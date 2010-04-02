CandleWave

CandleWave : surfer sur les marées financières

Introduction

Êtes-vous un commerçant à la recherche de l'avantage ultime ? Ne cherchez pas plus loin que CandleWave, votre co-pilote stratégique pour naviguer dans les eaux imprévisibles des marchés financiers. Ce conseiller expert (EA) combine la sagesse ancienne des chandeliers japonais avec des analyses modernes, créant une puissante synergie qui pourrait

redéfinissez votre jeu de trading.

Caractéristiques

Maîtrise de la moyenne mobile

La moyenne mobile simple (SMA) fait office de boussole et vous guide à travers les tempêtes du marché. Que vous soyez au sommet d’une tendance ou que vous anticipiez des renversements de tendance, le SMA apporte de la clarté au milieu du chaos. Voici comment cela fonctionne:

Trend Riding : Lorsque le SMA monte, cela signale une tendance haussière. CandleWave s'aligne sur le courant dominant, vous permettant de surfer sur la vague en toute confiance.

Repérage d'inversion : une SMA en pente descendante fait allusion à des renversements de tendance potentiels. CandleWave garde un œil vigilant, prêt à ajuster les voiles lorsque le vent tourne.

Clôture séquentielle : Surfer sur l'élan

Capture de Momentum : Lorsque deux bougies haussières se succèdent, c'est comme attraper une puissante houle. CandleWave reconnaît cet élan et bloque ses bénéfices.

Atténuation des risques : à l'inverse, deux bougies baissières signalent un effacement potentiel. CloseBy2Consec agit rapidement, protégeant votre capital des contre-courants.

Pourquoi choisir CandleWave ?

Timing de précision : exécutez des transactions avec une précision chirurgicale. CandleWave ne se contente pas de deviner ; il calcule.

Contrôle des risques : définissez vos niveaux de Take Profit et de Stop Loss en toute confiance. Fini les nuits blanches à se demander si le vent va tourner.

Vibes conviviales : pas d'incantations énigmatiques ici. Branchez et jouez ! Que vous soyez un commerçant chevronné ou un explorateur curieux, CandleWave s'adapte à votre style.

Brillance backtestée : CandleWave a résisté aux tempêtes et surfé sur les courses de taureaux. Des résultats impressionnants attendent ceux qui osent rouler.

Débloquez encore plus de génialité : plongez dans la section des commentaires

Au-delà des bases, explorez des paramètres alternatifs et des stratégies avancées. C'est dans la section commentaires que la magie opère :



Paramètres optimaux : des paramètres alternatifs pour d'autres paires de devises peuvent être trouvés dans la section "Commentaires".

Hacks de gestion des risques : affinez le Take Profit et le Stop Loss pour un maximum de gains et un minimum d'effacements.

Techniques pionnières : faites preuve de créativité avec le paramètre "CloseBy2Consec", car l'innovation surfe sur les plus grandes vagues !

Préparez-vous à en accrocher dix !

CandleWave n'est pas seulement un robot ; c'est ton copain surfeur. Que vous chassiez des pépins, attrapiez des houles ou naviguiez sur le récif cryptographique, laissez CandleWave être votre guide.



Offre limitée : Soyez parmi les premiers à surfer sur la vague. Ne manquez pas cette occasion, prenez votre place maintenant !

Paramètre par défaut : Période EurUsd H1.

