GG TrendBar Indicator
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 4.0
- Aggiornato: 5 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Eleva la precisione del tuo trading con l'Indicatore GG TrendBar MT4, uno strumento potente multi-timeframe che sfrutta ADX e Parabolic SAR per fornire segnali di tendenza consolidati su fino a 9 timeframe. Nato da concetti avanzati di analisi delle tendenze popolari negli anni 2010 su piattaforme come Forex Factory e MQL5, questo indicatore ha guadagnato favore per la sua capacità di filtrare il rumore richiedendo l'allineamento tra i timeframe selezionati, superando spesso gli indicatori a singolo timeframe nei mercati volatili. Senza repaint e personalizzabile, visualizza la direzione del trend con icone colorate, diventando un pilastro per i trader che cercano un momentum confermato senza dover cambiare costantemente grafici.
I trader apprezzano il GG TrendBar per la sua abilità nel mettere in evidenza la forza del trend, possibili inversioni e opportunità di allineamento, con verde per i trend rialzisti, rosso per quelli ribassisti e giallo per condizioni piatte. Combinando +DI/-DI dell'ADX e il posizionamento del PSAR, classifica lo stato di ciascun timeframe, generando avvisi solo quando tutti i timeframe abilitati sono d'accordo, riducendo i falsi segnali e aumentando la fiducia nelle entrate durante trend forti o inversioni. I benefici includono un'analisi multi-timeframe semplificata per scalping e swing trading, riduzione dei segnali errati nei mercati in range e miglioramento dei tassi di vincita attraverso segnali basati sul consenso. Versatile per forex, azioni, indici, materie prime o criptovalute, le sue notifiche garantiscono azioni tempestive, trasformando il monitoraggio complesso dei timeframe in insight attuabili per risultati redditizi in ambienti di tendenza.
Guida all'Installazione per Prodotti MQL | Aggiornamento Prodotti MQL Acquistati su MT4/MT5
Caratteristiche Principali
- Personalizzazione ADX: Regola il periodo ADX (predefinito 14) e il tipo di prezzo (predefinito Chiusura) per calcoli precisi di +DI/-DI, adattando il rilevamento della forza del trend alla tua sensibilità preferita.
- Parametri PSAR: Imposta il passo (predefinito 0.02) e il massimo (predefinito 0.2) per il Parabolic SAR, affinando le determinazioni di rialzo/ribasso/piatto su diversi timeframe, migliorando la precisione in condizioni volatili.
- Selezione Multi-Timeframe: Abilita/disabilita timeframe specifici da M1 a MN1 (tutti abilitati per default) per concentrare i segnali sugli allineamenti desiderati, ideale per confermare trend o rilevare inversioni.
- Icone di Tendenza Visive: Mostra simboli colorati (verde per rialzo, rosso per ribasso, giallo per piatto) in un angolo personalizzabile con colori regolabili (Lime, Red, Yellow, Aqua per il testo), offrendo una panoramica multi-timeframe a colpo d'occhio.
- Avvisi Basati sul Consenso: Genera segnali di acquisto/vendita solo quando tutti i timeframe abilitati sono allineati, con opzioni per avvisi di terminale, notifiche push o e-mail per non perdere cambiamenti di momentum unificati.
- Affidabilità Senza Repaint: I segnali basati su barre chiuse rimangono fissi, garantendo dati storici coerenti per i test delle strategie e la fiducia nel trading live.
- Alte Prestazioni: Codice efficiente supporta l'analisi multi-timeframe in tempo reale su MT4 senza ritardi, adatto per configurazioni ad alta frequenza o monitoraggio di trend a lungo termine.
- Integrazione EA: Fornisce buffer per lo stato di tendenza di ciascun timeframe (+1 rialzo, -1 ribasso, 0 piatto), facilitando l'automazione negli Expert Advisors per strategie di consenso multi-timeframe.
- Ottimizzato per il Backtesting: Parametri personalizzabili consentono simulazioni storiche approfondite per validare entrate/uscite basate sull'allineamento prima dell'implementazione nei mercati live.
L'Indicatore GG TrendBar MT4 si afferma come un asset vitale per i trader che sfruttano il consenso multi-timeframe con facilità. La sua fama deriva dalle prestazioni nel mondo reale: segnali a basso rumore, forte conferma delle tendenze e il vantaggio di evitare entrate premature. Sblocca tendenze allineate per risultati superiori.
Puoi anche esplorare la versione MT5:
