Info Exporter MT5
- Utilitaires
- Ramesh Maharjan
- Version: 1.0
Info Exporter MT5 prend en charge l'exportation des informations du terminal, des comptes, de l'historique des transactions et des commandes vers un fichier CSV local, l'envoi d'e-mails et l'exportation directe vers Google Sheets via l'URL déployée par le script d'application. Vous pouvez choisir d'exporter au format CSV, par e-mail ou vers Google Sheets. Vous pouvez même modifier les noms des fichiers exportés et des feuilles. Paramètres d'entrée utilisés :
export terminal informations? : Choix d'exporter ou non les informations du terminal. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false.
terminal info file or sheet name : La valeur par défaut est « Terminal_Info », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.
export historical deals? : Choix d'exporter ou non l'historique des transactions. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas exporter.
history deals file or sheet name : La valeur par défaut est « History_Deals », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.
export historical orders? : Choix d'exporter ou non l'historique des commandes. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas exporter.
history orders file or sheet name : La valeur par défaut est « History_Orders », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.
export account informations? : Choix d'exporter ou non les informations du compte. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas exporter.
account info file or sheet name : La valeur par défaut est « Account_Info », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.
do you want to write to file? : Option permettant d'exporter ou non les données activées vers un fichier CSV. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas écrire.
do you want to send informations to email? : Option permettant d'exporter ou non les données activées vers une adresse e-mail. La valeur par défaut est « false », c'est-à-dire qu'aucun e-mail n'est envoyé.
do you want to export to Google sheet? : Possibilité d'exporter ou non les données activées vers Google Sheets. La valeur par défaut est « false », c'est-à-dire qu'aucune écriture n'est effectuée vers Google Sheets.
Apps Script deployed url : URL du script d'application déployée.
Le code du script d'application est disponible ci-dessous (copiez-le simplement dans la fonction doPost) :
function doPost(e) { try { // Validate input if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) { throw new Error("no Input data found"); } // Parse JSON safely const json = JSON.parse(e.postData.contents); const sheetName = json.sheetName || "Sheet1"; // Get sheet (with error handling) const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName); if (!sheet) { sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName); } // formatting data to be written in sheet var terminalInfo = json.data.split("#;#"); var insertingData = []; for(var i = 0; i < terminalInfo.length; i++) { insertingData.push(terminalInfo[i].split("#:#")) } var startRow = 1; var startColumn = 1; var numRows = insertingData.length; var numColumns = insertingData[0].length; var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns); // Overwrite the rows with the new data range.setValues(insertingData); // Return success return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "success", message: "Data written to sheet" })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } catch (err) { // Return error details return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "error", message: err.message })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } }