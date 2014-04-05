Smart Swing HL Fast Detection

🇮🇩  Bahasa Indonesia

Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi.

🔹 Fitur utama:

  • Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action.

  • Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar.

  • Notifikasi real-time melalui popup dan push notification (opsional).

  • Tampilan visual panah pada chart dan garis horizontal untuk level swing sebelumnya.

  • Dapat digunakan untuk semua pair dan timeframe — cocok untuk scalping, intraday, hingga swing trading.

  • Konfirmasi tambahan dengan pola harga dan indikator fractal.

🔸 Penggunaan:
Cocok digunakan sebagai dasar untuk:

  • Deteksi struktur pasar (HH, LL, CHoCH, BOS)

  • Entry reversal berdasarkan swing signifikan

  • Konfirmasi level support/resistance dinamis


🇬🇧 English 

This indicator is designed to rapidly and accurately detect Swing High (HH) and Swing Low (LL) points on the price chart. Detection is based on an adaptive ATR range, price action confirmation (including pin bars and engulfing patterns), and optional fractal confirmation.

🔹 Main Features:

  • Automatically detects swing highs/lows using ATR and price structure.

  • Adjustable detection sensitivity via ATR multiplier and bar range settings.

  • Real-time alerts via popup and optional push notifications.

  • Visual arrows on the chart and horizontal lines to mark the most recent swings.

  • Works on all currency pairs and timeframes — ideal for scalping, intraday, swing, and position trading.

  • Additional confirmation with fractal and candlestick reversal patterns.

🔸 Use Cases:
Perfect for:

  • Market structure detection (HH, LL, CHoCH, BOS)

