Dashboard Scanner Kalman


Dashboard Scanner Kalman – Scanner multi-paires et multi-périodes

Scanner tout-en-un pour une détection intelligente des tendances grâce à la technologie du filtre de Kalman

Dashboard Scanner Kalman est un scanner avancé basé sur l'algorithme modifié des niveaux de tendance du filtre de Kalman. Il est conçu pour surveiller simultanément la direction, les niveaux de signal et la force des tendances sur plusieurs périodes et plusieurs symboles.

Que vous soyez scalper, swing trader ou suiveur de tendance, ce tableau de bord offre une vue d'ensemble en temps réel des conditions de marché, vous permettant de prendre des décisions de trading plus rapides et plus précises.

Principales fonctionnalités :
1. Analyse des tendances basée sur le filtre de Kalman
Utilise le filtre de Kalman pour s'adapter dynamiquement aux fluctuations de prix, lissant les tendances tout en réduisant le bruit. Cela garantit une identification précise des niveaux de tendance et des zones pivots.
2. Détection de supports et de résistances
- Calcule automatiquement les niveaux de support et de résistance clés en fonction de l'action des prix filtrée par Kalman.
- Met en évidence les niveaux que le prix franchit ou reteste, permettant une prise de décision rapide pour les configurations de trading potentielles.
3. Tableau de bord multi-symboles et multi-périodes
- Affiche le statut de plusieurs symboles et périodes dans une interface unique et intuitive.
- Des indicateurs visuels clairs indiquent :
Niveaux franchis : le prix franchit des zones de support/résistance significatives.
Niveaux de retest : le prix revisite ces zones, confirmant leur validité.
4. Alertes en temps réel
- Fournit des alertes en temps réel (à l'écran, par e-mail ou par notification push) lorsqu'un franchissement ou un retest se produit.
- Les alertes incluent le symbole, la période et le type d'action pour un suivi précis.
5. Filtres personnalisables
- Permet de définir des seuils de sensibilité aux niveaux de tendance et aux calculs de support/résistance.
- Concentrez-vous sur des périodes ou des symboles spécifiques en fonction de votre stratégie.
6. Aperçus visuels
- Signaux codés par couleur pour une compréhension rapide :
Vert pour les croisements/retests haussiers.
Rouge pour les croisements/retests baissiers.
7. Adapté à de multiples stratégies
Que vous tradiez des cassures, des retests ou des continuations de tendance, le Dashboard Scanner Kalman s'adapte à vos besoins et offre une flexibilité inégalée.

Fonctionnement
1. Le filtre de Kalman traite les données de prix et identifie les niveaux de tendance et les zones de support/résistance significatives.
2. Le tableau de bord agrège les données des symboles et des unités de temps sélectionnés et les affiche dans une grille facile à lire.
3. La surveillance en temps réel vous permet d'être immédiatement informé des configurations de trading potentielles :
- Événements de croisement : Forte dynamique de tendance lorsque le prix franchit les niveaux de support/résistance.
- Événements de retest : Validation des niveaux lorsque le prix les revisite avant la continuation.

Idéal pour
- Les traders recherchant un moyen efficace de surveiller simultanément plusieurs paires et unités de temps. - Ceux qui privilégient la précision dans l'identification des zones à forte probabilité d'entrée et de sortie.
- Les scalpers, les swing traders et les suiveurs de tendance qui s'appuient sur des analyses de support et de résistance robustes.

Conclusion
Le Dashboard Scanner Kalman est un outil indispensable pour les traders souhaitant combiner des techniques de filtrage de Kalman de pointe avec une stratégie de support et de résistance robuste. Il élimine le besoin de changer constamment de graphique, offrant une approche simplifiée pour identifier les opportunités rentables avec clarté et précision.
