Smart Detector
- Indicatori
- Vladislav Prokhvatilov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Smart Detector — I segreti dello Smart Money e dell'ICT nelle tue mani!
Vuoi fare trading come i grandi player?
Smart Detector ti apre le porte del mondo dello Smart Money e delle strategie Inner Circle Trader (ICT). Questo indicatore per MetaTrader 5 identifica istantaneamente le zone chiave in cui i market maker lasciano le loro tracce: potenti order block e gap nascosti (Fair Value Gaps). Scopri dove si nasconde la liquidità e sfruttala a tuo vantaggio!
Smart Money: Segui le mosse delle banche e degli hedge fund attraverso le zone di accumulazione e breakout.
ICT: Analizza la struttura del mercato, individua i punti di inversione e le trappole per la massa.
Semplice ed efficace:
Smart Detector rende facile ciò che è complesso. Ti offre segnali chiari: figura rossa – vendi, figura verde – compra. Nessuna congettura, solo indicazioni precise per le tue operazioni!