  • Reversal entries based on key swings

  • Dynamic support/resistance confirmation



Produits recommandés
BCSpikes
Shamsul Arfeen
Indicateurs
Modern Spike Indicator Features: 1. Support and Resistance Lines: Displays dynamic horizontal dashed lines on the chart representing current support and resistance levels calculated from recent price swings. 2. Spike Detection Arrows: Shows up arrows (green) for potential upward spikes and down arrows (red) for potential downward spikes, triggered when price breaks S/R levels with RSI confirmation. 3. Trend Analysis: Incorporates ADX (Average Directional Index) to determine market trend stre
Volume Bands Chart
Rafael Caetano Pinto
Indicateurs
This indicator marks the relevant volume levels among the day. The two relevant levels are the candle with more volume and the period with more volume of lots transacted.  The filled red background is the range of price with the most relevant volume of the day (probably the big player that is command the game). The purple lines shows the range of price with most volume (probably a area where some big player is accumulating before force a market direction). There is also the dot lines that marks
Heiken Ashi Supertrend Combine
Tri Yasin Satrio Adji Pranoto
Indicateurs
Headline: Stop Guessing, Start Winning. Unleash the Power of the Heiken Ashi Supertrend Indicator. Body: Are you tired of market noise, confusing charts, and missed opportunities? The Heiken Ashi Supertrend Indicator is the ultimate tool designed to bring clarity and confidence to your trading, once and for all. We've combined two of the most powerful concepts in technical analysis into one seamless, easy-to-use indicator: Crystal-Clear Trends with Heiken Ashi: Say goodbye to choppy price action
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
Indicateurs
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Indicateurs
The Volume Weighted Average Price is similar to a moving average, except volume is included to weight the average price over a period.    Volume-Weighted Average Price [VWAP] is a dynamic, weighted average designed to more accurately reflect  a security’s true average price over a given period . Mathematically, VWAP is the summation of money (i.e., Volume x Price) transacted divided by the total volume over any time horizon, typically from market open to market close. VWAP reflects the capitali
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicateurs
White Weis Volume This indicator shows the sum of the volume in each wave, bulish or bearish, as idealized by David Weis , but it brings an important addition , which is the marking of the bar with the highest volume of the wave (White Bar)! In coding the indicator, it was sought to optimize the code to require minimal processing during use and not to overload mt5. The indicator can be used for pre-trading analysis and study, where the trader analyzes possible points of support and resistance
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicateurs
Cet indicateur est l'indicateur le plus courant que nous utilisons quotidiennement, y compris nos stratégies les plus utilisées, ICT et SMC, les limites de stop loss et les limites de liquidité qui se produisent aux heures d'ouverture et de fermeture des échanges, ainsi que le volume des échanges avec Fibonacci et le zoom avant et arrière, et les actions les plus courantes que vous souhaitez voir, telles que la sélection du mouvement d'échange que vous souhaitez voir et le tirage de Fibonacci, s
NTickChartPlus
Katsura Yamanouchi
Indicateurs
Français 1. Description des fonctionnalités Cet indicateur transforme les graphiques temporels standards en   Graphiques en chandeliers N-Ticks , offrant une vue du marché basée sur l'activité (le volume des transactions) plutôt que sur le temps. La fonctionnalité phare de la version 2.0 est l'implémentation de deux   Moyennes Mobiles Adaptatives (MMA, ou AMA en anglais) . Contrairement à une MME standard, la MMA ajuste automatiquement sa réactivité en fonction de la volatilité du marché. Elle s
CDV Swing Levels
TitanScalper
5 (2)
Indicateurs
Cumulative Delta Volume (CDV) Swing Level - Absorption & Exhaustion Detector Full Documentation: [Download PDF]( https: //drive.google.com/file/d/1jrLaC_drgino8fOXZ37qTHl6KGUValEk/view ) Professional CDV Analysis for Market Reversals This indicator identifies CDV absorption and exhaustion patterns to detect precise market turning points. It analyzes cumulative delta volume flow to reveal when smart money accumulates (absorption) or distributes (exhaustion) before major price reversals. Core
Tik Tok
Ivan Simonika
Indicateurs
The Tik Tok indicator was created on the basis of the original extreme search indicators, the indicator is well suited for determining a reversal or a big sharp jerk in one direction, thanks to it you will know when this happens it will notify you when a blue dot for buying red for sale appears. It basically uses the process of detecting the rate of change in price growth and allows you to find entry and exit points from the market. fundamental technical indicator that allows you to assess the
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Indicateurs
Percentage Range Consolidation O Percentage Range Consolidation é um indicador poderoso projetado para identificar zonas de consolidação de preço com base em variações percentuais ao longo do tempo. Ideal para traders que buscam detectar áreas de compressão de volatilidade e possíveis pontos de ruptura (breakout). Principais características: Identifica até 3 zonas de consolidação simultâneas, cada uma configurável de forma independente. Cálculo baseado na variação percentual entre a máxima e mín
Intraday Vwap Orion
Joao Paulo Botelho Silva
Indicateurs
Theory VWAP is a volume-weighted moving average, bringing greater relevance to prices. The VWAP base calculation follows the classic formula described in Investopedia ( https://www.investopedia.com/terms/v/vwap.asp ). VWAP = sum(typical price[i]*volume[i]) / sum(volume[i]) Functionalities Orion Intraday VWAP innovates by allowing the user to choose between the conventional Daily, Weekly and Monthly periods, also having the option of calculating the Intraday indicator, as used in other platform
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Key level wedge MT5
Presley Annais Tatenda Meck
Indicateurs
The   Key level wedge MT5   indicator automatically draws rising wedge pattern and falling wedge pattern for you on the chart. This pattern is really good when used as a confirmation entry at key support & resistance, supply & demand and reversal zones. Advantages  The   Key level wedge MT5   block DOES NOT RE-PAINT, giving you confidence when a signal appears and also helps when looking back.  The   Key level wedge MT5   includes an on/off button on the chart to easily keep the charts clean
Nyse Usdxy
Mitchell Dean Ede
5 (1)
Indicateurs
Displays a USD DXY chart in a seperate window below the main chart. YOUR BROKER MUST HAVE THESE SYMBOLS FOR THE INDICATOR TO WORK Based on EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF and USD/SEK All these pairs must be added to Market Watch for the indicator to work correctly As this is calculated using a formula based on the 6 pairs it will only work when the market is open. YOUR BROKER MUST HAVE THESE SYMBOLS FOR THE INDICATOR TO WORK Displays a USD DXY chart in a seperate window below the m
FREE
FX Order Flow MT5
Carl Gustav Johan Ekstrom
5 (1)
Indicateurs
