GG TrendBar Indicator

Представляем вам GG TrendBar MT4, мощный индикатор, разработанный специально для MetaTrader 4, чтобы улучшить вашу торговую стратегию. Этот инновационный инструмент предоставляет четкие сигналы тренда, используя передовые методы анализа, чтобы помочь трейдерам всех уровней принимать обоснованные решения.

С GG TrendBar MT4 трейдеры могут воспользоваться его способностью минимизировать шум на рынке, что позволяет повысить точность в определении силы тренда и потенциальных разворотов. Идеален как для скальпинга, так и для долгосрочной торговли, этот индикатор идеально подходит для всех, кто хочет извлечь выгоду из подтвержденного импульса без необходимости постоянного мониторинга графиков.

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Ключевые особенности

Визуальные стрелочные сигналы: Plots четкие стрелки ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ прямо на графике на свечах-сигналах для легкого визуального восприятия.

Цветные бары: Изменяет цвета свечей/баров, чтобы визуально выделить направление тренда и силу сигнала с первого взгляда.

Быстрый и тестируемый: Построен на родном движке OnCalculate() MetaTrader — чрезвычайно быстро вычисляется и полностью совместим с Тестером стратегий для исторического тестирования.

Всплывающие уведомления: Генерирует всплывающие уведомления MetaTrader при событиях сигналов, чтобы вы никогда не пропустили торговую установку.

Push-уведомления: Отправляет уведомления в реальном времени на ваше мобильное приложение MetaTrader для мониторинга на ходу.

Уведомления по электронной почте: Отправляет уведомления по электронной почте при событиях сигналов для удаленного мониторинга, когда вы вдали от терминала.

Панель инструментов на графике: Отображает панель информации в реальном времени прямо на графике для мгновенного обзора статуса.

Поддержка нескольких таймфреймов: Работает на всех стандартных таймфреймах MetaTrader от M1 до MN.

Не перерисовывающиеся сигналы: Обеспечивает, чтобы сигналы основывались на закрытых барах, что обеспечивает последовательность в торговых решениях и надежность исторических данных.

Настраиваемые параметры: Предлагает регулируемые параметры для ADX и PSAR, чтобы адаптировать индикатор под индивидуальные торговые нужды.

GG TrendBar MT4 является идеальным дополнением к вашему торговому арсеналу, разработанным исключительно для MetaTrader 4, чтобы повысить вашу торговую эффективность и результативность.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

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