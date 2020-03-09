ADX Color Script
- Utilità
- Adrian Hernandez Castellanos
- Versione: 2.3
- Aggiornato: 29 febbraio 2024
- Attivazioni: 20
Script (drag-and-drop) per colorare lo sfondo dell'indicatore dell'indice di direzione medio (ADX) in base alla tendenza di acquisto o vendita
L'indicatore dell'indice di direzione medio (ADX) è un indicatore tecnico utilizzato per misurare la forza di una tendenza. Questo script (drag-and-drop) colore lo sfondo dell'indicatore ADX in base alla tendenza. Il colore di sfondo è determinato dai parametri dello script.
Parametri modificabili:
- Period: Il periodo di tempo dell'indicatore ADX.
- Level: Il livello minimo da raggiungere per filtrare se la tendenza è rialzista o ribassista (valore predefinito: 0).
- Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
- Color Positive Trend: Il colore di sfondo per una tendenza rialzista.
- Color Negative Trend: Il colore di sfondo per una tendenza ribassista.
- Color Neutral Trend: Il colore di sfondo per una tendenza neutra.
- Save variables: Salva i valori correnti per poterli riutilizzare in seguito.
- Clean graph: Cancella i colori dal grafico (Clean colors).
Come utilizzare lo script:
Per utilizzare lo script, è sufficiente trascinare e rilasciare l'indicatore sul grafico. A seconda del punto in cui si rilascia l'indicatore sul grafico, si otterrà il risultato da ottenere. Dalla colorazione dell'indicatore alla colorazione dell'intero grafico. (Vedi schermate)
Conclusione:
Questo script è uno strumento utile per gli analisti di mercato che utilizzano l'indicatore ADX. Facilita l'identificazione delle tendenze rialziste, ribassiste e neutre.
Un caffè? Certo, prendo un caffè. In cambio, ti offro la versione indicatore di questo script, in modo che tu possa anche portare qualcosa come regalo :-). https://www.mql5.com/it/market/product/109892