This powerful tool is engineered to transform the way traders analyze currency strength. Built for every experience level, it offers clear, actionable guidance on when to trade and in which direction. Its versatility extends across all currency-related symbols, including gold (XAU/USD) and bitcoin (BTC/USD). By delivering deep, data-driven insights, it empowers traders to make smarter, more confident decisions. Whether you're a beginner or a seasoned professional, this indicator equips you with
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Break Retest
Ongkysetiawan
Indicateurs
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicateurs
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicateurs
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Indicateurs
Bid Price Timer Indicator — Précision et suivi intelligent des prix ! Améliorez votre précision de trading avec le Bid Price Timer Indicator , un outil puissant conçu pour les traders qui apprécient le timing, la précision et la clarté à chaque mouvement du marché. Fonctionnalités principales : Affichage fixe du minuteur – Toujours visible sur le côté droit du graphique (ajustable via X_Offset). Suivi dynamique du prix – Le minuteur se déplace verticalement en suivant le prix B
OG Power Levels
Sander Maehle Andresen
Indicateurs
OG_Levels - Identificateur Avancé de Support et Résistance OG_Levels est un indicateur professionnel conçu pour identifier les niveaux clés de support et de résistance sur plusieurs horizons temporels. L'outil aide les traders à localiser des points d'entrée et de sortie précis en analysant la structure du marché et les modèles d'action des prix. Caractéristiques Principales L'indicateur fournit une analyse multi-horizons temporels couvrant simultanément les périodes H1, H4, D1 et W1. Il identif
The Cube Regressions
Alexandro Matos
Indicateurs
Product Name: The Cube Regressions - The Oracle of Future Trends Predict the Market with Surgical Precision - Advanced Regression Technology The indicator that projects price movements 5 minutes ahead  Full Description: Unlock the power of predictive analysis with ANHURIX PRO, a revolutionary indicator based on: Military Linear Regression - Algorithm developed for special forces in the financial market Precision Scatter Analysis - Identify turning points based on historical data Re
OBV Divergence Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
OBV Divergence Indicator for MetaTrader5 The   OBV Divergence Indicator for MetaTrader5   is a smart analytical tool designed to automatically highlight divergences between On Balance Volume (OBV) and price movement. This indicator is widely used in momentum-based strategies and eliminates the need for manual detection of divergence patterns. It provides clear visual cues by marking potential buy zones with blue signals and potential sell zones with pink markers. «Indicator Installation & User G
FREE
SignalTech
Yue Wang
Indicateurs
The key logic of SignalTech is generated by Artificial Intelligence. The machine learning module should continue optimizing the core logic on the server side to guarantee that SignalTech System can accurately track the market's movement.  SignalTech can generate AI based signals with Buy/Sell Arrows and Pop-Up/Sound Alerts. Each signal has clear Entry and stop Loss levels, which should be automatically flagged on the chart, as well as potential Targets 1, 2, and 3. SignalTech can work on EURU
Rush Point Histograma
Fabricio Nicolau
Indicateurs
Rush Point Histogram Continuity force indicator. Operation: After a breach of support or resistance of an asset, the trader can understand by reading the histogram if such a move tends to continue, thus filtering false breaks or short breaks without trend formation. Through a simple, level-based reading, the trader can make a decision based on the histogram, where: Below 21: No trend formation 21 to 34: Weak trend 34 to 55: Strong Trend 55 to 89: Strong tendency Suggested Reading: Observed disru
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ! Constr
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicateurs
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Plus de l'auteur
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Overview – Ritz Smart Finder Order Block The Ritz Smart Finder Order Block is a next-generation market structure recognition tool, designed to intelligently detect and highlight institutional footprints within price action. Built on a dynamic blend of order block theory, consolidation tracking, and adaptive volatility modeling, it provides traders with a sophisticated lens to anticipate high-probability market reactions. Core Capabilities Smart Order Block Detection Identifies both Bullish and
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, E
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
RITZ QUANTUM PULSE — Next-Generation Economic Intelligence System Ritz Quantum Pulse — Next-Gen Economic Intelligence System. Experience quantum-level precision in news trading: real-time event detection, AI-powered filtering, and temporal synchronization. Anticipate volatility before it happens — not after. Where Market Intelligence meets Temporal Physics. Ritz Quantum Pulse   represents the convergence of   quantum logic ,   AI-driven analytics , and   real-time economic intelligence . This i
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Order Block SPECTRA Smart Predictive Engine for Candle Trend & Range Analysis Decode the Market Spectrum — Trade the Future. Core Concept Ritz SPECTRA is a next-generation predictive engine designed to analyze Order Blocks, Candle Structures, and ATR-based Adaptive Ranges — delivering an all-in-one visual and analytical experience. Compatible with all symbols and timeframes , SPECTRA provides multi-context market insights suitable for scalpers, intraday, and swing traders alike. Main Compo
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicateurs
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED
FREE
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
General Description :  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 is an advanced trading indicator that integrates various technical analysis tools into one comprehensive display. This indicator is designed to help traders identify trading opportunities with high accuracy, utilizing a combination of Fibonacci, ZigZag, and price action confirmation. Key Features Smart Fibonacci Retracement 11 Customizable Fibonacci Levels (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%, 138
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Deskripsi Singkat RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Fitur Utama Trend Candle Warna Adaptif (Color Candle
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (️ Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.) RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair. This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining st
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe : English Description Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals. Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
FREE
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
SCALPFLASH-X — Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibon
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Precision Trend Intelligence. Adaptive. Insightful. Real-Time. Ritz Smart Trend Adaptive Finder is an advanced market intelligence indicator engineered to detect and adapt to evolving market structures with dynamic precision. It automatically calibrates its analytical period based on real-time volatility, price momentum, and correlation strength — delivering true adaptive trend detection rather than static or lagging signals. By combining Pearson correlation , sl
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis