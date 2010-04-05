TradeManager by theponzETH

🧠 GPT Trade Manager – Il Tuo Centro di Comando Operativo su MT4

✅ SEMPLICE. 🔒 PRECISO. ⚡ REATTIVO.

GPT Trade Manager è uno strumento professionale progettato per portare il tuo trading manuale (e semi-automatico) a un livello superiore.
Perfetto per operatività scalping, intraday o swing: tutto è sotto controllo, in tempo reale, con la massima velocità e affidabilità.

Con il giusto setfile, può essere ottimizzato per raggiungere velocità operative quasi HFT (High-Frequency Trading), rendendolo uno strumento estremamente potente anche in ambienti ad alta frequenza e reattività.

🎯 Cos'è e cosa fa GPT Trade Manager

Un pannello operativo intelligente, pensato per offrirti controllo totale sulle tue posizioni in modo rapido, sicuro e flessibile.
Integra strumenti avanzati per la gestione del rischio, trailing dinamico, chiusure selettive e funzioni smart per l’apertura ordini.

Elimina la confusione. Riduci gli errori. Ottimizza il tuo tempo.

⚙️ Funzionalità Principali (Gestione Avanzata del Trade)

🔵 Breakeven Intelligente e Personalizzabile

• Imposta quando attivarlo (es: dopo 100 punti di profitto)
• Imposta dove attivarlo (es: a 20 punti di protezione)
• Bottone dedicato per attivazione immediata sul prezzo corrente

🔵 Trailing Stop Dinamico su Misura

• Imposta il punto di attivazione (es: dopo 100 punti)
• Scegli ogni quanti punti fare lo "step" (es: ogni 10 punti)
• Decidi di quanti punti aggiornare lo stop a ogni step
Completamente automatizzato, configurabile a livello millimetrico

🟢 Pulsanti BUY/SELL Intelligenti

Con Trailing Attivo di Default

• Apre posizioni con trailing stop già configurato
• Disattivabile al volo con toggle rapido dedicato

🌀 Modalità Swing Trading (Senza Trailing)

• Pulsanti separati per aprire posizioni senza trailing
• Ideale per target fissi, breakout o posizioni di lungo periodo

🔴 Chiusure Smart One-Click

Close All – chiusura immediata di tutte le posizioni
Close All Buy – chiude solo gli ordini long
Close All Sell – chiude solo gli ordini short
• Perfetto per situazioni di emergenza o ribilanciamenti rapidi

💡 Perché scegliere GPT Trade Manager?

✅ Interfaccia pulita, fluida e ultra-reattiva
✅ Adatto a ogni tipo di strategia (manuale, semi-automatica, discrezionale)
✅ Estremamente utile per scalper ad alta frequenza
✅ Compatibile con tutti i simboli e broker MT4
✅ Ottimizzabile con setfile personalizzati per performance quasi HFT
✅ Installazione semplice, usabilità immediata
Zero fronzoli – solo strumenti davvero utili al trader

Visita il sito web per maggiori informazioni e per reperire i miei contatti:

gpttrading.info
linktr.ee/theponz.eth