Avertissement : les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le trading comporte des risques ; utilisez CandleWave de manière responsable.
Produits recommandés
Tops RangeR
Catalin Zachiu
Experts
L'expert place des ordres à cours limité au-dessus ou en dessous des niveaux de prix clés (support et résistance) en essayant d'acheter plus bas et de vendre plus haut que les niveaux de prix clés et lorsque la somme totale des ordres d'achat, en devise ou la somme totale des ordres de vente atteint le facteur de profit ou le facteur de perte maximum autorisé, l'EA ferme tous les ordres ouverts. Le paramètre LotMultiplier multiplie la taille du lot en fonction de la perte flottante et influence
Breakout Hunter SR
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
Overview Breakout Hunter is a powerful automated trading bot designed to identify and capitalize on breakouts from key Support & Resistance levels. It continuously scans the market for high-probability breakout opportunities, allowing traders to capture strong price movements with precision. Key Features Support & Resistance Detection: Identifies strong market levels to pinpoint breakout opportunities. Breakout & Fakeout Detection: Differentiates between true breakouts and false moves to impr
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Experts
Il s'agit d'une méthode simple mais potentiellement efficace si elle est utilisée correctement, basée sur les transactions ouvertes si des écarts se produisent entre les bougies. Les valeurs d'entrée pour les tailles d'écart sont mesurées en points. Le dernier écart entre deux bougies ainsi que l'heure de l'écart sont affichés sur le commentaire du graphique. Tous les courtiers ne conviennent pas à ce robot de trading. Les tests et l'optimisation sont basés sur l'historique des prix MQL 5. Il
ForexWolrd
phuongcei
Experts
** I am currently providing this great EA for free in a limit time. Please download while it is still free ** Tired of emotional trading decisions? Live monitor: TBD Introducing our mql4 Expert Advisor , engineered for stable profit with acceptable risk using a genuinely intelligent Dollar-Cost Averaging (DCA) method. This isn't just another EA; it's a long-time tested solution designed to navigate the forex markets with precision. Whether you trade with a standard USD account or a Cent ac
FREE
VaniganMT4
Nissar Ahmed
5 (1)
Experts
### **Vanigan MT4  Core Trading Strategy Sideways Market Detection Uses ADX (Average Directional Index) to identify non-trending markets ADX < ADX_Thresh (25.0) → Sideways market ADX >= ADX_Thresh → Trending market (no trades) Entry Signals RSI (Relative Strength Index) for entry triggers: RSI < Oversold (30) → Buy Signal RSI > Overbought (70) → Sell Signal Trades only execute in sideways markets ( ADX < 25 ) Risk & Money Management Lot Size Calculation Fixed Lots : LotSize if UseMM = false Mo
FREE
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Experts
Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
FREE
MFL scalper01
Chang Ming Zhi Cang
1 (1)
Experts
FREE CAMPAIGN NOW!!! Regular price is $198. It will return to the original price soon. MFL scalper01  is a fully automated “scalping” trading system. Most positions are closed within one hour. This EA does NOT use grid, martingale, averaging down or any other risky trade management methods. BASIC Information: Currency pair EURCHF, GBPCHF Timeframe M5 Minimum deposit $50 Parameters: Variable Description  Current chart symbol  Select currency pair as same as chart.  Fixed lots size  If "Enable dy
FREE
Pico Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Pico Scalper est un conseiller expert qui utilise des valeurs de prix de support et de résistance personnalisables pour ouvrir de nouvelles transactions. Les niveaux de support et de résistance peuvent être personnalisés en sélectionnant le nombre de bougies (paramètre « Niveau ») à partir duquel l'expert obtient les valeurs de prix les plus élevées et les plus basses. Les valeurs les plus élevées et les plus basses du prix sont dessinées par l'expert sur le graphique sous forme de lignes bleue
VolatilityScalperEA
Nikolaos Pantzos
3 (2)
Experts
This expert is a pure volatility scalper working with two pending orders (buy stop and sell stop). Expert not use any indicator, only use prices action and volatility of price to generate signals. There are three conditions for it to work: Tight spread  Fast execution Stop level = 0 Please during the tests of this EA do not simultaneously use another EA in the same terminal because it affects the modification speed. Try expert on demo account first before use it on real one.
FREE
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.2 (10)
Experts
Le robot place des ordres BuyStop/SellStop à une courte distance des niveaux de prix clés, en essayant de profiter du déclenchement des stops ou des ordres en attente accumulés à ces niveaux. Il est fortement recommandé d'utiliser un courtier à faible glissement, à faible spread, un ordinateur rapide ou un VPS et un serveur de trading à faible latence pour que le robot parvienne à fonctionner correctement. Les transactions peuvent également être gérées par profit ou perte en devise en annulant
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Voorloper MT4
Pradana Novan Rianto
4.5 (18)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration:   Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Experts
NIGHTCRUSHER is a fully automated expert advisor, designed for scalping on quite market situation. The Lite - Version is limited to minimal Lot per Pair and dont has lot mulitplier and dynamic function you can also run different strategies like swing trading or grid different Trade Entry Signals different Exit Strategies included (MA Cut / Signal Change / Trailing TP) clever Risk & Money management - Balance based - Longrun trades tracking You can also use a Grid function or Lot multipier, if ne
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Eusd48LevelScalper
Catalin Zachiu
Experts
This system is a long term scalper with a 200 Point profit target . It opens an order following the direction of the price movement after a trading level is breached and the breach is large , following the momentum of the price movement . The order is closed using Macd indicator if it isn't closed with profit .        The best results are on the EUR/USD pair on the H1 timeframe  . The system also has a "lot" management function and I recommend not risking more than 1% of the account equi
TequilaEA
Kun Jiao
Experts
Documentation de la stratégie de trading TequilaEA 1. Informations de base Nom   : TequilaEA Version   : 1.0 Instrument applicable   : XAUUSD (Or/Dollar américain) Timeframe applicable   : M1 (graphique de 1 minute) Développeur   : Tulip Financial Technology 2. Logique de trading principale Cet Expert Advisor (EA) prend des décisions de trading basées sur une combinaison d'indicateurs techniques et de reconnaissance de motifs de prix, avec la logique principale suivante : Jugement de tendance Dé
FREE
Boxy Trader
Tzvetan Jordanov
Experts
Boxy Trader is a trading robot, which is not using indicators. The Expert calculates and trades the tops and the bottoms of the current swing with more than 70% success rate. Its robust risk management system is the key of its success. This system works on all instruments with no restrictions. Usage of Stop Loss and Take Profit, always . No martingale, no grid, no hedging. Suitable for deposits starting at $100. 100% made in Spain. Stable results, tested since 2003. Testing, determining risks an
Bfxenterprise Alvergishy St
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise Alvergishy St Introducing an Expert Advisor (EA) with the name Alvergishy St which is inspired by the collaboration of the Indicators used. Moving Average, RSI & Stochastic are the main points in the program that runs this Expert Advisor. This program is created by the method of price sorting based on the collaboration movements of the mentioned indicators. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. S
ZZ Scalper
Stephen Reynolds
4 (1)
Experts
This EA exploits the inevitable behaviour of price fluctuations and breakouts. Because market prices will always fluctuate to higher highs before ebbing down to lower lows, breakouts of these levels will occur.   This EA will open a trade in anticipation of catching some of the profits from these breakout moves. We use the fixed exit methods of Stop Loss, Take Profit and Trailing Stop in such a way so that we will scalp small but consistent profits.  No martingales needed, just a simple but ex
FREE
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
3 (3)
Experts
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Experts
Grid Engulfing   is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small b
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicateurs
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Parabolic SAR extreme
Teng Qi Sheng Joshua
5 (1)
Experts
Parabolic SAR extreme When the Parabolic SAR value indicates an uptrend or downtrend, the EA will open a buy or sell trade respectively, given that all other criteria are met This EA allows you to set up to 21 separate Parabolic SAR  criteria for the EA to work on  There are 3 input parameter sets (SAR1, SAR2, and SAR3) Each set allows you to determine the parameters (such as the step and max step) for each set And within each set, you get to indicate up to 7 timeframe for the EA to operate in
FREE
XChannel
Wartono
Indicateurs
