TradeManager by theponzETH
- Experts
- Federico Ponzini
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
🧠 GPT Trade Manager – Il Tuo Centro di Comando Operativo su MT4
✅ SEMPLICE. 🔒 PRECISO. ⚡ REATTIVO.
GPT Trade Manager è uno strumento professionale progettato per portare il tuo trading manuale (e semi-automatico) a un livello superiore.
Perfetto per operatività scalping, intraday o swing: tutto è sotto controllo, in tempo reale, con la massima velocità e affidabilità.
Con il giusto setfile, può essere ottimizzato per raggiungere velocità operative quasi HFT (High-Frequency Trading), rendendolo uno strumento estremamente potente anche in ambienti ad alta frequenza e reattività.
🎯 Cos'è e cosa fa GPT Trade Manager
Un pannello operativo intelligente, pensato per offrirti controllo totale sulle tue posizioni in modo rapido, sicuro e flessibile.
Integra strumenti avanzati per la gestione del rischio, trailing dinamico, chiusure selettive e funzioni smart per l’apertura ordini.
Elimina la confusione. Riduci gli errori. Ottimizza il tuo tempo.
⚙️ Funzionalità Principali (Gestione Avanzata del Trade)
🔵 Breakeven Intelligente e Personalizzabile
• Imposta quando attivarlo (es: dopo 100 punti di profitto)
• Imposta dove attivarlo (es: a 20 punti di protezione)
• Bottone dedicato per attivazione immediata sul prezzo corrente
🔵 Trailing Stop Dinamico su Misura
• Imposta il punto di attivazione (es: dopo 100 punti)
• Scegli ogni quanti punti fare lo "step" (es: ogni 10 punti)
• Decidi di quanti punti aggiornare lo stop a ogni step
• Completamente automatizzato, configurabile a livello millimetrico
🟢 Pulsanti BUY/SELL Intelligenti
✅ Con Trailing Attivo di Default
• Apre posizioni con trailing stop già configurato
• Disattivabile al volo con toggle rapido dedicato
🌀 Modalità Swing Trading (Senza Trailing)
• Pulsanti separati per aprire posizioni senza trailing
• Ideale per target fissi, breakout o posizioni di lungo periodo
🔴 Chiusure Smart One-Click
• Close All – chiusura immediata di tutte le posizioni
• Close All Buy – chiude solo gli ordini long
• Close All Sell – chiude solo gli ordini short
• Perfetto per situazioni di emergenza o ribilanciamenti rapidi
💡 Perché scegliere GPT Trade Manager?
✅ Interfaccia pulita, fluida e ultra-reattiva
✅ Adatto a ogni tipo di strategia (manuale, semi-automatica, discrezionale)
✅ Estremamente utile per scalper ad alta frequenza
✅ Compatibile con tutti i simboli e broker MT4
✅ Ottimizzabile con setfile personalizzati per performance quasi HFT
✅ Installazione semplice, usabilità immediata
✅ Zero fronzoli – solo strumenti davvero utili al trader
