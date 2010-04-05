Dashboard MyFXBook
- Experts
- Federico Ponzini
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
📊 GPT Trading | Dashboard MyFXBook
Tutto sotto controllo, in un solo colpo d’occhio.
La Dashboard MyFXBook di GPT Trading è uno strumento visuale avanzato che consente di monitorare in tempo reale l’andamento di più account di trading in modo semplice, ordinato e intuitivo.
Perfetta per trader professionisti, gestori multi-account, team di trading e prop firm.
🎯 Cosa fa?
Mostra in una singola finestra l’account summary di tutti gli account collegati:
• Titolo EA o strategia
• Numero account
• Balance iniziale
• Balance attuale
• Equity
• Fluttuante in tempo reale
• Guadagno assoluto
• Guadagno in %
🖱️ Titolo EA e Balance Iniziale sono editabili in qualsiasi momento: basta fare doppio click sulla cella desiderata per modificare il valore direttamente dalla dashboard.
✅ Funzionalità principali
🔹 Visualizzazione chiara e ordinata in stile tabellare
🔹 Dati aggiornati in tempo reale
🔹 Evidenzia automatico di profitti/perdite in verde/rosso
🔹 Ordinamento intuitivo per confronto rapido tra strategie
🔹 Campi editabili (EA name e balance iniziale)
🔹 Pannello leggero, reattivo e personalizzabile
💡 Perché usarla?
✅ Tieni traccia di tutte le tue strategie in un solo posto
✅ Valuta performance e drawdown senza accedere ai singoli account
✅ Ottima per prop firm, gestori e team professionali
✅ Nessuna complicazione: tutto visivo, tutto automatico
🧠 La visione GPT Trading:
Gestione intelligente, visione totale, controllo completo.
✨ Ecco come attivare la Dashboard in pochi minuti e liberare tutto il suo potenziale:
1. Scarica il file “DashboardLauncher.exe”
• È il vero motore della piattaforma: avvia l’interfaccia completa e rende operativa la Dashboard sul tuo PC Windows.
2. Installa il file “Connector.ex4” su MT4 tramite MQL5
• MQL5 permette di caricare solo questo componente.
• Il .ex4 crea un collegamento stabile e sicuro, trasferendo i dati da una o più istanze di MetaTrader 4 alla Dashboard in tempo reale.
Procedura passo-passo
-
Richiedi subito l’.exe: contattami e riceverai il link di download riservato.
-
Copia l’.ex4 nella cartella Indicators di MT4.
-
Riavvia MT4, applica l’indicatore al grafico e verifica che la connessione sia attiva.
-
Avvia “DashboardLauncher.exe” e inizia a monitorare tutti i tuoi dati con la nuova interfaccia intuitiva.
Visita il sito web per maggiori informazioni e per reperire i miei contatti:
gpttrading.info
linktr.ee/theponz.eth