It is a custom non-repaint indicator to identify trade opportunities in swing action as prices move within an upper and lower band. Inspired by the Keltner Channel, the most popular channel Indicator introduced by Chester Keltner. It is different with a Bollinger Bands. It represents volatility using the high and low prices, while Bollinger's studies rely on the standard deviation. The algorithm for this indicator is also available in the EntryMaximator EA. Including the option to use it or not.
FREE
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Experts
Lemon Cat Scalper Free Version. The ideal time frame of this EA is M15, however lower timeframes are also suitable.  I mainly used M15 and M5 for backtesting. This EA simply uses previous bars to determine the position for opening orders.  It uses a very special strategy for defending losing positions, and it has passed 10 years backtest for most symbols.  This EA is mostly suitable for EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, EUR/CAD, EUR/AUD, AUD/CAD, AUD/NZD and NZD/CAD, however other symbols are
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicateurs
Ce conseiller expert ne fait aucune transaction, mais il scanne l'ensemble des symboles de votre surveillance du marché et scanne chaque action une par une dans des délais différents et à la fin, il vous montre quel symbole dans quel délai a une puissante bougie engloutissante. De plus, vous pouvez définir une période MA et une limite RSI haute et basse, et il vous montre quels symboles dans quel délai vont franchir la moyenne mobile ajustée, et quel symbole dans quel délai va franchir la limi
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
MATrader AI
MARC ALBRECHT SCHMID
4.77 (22)
Experts
MATrader AI   – Trading précis de l’or, entièrement gratuit Résultats en temps réel : https://www.mql5.com/fr/signals/2340501 (nous avons testé MATrader pendant 4 ans avant de le publier ici sur MQL5) (Malheureusement, quelqu’un n’a pas apprécié que nous partagions gratuitement une “imprimante à billets” comme MATrader ici et que nous soyons classés n1, donc nous avons perdu tous les avis et notre classement car notre publication originale a été supprimée sans raison — si vous souhaitez nous
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.48 (25)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Capybara
Sergey Kasirenko
4.84 (45)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (33)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1063)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Experts
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (2)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
1 copy left for  $199 Next price  -->  $249 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position ma
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vente flash pendant 24 heures - Seulement149 $  "HFT Pass Prop Firms" est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour participer au défi HFT, négociant avec la paire US30. Pour découvrir d'autres Expert Advisors et Indicateurs de premier plan, rendez-vous sur : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Je suis Los, veuillez vous abonner pour recevoir davantage de mises à jour : https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Qu'est-ce que le HFT ? Le trading haute fréquence (H
Gold is Cold
Sergey Kasirenko
5 (19)
Experts
L'EA « Gold is Cold » s'appuie sur l'indicateur de tendance personnel de l'auteur. L'EA détecte avec précision le début des tendances haussières (flèche bleue) et des tendances baissières (flèche rouge), et contrôle les positions ouvertes selon une méthode martingale/grille jusqu'à atteindre le TP. Paires recommandées : Toutes les paires majeures comme xauusd ; eurusd ; audusd ; gbpusd ; nzdusd, ainsi que les paires mineures comme audcad ; nzdcad ; eurnzd et eurcad sur des unités de temps m15 o
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extracteurs pour XAUUSD Extractors pour XAUUSD est un Expert Advisor de niveau professionnel conçu pour les traders qui privilégient la précision, le contrôle des risques et une logique de trading adaptable pour l'or (XAUUSD). Il intègre deux stratégies intégrées avancées et cinq modes d'approche de marché flexibles, offrant aux traders un contrôle total sur la façon dont le système interprète, saisit et gère les transactions selon différentes structures de marché. Issu d'une recherche et dével
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Plus de l'auteur
Glimpse
Catalin Zachiu
Experts
L'expert-conseil Glimpse utilise une collection d'indicateurs standards pour l'ouverture des transactions et lorsque les conditions d'ouverture des transactions sont présentes, elles sont filtrées par une autre couche de filtres/seuils qui peuvent être finement ajustés, afin que les entrées soient aussi précises que possible. Les seuils peuvent être définis entre 1 et 100 lors du filtrage de l'ouverture effective d'une nouvelle transaction. Chaque ordre a une valeur StopLoss et TakeProfit, auc
Tops Scalper
Catalin Zachiu
4.2 (10)
Experts
