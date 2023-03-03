EA Index Flip
- Experts
- Stefano Cocconi
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 22 settembre 2023
- Attivazioni: 5
EA Index Flip è un Expert Advisor che utilizza un sistema a griglia per consentire al trader di ottenere grandi rendimenti senza perdere denaro.
US100 -> Performance dal vivo - Attivo da settembre
US500 -> Performance dal vivo - Attivo da ottobre
Strategia di trading:
EA Index Flip viene scambiato su US30, U100, US500 e XAUUSD.
I tempi migliori sono M15,M30,H1.
L'Expert Advisor utilizza una strategia di trading basata su bande di Bollinger e un modello di prezzo specifico che consente all'algoritmo di identificare le zone di inversione dei prezzi.
EA Index Flip utilizza un sistema di gestione del rischio di rete che consente di mediare eventuali perdite e rende questo Expert Advisor estremamente redditizio.
EA Index Flip è stato progettato per qualsiasi tipo di account. Può essere utilizzato per conti molto piccoli a partire da almeno $ 100 fino a conti di trading di grandi dimensioni.
Impostazioni :
Intervallo temporale: seleziona l'intervallo temporale su cui desideri che l'esperto lavori
MagicNumber - Viene utilizzato per far sì che l'EA riconosca gli ordini, se vuoi attaccare l'EA su più asset contemporaneamente, inserisci MagicNumber diversi
Orario di inizio negoziazione: l'ora di inizio in cui l'EA inizia a funzionare
Orario di fine negoziazione: l'ora di fine in cui l'EA inizia a funzionare
Gestione del rischio
Lotti iniziali - Lotti per la prima operazione
Aggiungi lotti: aggiunge lotti a ogni nuovo ordine della griglia
Ordini della griglia numerica - Numeri degli ordini della griglia
Distanza ordine (pips) - Distanza tra gli ordini della griglia
Ingressi di ingresso
Periodo BB - Periodo delle bande di Bollinger (per livello base)
Deviazione BB - Deviazione delle bande di Bollinger (per livello base)
Esci da Ingressi
Periodo MA per l'uscita - Periodo della media mobile (per il livello di uscita)
Metodo MA - Metodo Moving Average (per livello di uscita)
