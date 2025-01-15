Dashboard Scanner Kalman


Dashboard Scanner Kalman – Scanner multi-coppia e multi-timeframe

Scanner all-in-one per il rilevamento intelligente dei trend utilizzando la tecnologia del filtro di Kalman

Dashboard Scanner Kalman è uno scanner avanzato basato sull'algoritmo modificato dei livelli di trend del filtro di Kalman, progettato per monitorare la direzione del trend, i livelli del segnale e l'intensità del trend su più timeframe e più simboli contemporaneamente.

Che tu sia uno scalper, uno swing trader o un trend follower, questa dashboard offre una panoramica in tempo reale delle condizioni di mercato, aiutandoti a prendere decisioni di trading più rapide e accurate.

Caratteristiche principali
1. Analisi del trend basata su Kalman
Utilizza il filtro di Kalman per adattarsi dinamicamente ai movimenti di prezzo, attenuando i trend e riducendo il rumore. Ciò garantisce un'identificazione accurata dei livelli di trend e delle zone pivotali. 2. Rilevamento di supporto e resistenza
- Calcola automaticamente i livelli chiave di supporto e resistenza in base all'andamento del prezzo filtrato con il metodo Kalman.
- Evidenzia i livelli in cui il prezzo attraversa o effettua un nuovo test, consentendo un rapido processo decisionale per potenziali configurazioni di trading.
3. Dashboard multi-simbolo e multi-timeframe
- Visualizza lo stato di più simboli e timeframe in un'unica interfaccia intuitiva.
- Indicatori visivi chiari mostrano:
Livelli di attraversamento: il prezzo rompe zone di supporto/resistenza significative.
Livelli di nuovo test: il prezzo rivisita queste zone, confermandone la validità.
4. Avvisi in tempo reale
- Fornisce avvisi in tempo reale (su schermo, e-mail o notifiche push) quando si verifica un attraversamento o un nuovo test.
- Gli avvisi includono simbolo, timeframe e tipo di azione per un monitoraggio preciso.
5. Filtri personalizzabili
- Consente di impostare soglie di sensibilità ai livelli di trend e ai calcoli di supporto/resistenza.
- Concentrati su timeframe o simboli di interesse specifici in base alla tua strategia.
6. Approfondimenti visivi
- Segnali codificati a colori per una rapida comprensione:
Verde per incroci/retest rialzisti.
Rosso per incroci/retest ribassisti.
7. Scalabile per diverse strategie
Che tu stia operando su breakout, retest o continuazioni di trend, il Dashboard Scanner Kalman si adatta alle tue esigenze, offrendo una flessibilità senza pari.

Come funziona
1. Il filtro Kalman elabora i dati sui prezzi, identificando i livelli di trend e le zone di supporto/resistenza significative.
2. Il dashboard aggrega i dati da simboli e timeframe selezionati, visualizzandoli in una griglia di facile lettura.
3. Il monitoraggio in tempo reale ti garantisce di essere immediatamente informato sulle potenziali configurazioni di trading:
- Eventi di incrocio: Forte momentum del trend quando il prezzo rompe i livelli di supporto/resistenza.
- Eventi di retest: Validazione dei livelli quando il prezzo li rivisita prima della continuazione.

Ideale per
- Trader che cercano un modo efficiente per monitorare più coppie e timeframe contemporaneamente.
- Coloro che apprezzano la precisione nell'identificare zone ad alta probabilità di entrata e uscita.
- Scalper, swing trader e trend follower che si affidano a solidi framework di supporto-resistenza.

Conclusione
Il Dashboard Scanner Kalman è uno strumento indispensabile per i trader che desiderano combinare tecniche di filtraggio di Kalman all'avanguardia con una solida strategia di supporto-resistenza. Elimina la necessità di cambiare continuamente grafico, offrendo un approccio semplificato per identificare opportunità redditizie con chiarezza e precisione.
Prodotti consigliati
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicatori
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicatori
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.64 (28)
Indicatori
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicatori
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
Indicatori
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicatori
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicatori
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicatori
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicatori
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicatori
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicatori
Signal trend indicator. Detects the direction of the trend and is coloured accordingly.  Has built in audible and visual alerts when trends change. Can send notifications to your phone or email. Allows Trend and Counter-Trend trading. Works on all timeframes, all currency pairs, metals, indices and cryptocurrencies. Can be used with binary options. Distinctive features No re-drawing; Simple and clear settings; Four types of alerts; Works on all timeframes and all trading tools; Suitable
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Indicatori
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
The coated chart
Jin Wang
Indicatori
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicatori
Daily Candle Predictor è un indicatore che prevede il prezzo di chiusura di una candela. L'indicatore è destinato principalmente all'uso sui grafici D1. Questo indicatore è adatto sia per il trading forex tradizionale che per il trading di opzioni binarie. L'indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o può fungere da aggiunta al sistema di trading esistente. Questo indicatore analizza la candela corrente, calcolando alcuni fattori di forza all'interno del corpo della cande
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicatori
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Signaline
Ahmet Metin Yilmaz
Indicatori
SIGNALINE INDICATOR This indicator for all pairs and all timeframes I have just completed the M5 timeframe for deep optimization EURJPY yet. EURJPY M5 Optimization ( TP=150 , SL=130 , IndicatorPeriod=6 , Mov1=22 , Mov2=48 ) (*)Added 20.05.2019 You can find this signal page below https://www.mql5.com/en/signals/583477 Other optimizasyon results will be added on this signalpage. Input Parameters: IndicatorPeriod: Default is 8. Mov1               : Default is 21. Mov2               : Default is 48.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore "Auto FIBO Pro" Crypto_Forex: è un ottimo strumento ausiliario nel trading! - L'indicatore calcola e posiziona automaticamente sul grafico i livelli di Fibo e le linee di tendenza locali (colore rosso). - I livelli di Fibonacci indicano le aree chiave in cui il prezzo può invertirsi. - I livelli più importanti sono 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Puoi usarlo per lo scalping di inversione o per il trading di zone grid. - Ci sono molte opportunità per migliorare il tuo sistema attuale us
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Dynamic Scalping Oscillator" - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato - uno strumento di trading efficiente per MT4! - Nuova generazione di oscillatori - guarda le immagini per vedere come usarlo. - L'oscillatore Dynamic Scalping ha zone di ipervenduto/ipercomprato adattive. - L'oscillatore è uno strumento ausiliario per trovare punti di ingresso esatti dalle aree dinamiche di ipervenduto/ipercomprato. - Valori di ipervenduto: sotto la linea verde, valori di ipercomprato: sopra
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (3)
Indicatori
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
1 (1)
Indicatori
Be notified of every color change of Heiken Ashi (HA) candles. The indicator will trigger past and new signals every time that HA candles change their colors. Note : this tool is based on the code of Heiken Ashi indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at closing of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; By default, up arrows are plott
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicatori
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicatori
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore dei livelli di trading è un sistema di trading progettato per determinare i punti di ingresso, mantenere posizioni e la direzione del trend. Include diversi meccanismi che funzionano in un unico complesso, analisi delle onde della direzione del trend, analisi del livello durante la costruzione dei segnali, mostra possibili obiettivi TP e SL. Funzionalità dell'indicatore Le frecce di segnale appaiono sulla candela corrente e non vengono ricolorate. Utilizza algoritmi speciali per c
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star pattern" per MT4. - L'indicatore "Morning Star pattern" è un indicatore molto potente per il trading Price Action: nessuna rielaborazione, nessun ritardo. - L'indicatore rileva i pattern rialzisti Morning Star sul grafico: segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini). - Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail. - È disponibile anche il suo fratello, l'indicatore ribassista "Evening Star pattern" (segui il link qui sotto). - L'indicatore "Morning S
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicatori
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (71)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicatori
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicatori
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici.  La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: l'indicatore di screening di supporto e resistenza è disponibile a soli 50$ e a vita. (Prezzo originale 250$) (o
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicatori
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe
Abdullah Alrai
5 (2)
Indicatori