Le robot place des ordres BuyStop/SellStop à une courte distance des niveaux de prix clés, en essayant de profiter du déclenchement des stops ou des ordres en attente accumulés à ces niveaux. Il est fortement recommandé d'utiliser un courtier à faible glissement, à faible spread, un ordinateur rapide ou un VPS et un serveur de trading à faible latence pour que le robot parvienne à fonctionner correctement. Les transactions peuvent également être gérées par profit ou perte en devise en annulant
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Experts
L'expert est construit en utilisant trois antres de neurones pour chaque côté, long/court et ils sont tous conditionnés par un complémentaire qui sert de filtre. Le sens des échanges est réinitialisé si le premier repaire de neurones donne un signal opposé. L'expert est principalement conçu pour les paires EUR\USD , GBP\USD , période M15 . Tous les paramètres sont disponibles dans la section "Commentaires" du Post #1. L'ensemble par défaut a un niveau de risque légèrement augmenté, pour un ré
EU Scalp
Catalin Zachiu
5 (2)
Experts
L'expert est une combinaison de deux stratégies, la première est prédéfinie pour fonctionner à contre-courant du mouvement des prix et la seconde y travaille, en fonction de la probabilité de cassures ou de fluctuations de prix qui se produisent à des niveaux commerciaux importants. Les paramètres par défaut sont optimisés pour la paire EurUsd M15 Timeframe et l'expert peut être facilement optimisé en utilisant uniquement le mode "Open Price" car l'ouverture et la clôture des transactions ont
GapRevScalper
Catalin Zachiu
Experts
Il s'agit d'une méthode simple mais potentiellement efficace si elle est utilisée correctement, basée sur les transactions ouvertes si des écarts se produisent entre les bougies. Les valeurs d'entrée pour les tailles d'écart sont mesurées en points. Le dernier écart entre deux bougies ainsi que l'heure de l'écart sont affichés sur le commentaire du graphique. Tous les courtiers ne conviennent pas à ce robot de trading. Les tests et l'optimisation sont basés sur l'historique des prix MQL 5. Il
Close All If Profit
Catalin Zachiu
Experts
L'expert clôture tous les ordres ouverts et en attente si un certain objectif de profit ou de perte est atteint. Les ordres peuvent être sélectionnés par tous les symboles, par magie, par symbole ou par magie et symbole. L'expert dispose également d'un mode de test uniquement pour les tests de démonstration et la visualisation qui doit être défini sur false lors de l'utilisation en direct, car avec le mode de test défini sur true, l'expert ouvre les commandes. Si vous ne souhaitez pas qu'il ouv
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Experts
Strategy Builder est un robot de trading avancé et polyvalent méticuleusement conçu pour MetaTrader 5, conçu pour doter les traders d'un arsenal sophistiqué d'indicateurs standards. Cet algorithme conçu par des experts offre une approche globale du trading en intégrant de manière transparente une multitude d'indicateurs dans une stratégie unifiée, permettant aux traders de naviguer sur les marchés financiers dynamiques avec précision et confiance. Principales caractéristiques: Diversité des i
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
HR RSI Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Le robot de scalping ultime, RSI Scalper, offre précision, récupération des profits et des pertes, ce qui le rend idéal pour les traders en quête de performances élevées. Ce puissant Expert Advisor (EA) de scalping est conçu pour la rapidité, la précision et une gestion intelligente des risques, transformant les transactions en gains stratégiques grâce à son système adaptatif de dimensionnement des lots, sa récupération des pertes intégrée et sa stratégie temporelle. Excellent en scalping rapi
Assembled 3i
Catalin Zachiu
Experts
3 standard indicators are used within this expert advisor and all their parameters are configurable and optimizable .  The default settings are set for the GbpUsd pair on M15 timeframe , more settings can be found in #Post 1 in the Comments section of the product . Results are obtained using the combined power of the 3 standard indicators ( MACD , Moving Average and Stochastic ) by using diferrent decision power of the indicators and optimized values of each indicator setting . Only one order at
S Winger
Catalin Zachiu
Experts
S Winger is an expert advisor that uses former highs and lows combined with the MACD indicator in order to place its trades . The expert waits until a certain trade level is breached , then the MACD indicator is used for confirmation of the next trade to be opened .The default set uses the account currency ( made for USD , but may work with other account currencies also , if profit and max loss parameters are ajusted ) . If profit is not achieved from first trade , the expert will open more trad
