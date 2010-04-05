ADX RSI grid turbo MT4

Success Forex Mr Teerawoot Aonlamool Experts

Way to success EA EA used to trade gold, try to get up to 10000 points of chart drag Trade according to trends, use up to 5 indicators to set values. It is a Martingale system. Fixed when the first lot lost by multiplying not over There is a trailing system. Stop comes when there is a profit. Max drawdown only 24.18% Testing Through the Crisis of War Within 6 months the profit reaches 128.74%