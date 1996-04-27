Info Exporter MT5

Info Exporter MT5, Terminal bilgilerini, Hesap bilgilerini, Geçmiş İşlemleri ve Geçmiş Siparişleri yerel CSV dosyasına aktarmayı, e-posta göndermeyi ve bunları uygulama betiğinin dağıttığı URL'yi kullanarak doğrudan Google E-Tablolar'a aktarmayı destekler. CSV'ye aktarma, e-posta kullanarak aktarma veya Google E-Tablolar'a aktarma arasında seçim yapabilirsiniz. Ayrıca, aktarılan dosya ve sayfa adlarını da değiştirebilirsiniz. Kullanılan giriş parametreleri:

export terminal informations? : Terminal bilgilerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz.

terminal info file or sheet name : Varsayılan değer "Terminal_Info"dur, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.

export historical deals? : Geçmiş işlemlerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.

history deals file or sheet name : Varsayılan değer "History_Deals"dır, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.

export historical orders? : Geçmiş siparişlerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.

history orders file or sheet name : Varsayılan değer "History_Orders"dır, ancak giriş isteminde değiştirebilirsiniz.

export account informations? : Hesap bilgilerinin dışa aktarılıp aktarılmayacağını seçme. Değeri true veya false olarak değiştirebilirsiniz. Varsayılan değer false'dur, yani dışa aktarılmaz.

account info file or sheet name : Varsayılan değer "Account_Info"dur, ancak giriş isteminde değeri değiştirebilirsiniz.

do you want to write to file? : Etkin verileri CSV dosyasına dışa aktarıp aktarmama seçeneği. Varsayılan değer false'dur, yani yazmaz.

do you want to send informations to email? : Etkinleştirilmiş verileri e-postaya aktarma veya aktarmama seçeneği. Varsayılan ayar false'tur, yani e-posta gönderilmez.

do you want to export to Google sheet? : Etkinleştirilmiş verileri Google E-Tablolar'a aktarma veya aktarmama seçeneği. Varsayılan ayar false'tur, yani Google E-Tablolar'a yazılmaz.

Apps Script deployed url : Uygulama Komut Dosyası URL'si dağıtıldı.


Çalışan uygulama betiği kodu aşağıda verilmiştir (doPost fonksiyonuna kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir):

function doPost(e) {
  try {
    // Validate input
    if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) {
      throw new Error("no Input data found");
    }

    // Parse JSON safely
    const json = JSON.parse(e.postData.contents);
    const sheetName = json.sheetName || "Sheet1";

    // Get sheet (with error handling)
    const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
    var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName);
    if (!sheet) {
      sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName);
    }
    
    // formatting data to be written in sheet
    var terminalInfo = json.data.split("#;#");
    var insertingData = [];
    for(var i = 0; i < terminalInfo.length; i++) {
      insertingData.push(terminalInfo[i].split("#:#"))
    }
    var startRow = 1;
    var startColumn = 1;
    var numRows = insertingData.length;
    var numColumns = insertingData[0].length;
    var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns);

    // Overwrite the rows with the new data
    range.setValues(insertingData);


    // Return success
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
      status: "success",
      message: "Data written to sheet"
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);

  } catch (err) {
    // Return error details
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({
      status: "error",
      message: err.message
    })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }
}


Yazarın diğer ürünleri
TelegramTrades
Ramesh Maharjan
Uzman Danışmanlar
TelegramTrades is an Expert Advisor which listens to Telegram channels for trade signals and converts the signals into valid trades. Following seven channels are being listened and as soon as signals for trade arrive on those channels, the pyrogram script that is constantly running on a server will parse the signal to valid trade signal and forward the signal to my telegram bot. And once there is a valid signal with stop loss, take profit, price, trade type and symbol, it is read by the EA to ex
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt