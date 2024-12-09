Upper and Lower Reversal MT5
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 9 Aralık 2024
- Etkinleştirmeler: 10
Upper and Lower Reversal - Tersine dönme anlarının erken tahminine yönelik sistem. Üst ve alt fiyat hareket kanallarının sınırlarında fiyat dönüm noktalarını bulmanızı sağlar.
Gösterge asla sinyal oklarının konumunu yeniden renklendirmez veya değiştirmez. Kırmızı oklar alış sinyali, Mavi oklar ise satış sinyalidir.
- Herhangi bir zaman dilimine ve ticaret aracına göre ayarlanır
- Gösterge yeniden çizilmez, yalnızca mum kapandığında çalışır.
- Sinyaller için çeşitli uyarı türleri vardır
- Göstergenin kullanımı kolaydır ve yalnızca 2 harici yapılandırılabilir parametreye sahiptir:
- Channel Length - Sinyallerin oluşturulacağı fiyat kanalının uzunluğunu ayarlar.
- Signal Normalization - Sinyal oklarının kalite seviyesini değiştirir, parametre ne kadar yüksek olursa - yanlış sinyaller o kadar az olur (BTC, Altın ve yüksek volatil enstrümanlar için birkaç büyüklük düzeyinde değişiklik)
- Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send notification / Send email - Girişler için sinyal okları göründüğünde bildirimleri kullanın.
- Sound for signals - Sinyal oku için ses dosyası.