Seven AM
Catalin Zachiu
5 (2)
Experts
L'EA place des buystop et des sellstop en attente tous les jours à 7 heures du matin afin d'attraper une éventuelle cassure à la hausse ou à la baisse pour la journée à venir. Si les commandes ne sont pas déclenchées, elles sont supprimées le soir juste avant minuit. Le paramètre par défaut utilise un stop et un take profit de 1 000 points et l'EA dispose d'un facteur d'amplification de lot de martingale qui peut être activé ou désactivé par le paramètre d'entrée. Paramètre par défaut : EurUsd
Exo Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Entrez dans une nouvelle phase du trading Forex avec l'Exo Scalper Présentation d'Exo Scalper, une solution de trading forex technologiquement avancée, méticuleusement conçue pour les principales paires de devises. Cet algorithme de trading innovant intègre une stratégie de canal de prix personnalisable avec les capacités analytiques de l'indicateur MACD, facilitant la précision basée sur les données dans l'exécution des transactions. Fusion de stratégies innovantes : L'Exo Scalper combine de
Moving Average Twist
Catalin Zachiu
Experts
The expert is based on two moving averages , one of them is used for opening orders and the other one is used for closing , each of them having separate settings . The "Twist" comes from the fact that for closing the orders , the classic condition is not used , if a closing signal appears , the EA has the capability to skip the first or several closing conditions and so the chances for increased profit rises . The expert also has a buit-in recovery mode with a maximum of ten steps , in which , l
Eu Scalp Indi
Catalin Zachiu
Indicateurs
Indicateur de scalping avec alertes : L'indicateur EU Scalp est une combinaison de deux ensembles de travail, le premier est préréglé pour fonctionner contre la direction du mouvement des prix et le second travaille sur la direction du mouvement des prix, en fonction de la probabilité de fluctuations des prix ou de cassures qui se produisent à niveaux commerciaux importants. Les paramètres par défaut sont optimisés pour la paire EurUsd M5 Timeframe , plus de paramètres peuvent être trouvés da
FREE
Linear Weighted MA on EurUsd
Catalin Zachiu
Experts
The expert uses Linear Weighted Moving Average to place pending stop orders , in combination with Dark Cloud Cover and Piercing Line candle formations . The closing of the orders is done using the newly formed highs or lows of the price .        The EA is made for long term trading and it is built specially for EUR/USD pair . Recomended TIMEFRAME H1 . Pair EUR/USD . Parameters : Lots-for fixed lot size . Manage Lot- true/false; Risk Percent - if Manage Lot is set to true ; StopLoss / Take
Hammer SS GpbUsd
Catalin Zachiu
Experts
This expert places pending stop orders using the Hammer and Shooting Star candle patterns at trade levels calculated using highest and lowest price from the last 40 candles combined with Bar Range . It is a long term expert and is especially made for the GPB/USD pair  , M 15 timeframe . All positions have Stop Loss and Take Profit and the option to be closed at the end of the day . Lot size may be fixed or % of the account balance . If Risk Percent parameter is left to zero  , the EA will use th
BreakOut Grid
Catalin Zachiu
Experts
This expert is a combination between a grid and a scalper and it uses a grid of ten pending orders , five for long and five for short , with a 500 point spacing between them with a 100 point scalp target. It has three working modes , first , the entry by level , the expert starts operation when the price aproaches an important trade level ( a former resistance or support) , second , the entry by time , launches the expert at a specific time (input by user) and the third type is continuous operat
HitAndRun
Catalin Zachiu
Experts
Le système est une combinaison de deux stratégies, l'une complétant l'autre. La stratégie principale utilise des lignes commerciales virtuelles pour ouvrir ses ordres et l'autre stratégie ouvre un ou plusieurs ordres pour réaliser des bénéfices si le prix sort d'une fourchette prédéfinie. Les lignes commerciales virtuelles sont également basées sur le canal commercial, ayant également la possibilité de placer des transactions au-dessus ou en dessous de la ligne de canal calculée. Le même canal
Tops RangeR
Catalin Zachiu
Experts
L'expert place des ordres à cours limité au-dessus ou en dessous des niveaux de prix clés (support et résistance) en essayant d'acheter plus bas et de vendre plus haut que les niveaux de prix clés et lorsque la somme totale des ordres d'achat, en devise ou la somme totale des ordres de vente atteint le facteur de profit ou le facteur de perte maximum autorisé, l'EA ferme tous les ordres ouverts. Le paramètre LotMultiplier multiplie la taille du lot en fonction de la perte flottante et influence
Pico Scalper
