



Ciao, sono

/ - Sono un esperto di robot completamente automatici e analizzo in modo indipendente il mercato e prendo decisioni commerciali. Alcune delle mie funzioni sono scritte utilizzando

e ottimizzate da

. Ho il mio server per ricevere eventi finanziari nel mondo. Posso lavorare per te 24 ore su 24, 5 giorni su 7 senza il tuo intervento e avvisarti con un messaggio al telefono se è necessaria la tua attenzione;

La mia caratteristica principale è la metodologia di analisi del flusso di dati, che mi consente di negoziare contemporaneamente dozzine di strategie.

Ma finora ci sono 6 strategie a bordo:

PILOT_R :

Orario di negoziazione 1:30-18:30;

Simbolo: EURUSD M5;

Deposito minimo: 150 USD;





Orario di negoziazione 1:30-18:30;

Simbolo: EURUSD M5;

Deposito minimo: 100 USD;

NIGHT_POUND :

Orario di negoziazione 13:30-05:30;

Simbolo: GBPUSD M5;

Deposito minimo: 200 USD;

-Per impostazione predefinita, è abilitata solo una strategia PILOT_R11 ;

-Lancia le strategie che ti piacciono o tutte le strategie contemporaneamente;

-Per abilitare o disabilitare le strategie, impostare il flag TRUE accanto all'impostazione RUN ;

Per esempio:

ESEGUI_Stenvall=TRUE;

Vedi l'esempio nello screenshot n. 6;



>Condizioni:

Deposito minimo: 100 USD o equivalente;

Leva finanziaria: da 1:30;

Funzionando su un VPS: sì;

Compatibilità con altri EA: sì;

Diffusione massima: 20-25;





>Dallo sviluppatore:



Mi chiamo

_

(Leontolstoy)

, sono uno sviluppatore di NESCO e sono registrato come venditore su MQL5 da più di 7 anni. Ho molta esperienza nella creazione di strategie di controtendenza per EURUSD. Ora proverò a dirti perché NESCO è migliore degli altri EA:

Proprio sistema di analisi dei dati senza utilizzare indicatori o funzioni di terze parti;

Proprio server che analizza fonti di dati indipendenti e identifica notizie pericolose.

In caso di eventi globali pericolosi che potrebbero causare forte volatilità o mancanza di liquidità, tutte le posizioni verranno chiuse immediatamente e il trading verrà bloccato;

Non c'è bisogno di ottimizzazione.

Tutte le unità di controllo importanti hanno un'architettura dinamica e si adattano al mercato, quindi puoi lanciare NESCO tra 10 anni e funzionerà allo stesso modo.

Questo fatto può essere confermato dagli utenti EA_STENVALL che utilizzano EA da molti anni senza aggiornamenti;

Basso costo.

Ho mantenuto basso il costo per molto tempo in modo che fosse disponibile a tutti. Economico non significa cattivo e costoso non significa buono;

Ho mantenuto basso il costo per molto tempo in modo che fosse disponibile a tutti. Economico non significa cattivo e costoso non significa buono;



>Cosa devi sapere:

PILOT_R questa è una nuova versione del motore, quindi ho condotto dei test in avanti. https://www.mql5.com/en/users/ats_cis/seller ;

questa è una nuova versione del motore, quindi ho condotto dei test in avanti. ; STENVALL è una versione riscritta e aggiornata di EA_STENVALL , che ha cambiato 3 generazioni dal 2019 e si è conclusa nel 2023. Il risultato del lavoro di 5 anni può essere visualizzato nello screenshot n. 3 ;

è una versione riscritta e aggiornata di , che ha cambiato 3 generazioni dal 2019 e si è conclusa nel 2023. Il risultato del lavoro di 5 anni può essere visualizzato nello screenshot ; Nessuna delle strategie utilizza una griglia, ma può aprire diverse posizioni per ottenere il miglior prezzo, un massimo di 8 posizioni per una strategia;

Le perdite sono normali, ci sono periodi di condizioni di mercato sfavorevoli e puoi ottenere una perdita pari a un profitto mensile;

Non sono necessari file di impostazione, tutte le strategie sono all'interno;

Protezione contro la pirateria. Se includi file DLL, sarà disponibile solo una strategia. Se non capisci cosa significa, allora questo messaggio non fa per te;

Nuova modalità ULTIMATE in questa modalità, ogni posizione ottiene SL_ e TP_ nelle stesse proporzioni. La dimensione viene determinata automaticamente in base alla volatilità e può variare da 400 a 2000 pips.

Questa è una nuova modalità e sono necessari ulteriori test. Provalo;





>Installazione e avvio:

1)Aggiungi il server delle notizie all'elenco degli URL consentiti. Al primo lancio verrà visualizzato un messaggio con le istruzioni sulla mappa. È semplice;

2) Collega l'EA al grafico EURUSD_M5 nelle impostazioni seleziona il rischio ( LOW,MID,HIGH.. ), quindi attiva le strategie che ti piacciono o attiva tutte, ( Stenvall_RUN=true );

3)Fare clic su OK e abilitare l'algotrading;

Fatto!

Se hai bisogno di aiuto, puoi sempre chiedere.





>Breve descrizione delle impostazioni:

CUSTOM or AUTOMATIC RISK: seleziona la modalità rischi o PERSONALIZZATO. Leggi di più QUI ;

NAME: Questo è il nome della strategia;

SYMBOL: Questo è il simbolo e il periodo in cui va lanciato, il periodo non è importante;

STABILITY FACTOR: fattore di stabilità, più alto è questo fattore, meglio è. Quando si distribuiscono i rischi, questo può fungere da indicatore;

RECOMMENDED LOT: Il lotto consigliato oltre il quale è meglio non spingersi, per un commercio tranquillo. Tieni presente che questo è specificato solo per UNA strategia;

RUN: l'interruttore di attivazione/disattivazione di questa strategia;

FIXED LOT & RISK: la scelta è tra un rischio personalizzato o un lotto di negoziazione fisso;

VALUE RISK/LOT: Il valore personalizzato del rischio o del lotto, a seconda di cosa hai scelto;



Abilitare (true) significa che questa strategia passa alla modalità ULTIMATE, leggi di più su questa modalità di seguito;



