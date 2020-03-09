ADX Color Script

Script (drag-and-drop) per colorare lo sfondo dell'indicatore dell'indice di direzione medio (ADX) in base alla tendenza di acquisto o vendita

L'indicatore dell'indice di direzione medio (ADX) è un indicatore tecnico utilizzato per misurare la forza di una tendenza. Questo script (drag-and-drop) colore lo sfondo dell'indicatore ADX in base alla tendenza. Il colore di sfondo è determinato dai parametri dello script.

Parametri modificabili:

  • Period: Il periodo di tempo dell'indicatore ADX.
  • Level: Il livello minimo da raggiungere per filtrare se la tendenza è rialzista o ribassista (valore predefinito: 0).
  • Apply To: (Close price, Open price, High price, Low price, Median price, Typical price, Weighted price).
  • Color Positive Trend: Il colore di sfondo per una tendenza rialzista.
  • Color Negative Trend: Il colore di sfondo per una tendenza ribassista.
  • Color Neutral Trend: Il colore di sfondo per una tendenza neutra.
  • Save variables: Salva i valori correnti per poterli riutilizzare in seguito.
  • Clean graph: Cancella i colori dal grafico (Clean colors).

Come utilizzare lo script:

Per utilizzare lo script, è sufficiente trascinare e rilasciare l'indicatore sul grafico. A seconda del punto in cui si rilascia l'indicatore sul grafico, si otterrà il risultato da ottenere. Dalla colorazione dell'indicatore alla colorazione dell'intero grafico. (Vedi schermate)

Conclusione:

Questo script è uno strumento utile per gli analisti di mercato che utilizzano l'indicatore ADX. Facilita l'identificazione delle tendenze rialziste, ribassiste e neutre.


Un caffè? Certo, prendo un caffè. In cambio, ti offro la versione indicatore di questo script, in modo che tu possa anche portare qualcosa come regalo :-). https://www.mql5.com/it/market/product/109892


