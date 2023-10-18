Nesco MT4
- Experts
- Gennady Sergienko
- Versione: 13.1
- Aggiornato: 14 gennaio 2025
- Attivazioni: 10
Ciao, sono NESCO / - Sono un esperto di robot completamente automatici e analizzo in modo indipendente il mercato e prendo decisioni commerciali. Alcune delle mie funzioni sono scritte utilizzando GPT-4_COPILOT e ottimizzate da MQL5_CLOUD_NETWORK . Ho il mio server per ricevere eventi finanziari nel mondo. Posso lavorare per te 24 ore su 24, 5 giorni su 7 senza il tuo intervento e avvisarti con un messaggio al telefono se è necessaria la tua attenzione;
La mia caratteristica principale è la metodologia di analisi del flusso di dati, che mi consente di negoziare contemporaneamente dozzine di strategie.
Ma finora ci sono 6 strategie a bordo:
- PILOT_R :
Orario di negoziazione 1:30-18:30;
Simbolo: EURUSD M5;
Deposito minimo: 150 USD;
- STENVALL_:
Orario di negoziazione 1:30-18:30;
Simbolo: EURUSD M5;
Deposito minimo: 100 USD;
- NIGHT_POUND :
Orario di negoziazione 13:30-05:30;
Simbolo: GBPUSD M5;
Deposito minimo: 200 USD;
-Per impostazione predefinita, è abilitata solo una strategia PILOT_R11 ;
-Lancia le strategie che ti piacciono o tutte le strategie contemporaneamente;
-Per abilitare o disabilitare le strategie, impostare il flag TRUE accanto all'impostazione RUN ;
Per esempio:
ESEGUI_Stenvall=TRUE;
Vedi l'esempio nello screenshot n. 6;
>Condizioni:
Deposito minimo: 100 USD o equivalente;
Leva finanziaria: da 1:30;
Funzionando su un VPS: sì;
Compatibilità con altri EA: sì;
Diffusione massima: 20-25;
Mi chiamo Gennady _ (Leontolstoy) , sono uno sviluppatore di NESCO e sono registrato come venditore su MQL5 da più di 7 anni. Ho molta esperienza nella creazione di strategie di controtendenza per EURUSD. Ora proverò a dirti perché NESCO è migliore degli altri EA:
>Dallo sviluppatore:
- Proprio sistema di analisi dei dati senza utilizzare indicatori o funzioni di terze parti;
- Proprio server che analizza fonti di dati indipendenti e identifica notizie pericolose.
In caso di eventi globali pericolosi che potrebbero causare forte volatilità o mancanza di liquidità, tutte le posizioni verranno chiuse immediatamente e il trading verrà bloccato;
- Un pacchetto di protezione offline che analizza il mercato per volatilità anomala;
- Non c'è bisogno di ottimizzazione.
Tutte le unità di controllo importanti hanno un'architettura dinamica e si adattano al mercato, quindi puoi lanciare NESCO tra 10 anni e funzionerà allo stesso modo.
Questo fatto può essere confermato dagli utenti EA_STENVALL che utilizzano EA da molti anni senza aggiornamenti;
- Basso costo.
Ho mantenuto basso il costo per molto tempo in modo che fosse disponibile a tutti. Economico non significa cattivo e costoso non significa buono;
>Cosa devi sapere:
- PILOT_R questa è una nuova versione del motore, quindi ho condotto dei test in avanti. https://www.mql5.com/en/users/ats_cis/seller ;
- STENVALL è una versione riscritta e aggiornata di EA_STENVALL , che ha cambiato 3 generazioni dal 2019 e si è conclusa nel 2023. Il risultato del lavoro di 5 anni può essere visualizzato nello screenshot n. 3 ;
- Nessuna delle strategie utilizza una griglia, ma può aprire diverse posizioni per ottenere il miglior prezzo, un massimo di 8 posizioni per una strategia;
- Le perdite sono normali, ci sono periodi di condizioni di mercato sfavorevoli e puoi ottenere una perdita pari a un profitto mensile;
- Non sono necessari file di impostazione, tutte le strategie sono all'interno;
- Protezione contro la pirateria. Se includi file DLL, sarà disponibile solo una strategia. Se non capisci cosa significa, allora questo messaggio non fa per te;
- Nuova modalità ULTIMATE in questa modalità, ogni posizione ottiene SL_ e TP_ nelle stesse proporzioni. La dimensione viene determinata automaticamente in base alla volatilità e può variare da 400 a 2000 pips.
Questa è una nuova modalità e sono necessari ulteriori test. Provalo;
L'installazione non richiederà più di 2 minuti:
>Installazione e avvio:
1)Aggiungi il server delle notizie all'elenco degli URL consentiti. Al primo lancio verrà visualizzato un messaggio con le istruzioni sulla mappa. È semplice;Se hai bisogno di aiuto, puoi sempre chiedere.
2) Collega l'EA al grafico EURUSD_M5 nelle impostazioni seleziona il rischio ( LOW,MID,HIGH.. ), quindi attiva le strategie che ti piacciono o attiva tutte, ( Stenvall_RUN=true );
3)Fare clic su OK e abilitare l'algotrading;
Fatto!
>Breve descrizione delle impostazioni:
CUSTOM or AUTOMATIC RISK: seleziona la modalità rischi o PERSONALIZZATO. Leggi di più QUI ;
NAME: Questo è il nome della strategia;
SYMBOL: Questo è il simbolo e il periodo in cui va lanciato, il periodo non è importante;
STABILITY FACTOR: fattore di stabilità, più alto è questo fattore, meglio è. Quando si distribuiscono i rischi, questo può fungere da indicatore;
RECOMMENDED LOT: Il lotto consigliato oltre il quale è meglio non spingersi, per un commercio tranquillo. Tieni presente che questo è specificato solo per UNA strategia;
RUN: l'interruttore di attivazione/disattivazione di questa strategia;
FIXED LOT & RISK: la scelta è tra un rischio personalizzato o un lotto di negoziazione fisso;
VALUE RISK/LOT: Il valore personalizzato del rischio o del lotto, a seconda di cosa hai scelto;
