingData[0].length; var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns); // Overwrite the rows with the new data range.setValues(insertingData); // Return success return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "success", message: "Data written to sheet" })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } catch (err) { // Return error details return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "error", message: err.message })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } }