Info Exporter MT5 prend en charge l'exportation des informations du terminal, des comptes, de l'historique des transactions et des commandes vers un fichier CSV local, l'envoi d'e-mails et l'exportation directe vers Google Sheets via l'URL déployée par le script d'application. Vous pouvez choisir d'exporter au format CSV, par e-mail ou vers Google Sheets. Vous pouvez même modifier les noms des fichiers exportés et des feuilles. Paramètres d'entrée utilisés :

export terminal informations? : Choix d'exporter ou non les informations du terminal. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false.

terminal info file or sheet name : La valeur par défaut est « Terminal_Info », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.

export historical deals? : Choix d'exporter ou non l'historique des transactions. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas exporter.

history deals file or sheet name : La valeur par défaut est « History_Deals », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.

export historical orders? : Choix d'exporter ou non l'historique des commandes. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas exporter.

history orders file or sheet name : La valeur par défaut est « History_Orders », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.

export account informations? : Choix d'exporter ou non les informations du compte. Vous pouvez modifier la valeur : true ou false. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas exporter.

account info file or sheet name : La valeur par défaut est « Account_Info », mais vous pouvez la modifier dans l'invite de saisie.

do you want to write to file? : Option permettant d'exporter ou non les données activées vers un fichier CSV. La valeur par défaut est false, c'est-à-dire ne pas écrire.

do you want to send informations to email? : Option permettant d'exporter ou non les données activées vers une adresse e-mail. La valeur par défaut est « false », c'est-à-dire qu'aucun e-mail n'est envoyé.

do you want to export to Google sheet? : Possibilité d'exporter ou non les données activées vers Google Sheets. La valeur par défaut est « false », c'est-à-dire qu'aucune écriture n'est effectuée vers Google Sheets.

Apps Script deployed url : URL du script d'application déployée.

Le code du script d'application est disponible ci-dessous (copiez-le simplement dans la fonction doPost) :

function doPost(e) { try { if (!e || !e.postData || !e.postData.contents) { throw new Error( "no Input data found" ); } const json = JSON.parse(e.postData.contents); const sheetName = json.sheetName || "Sheet1" ; const spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var sheet = spreadsheet.getSheetByName(sheetName); if (!sheet) { sheet = spreadsheet.insertSheet(sheetName); } var terminalInfo = json.data.split( "#;#" ); var insertingData = []; for ( var i = 0 ; i < terminalInfo.length; i++) { insertingData.push(terminalInfo[i].split( "#:#" )) } var startRow = 1 ; var startColumn = 1 ; var numRows = insertingData.length; var numColumns = insertingData[ 0 ].length; var range = sheet.getRange(startRow, startColumn, numRows, numColumns); range.setValues(insertingData); return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "success" , message: "Data written to sheet" })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } catch (err) { return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ status: "error" , message: err.message })).setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); } }