Vi presentiamo ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe, un indicatore avanzato progettato per rilevare vari tipi di pattern sul mercato utilizzando metodi sia manuali che automatici. Ecco come funziona: Pattern Armonici: Questo indicatore è in grado di individuare pattern armonici che appaiono sul vostro grafico. Questi pattern sono fondamentali per i trader che praticano la teoria del trading armonico, come descritta nel libro di Scott Carney "Harmonic Trading vol 1 & 2". Che li disegniat
KT Trend Trading Suite MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Trend Trading Suite è un indicatore multifunzione che combina una strategia di trend following con diversi punti di breakout come segnali di ingresso. Una volta che una nuova tendenza è stata identificata, l’indicatore offre numerose opportunità di ingresso per seguire con successo il trend. Una soglia di pullback viene utilizzata per evitare segnali di ingresso poco rilevanti. La versione MT5 è disponibile qui  https://www.mql5.com/en/market/product/46270 Caratteristiche Combina diverse
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Indicatori
Acquista subito RFI LEVELS e ricevi gratuitamente un altro indicatore di livelli avanzati Per riceverlo, scrivi nei messaggi privati. ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT5 Funzioni principali: Visualizza le zone attive di venditori e acquirenti! L'indicatore mostra tutti i livelli/zone di primo impulso corretti per acquisti e vendite. Quando questi livelli/zone vengono attivati, ovvero dove inizia la ricerca dei punti di ingresso, i livelli cambiano colore e vengono riempiti
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   saranno   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Trading Tools Channel on MQL5 : Unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Volumatic Support/Resistance Levels Scanner è un indicatore di supporto e resistenza che aggiunge il contesto del volume alla struttura dei prezzi. Mostrando come l’attività di trading si raggruppa attorno ai pivot recenti, aiuta gli utenti a vedere dove l’interesse d
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicatori
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicatore Volumetric Order Blocks Multi Timeframe è uno strumento potente progettato per i trader che cercano approfondimenti sul comportamento del mercato identificando le aree di prezzo chiave dove i partecipanti significativi accumulano ordini. Queste aree, note come blocchi d'ordi
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Divergence Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Indicatori
Divergence and Convergence are important harbingers of reversals in stock markets. The Divergence Sync indicator is designed to automatically search for divergences on a large number of indicators with different parameters. The search for divergences is carried out on these indicators: (CCI, CHO, DeMarker, MACD, MFI, Momentum, OBV, OsMA, RSI, Stochastic, WPR, Awesome Oscillator ). To search for divergences, you can use one technical indicator or search simultaneously on any number of indicator
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Indicatori
System Trend Pro - This is the best trend trading indicator!!! The indicator no repaint!!!  The indicator has   MTF   mode, which adds confidence to trading on the trend (   no repaint   ). How to trade? Everything is very simple, we wait for the first signal (big arrow), then wait for the second signal (small arrow) and enter the market in the direction of the arrow. (See screens 1 and 2.) Exit on the opposite signal or take 20-30 pips, close half of it, and keep the rest until the opposite
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
Indicatori
Apollo BuySell Predictor è un sistema di trading professionale che include diversi moduli di trading. Fornisce a un trader zone di breakout uniche, livelli di supporto e resistenza basati su Fibonacci, linea di tendenza pivot, segnali di volume di pullback e altre funzioni utili di cui ogni trader ha bisogno su base giornaliera. Il sistema funzionerà con qualsiasi coppia. I tempi consigliati sono M30, H1, H4. Sebbene l'indicatore possa funzionare anche con altri intervalli di tempo, ad eccezione
Scalping signals M1
Andrey Kozak
Indicatori
Everyone who purchases the Scalping signals M1 indicator receives a FREE BONUS — a fully automated Expert Advisor that trades based on the indicator’s signals. The indicator shows the arrows — the robot can execute the trades for you, following all signals and risk-management rules. Scalping signals M1 – a ready-made trend-following entry system for M1 Scalping signals M1 is an indicator that turns your chart into a clear action map: a colored trend channel shows the direction of the market, and
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicatori
Il Market Structure Break Out (MSB) è uno strumento avanzato progettato per MT4 e MT5 che aiuta i trader a osservare i movimenti del mercato come strutture ordinate. L’indicatore fornisce segnali di trading tramite frecce e avvisi , sia nella direzione del trend che in quella inversa. Una delle caratteristiche più importanti di questo prodotto è il disegno di zone di offerta e domanda che non vengono rimosse . Inoltre, la funzionalità di backtest in tempo reale permette ai trader di valutare le
Altri dall’autore
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Incontra il nostro consulente esperto, "Hedging Locking EA", uno strumento sofisticato progettato per affrontare le complessità dei mercati finanziari con precisione ed efficienza. "Hedging Locking EA" utilizza il metodo Hedging Locking, un approccio strategico che apre e chiude posizioni simultaneamente per gestire il rischio e massimizzare i rendimenti. Fondamentalmente, "He
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Ti presentiamo il consulente esperto assistente di trading "Smart Trader": lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua adattabilità senza precedenti e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Al centro di "Smart Trader" si trova il suo rivoluzionario sistema di commutazione della gestione del rischio, meticolos
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine. Ecc
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coeren
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione