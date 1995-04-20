HLPercents
- Indicatori
- Sergei Melnikov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Доброго времени суток уважаемые трейдеры и инвесторы.
Вашему вниманию предлагается индикатор, определяющий за любой промежуток времени :
- Максимальную цену.
- Минимальную цену.
- 50 % от от максимума до минимума.
- Цену закрытия периода.
Кроме того, в зависимости от настроек - индикатор может добавлять 10 процентных уровней как вниз, так и вверх, эти уровни указываются, но по стандарту начинаются от 50% с шагом 50% до 500%. В обе стороны.
Индикатор реализован максимально удобно, при смене тайм-фрейма или масштаба цены индикатор тут же перестраивается ( производит перерисовку ). Подходит для работы на любых инструментах.
- StartSearch - Дата начала поиска.
- EndSearch - Дата конца поиска.
- X - coordinates - Расположение текста от правого края графика.
- Y - coordinates - Расположение текстов над или под линиями цены.
- Size of Text - Размер текста.
- " ----- Vertical Lines Seetings ----- " - Блок настройки вертикальных линий.
- " ----- High Line Information : -----" - Блок настройки линий Хай.
- " ----- Low Line Information : -----" - Блок настройки линий Лоу.
- " ----- Line of 50% Information : -----" - Блок настройки линий 50% от движения.
- " ----- Close of the Year Information : -----" - Блок настройки линий закрытия периода.
- " ----- Upper Information : -----" - Блок настройки АП - линий.
- " ----- Lower Information : -----" - Блок настройки Лоу - линий.
- " ----- Up - Percent Settings : -----" - Блок установки % для роста.
- " ----- Dw - Percent Settings : -----" - Блок установки % для снижения.
В случае если у вас есть идеи как можно доработать или улучшить данный индикатор - прошу обращаться в личные сообщения.