Catalin Zachiu
Experts
Pico Scalper est un conseiller expert qui utilise des valeurs de prix de support et de résistance personnalisables pour ouvrir de nouvelles transactions. Les niveaux de support et de résistance peuvent être personnalisés en sélectionnant le nombre de bougies (paramètre « Niveau ») à partir duquel l'expert obtient les valeurs de prix les plus élevées et les plus basses. Les valeurs les plus élevées et les plus basses du prix sont dessinées par l'expert sur le graphique sous forme de lignes bleue
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Tribute Scalper
Catalin Zachiu
2.33 (3)
Experts
L'expert analyse le mouvement des prix en continu et si un mouvement spécifique est détecté, il place les commandes en attente très proches (en utilisant les paramètres par défaut) du prix, en utilisant de petits arrêts et des arrêts de piste pour prendre des bénéfices. Aucune martingale ou augmentation de la taille du lot n'est utilisée . Tribute Scalper est principalement basé sur le rendement moyen possible du prix lorsque des mouvements de prix rapides se produisent. Les ordres BuyStop ou
Three In One Combo
Catalin Zachiu
Experts
This is a four strategy in one EA , but two of them have the same closing conditions if the Profit Target or Stop Loss is not reached , Strategy 2 and 3. The first strategy places Buystop/Sellstop orders at key price levels with small stops and closes by implemented indicator,after a certain number of bars or Take Profit function.The user may choose what option for closing may preffer . Close by Macd Offset parameter closes the order by Macd only after the number of bars for the open order h
Eusd48LevelScalper
Catalin Zachiu
Experts
This system is a long term scalper with a 200 Point profit target . It opens an order following the direction of the price movement after a trading level is breached and the breach is large , following the momentum of the price movement . The order is closed using Macd indicator if it isn't closed with profit .        The best results are on the EUR/USD pair on the H1 timeframe  . The system also has a "lot" management function and I recommend not risking more than 1% of the account equi
Breakout In Japan
Catalin Zachiu
Experts
The expert places pending orders around important trade levels and if they are activated whithin the input validity of the order they may be closed by Take Profit , Stop Loss , by implemented indicators (Williams Percent Range , Bollinger Bands , Momentum) or by the number of candles passed since the order has opened . It also has BreakEven , TrailStop and AutoLot management functions . Preferred pair : USD/JPY ; Timeframe : H1 ;
Moving Average Twist Mt4
Catalin Zachiu
Experts
L'expert est basé sur deux moyennes mobiles, l'une d'elles est utilisée pour les commandes d'ouverture et l'autre est utilisée pour la fermeture, chacune d'entre elles ayant des paramètres séparés. Le "Twist" vient du fait que pour la fermeture des commandes, la condition classique n'est pas utilisée si un signal de fermeture apparaît, l'EE a la capacité de sauter les premières ou plusieurs conditions de clôture et que les chances d'accroître les bénéfices augmentent. L'expert dispose égalemen
Hammer SS
Catalin Zachiu
Experts
This expert places pending stop orders using the Hammer and Shooting Star candle patterns at trade levels calculated using highest and lowest price from the last 40 candles combined with Bar Range . It is a long term expert and is especially made for the GPB/USD pair  , M 15 timeframe . All positions have Stop Loss and Take Profit and the option to be closed at the end of the day . Lot size may be fixed or % of the account equity .The expert also has TrailStop and BreakEven functions . TakeProfi
Report By Magic Number
Catalin Zachiu
4.8 (5)
Utilitaires
Having more expert advisors running on the same account , eventually leads us to the question , which one of them are winners , or which are dragging down the account ? With this in mind I created this simple utility for displaying profits or losses taken by each expert advisor over time . This utility can be run as an expert advisor and can display up to 10 magic number results  . If the inputs are left to zero , the results displayed are from the manually placed orders . It also displays depos
FREE
Lite Expo
Catalin Zachiu
Experts
Cet expert advisor est principalement conçu pour la paire EUR/USD H1 . C'est un robot très simple qui vend à la bougie taureau et achète à la bougie ours. Si le profit n'est pas atteint après le premier ordre d'achat ou de vente, l'expert est préréglé pour attendre qu'un certain nombre de bougies se forment, puis il recommence à ouvrir des ordres, en cumulant les ordres afin de réaliser un profit. La taille du lot est légèrement augmenté après un certain nombre de commandes si l'objectif de pro
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis