Basic MACD grid turbo MT4

The EA trades when MACD main line cross signal line. Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$


SETTING

  • Symbole - Set symbol to trade.
  • MACD_fast_EMA - Set Fast EMA period.
  • MACD_slow_EMA - Set Slow EMA period.
  • MACD_signal - Set signal period.
  • Lots - start lot.
  • Multiple_lots - Multiply lot for next order.
  • Max_lots -  maximum lot.
  • Grid_boost - Frequency of opening position (Less more order).
  • Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
  • TP_pips - take profit, in pips.
  • SL_money - Stop loss in money.
  • Number order for DD Reduction Algoritm -  from which order the drawdown reduction algorithm is activated.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.
  • Close_first_trade - Set for number first order to be close.
  • Close_patial_lot_last_order - Close last order by partial (%).
  • Start_trade -  time for starting order.
  • End_trade - time for stopping order.
  • Magic - is a special number that the EA assigns to its orders.


Prodotti consigliati
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Alligator Trader
Ciprian Ghebanoaei
3 (2)
Experts
Alligator Trader is a fully automatic, professional trading robot. Designed specifically for the foreign exchange market   USDJPY M30. EA does not need to configure parameters. Ready to work on  USDJPY M30. , You only need to decide on the choice of the lot. It has a smart algorithm which detects the trend, filters out market noise. The expert creates orders on trend direction. Input and output orders are given by a combination of two indicators that can be found on any MT4 platform: Alligator
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Experts
Grid Engulfing   is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small b
FREE
Trade Lines
Aleksey Semenov
4.9 (10)
Experts
The Trade Lines EA is an auxiliary Expert Advisor for automated trading based on levels. The EA opens deals at the specified lines when the price crosses them on the chart - the lines are active, they can and must be moved for the EA to operate with the greatest efficiency. The EA also includes the averaging, trailing stop and take profit setting functions. For the EA to work, it is necessary to select the required number of lines and the type of lines for the EA to trade. It is possible to enab
FREE
Gold Crowd Density Flip mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.02 (52)
Experts
Scalper MyGrid O lo guidi tu, o è lui a guidare te. Oltre 28.000 download dal 2022: niente clamore, niente rumore, niente sconti. Solo un'esecuzione coerente nelle mani di chi capisce. Informazioni di base Simbolo:   Qualsiasi (ottimizzato per impostazione predefinita: XAUUSD) Intervallo di tempo:   qualsiasi (ottimizzato per impostazione predefinita:   M5   ) Tipo:   EA basato su griglia con soft martingala (predefinito 1.5) Controllo lotto:   imposta il moltiplicatore su 1,0 per lotti fissi
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experts
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
Panel of signals EA MT4
Mikhail Mitin
Experts
"All in One" Expert Advisor. The EA collects information from different signals (listed below) on the selected timeframes. Each signal has its own weight. The weight of all signals is summed. If the total weight of signals for a timeframe is greater than the minimum weight, a deal is opened. Operation on each selected timeframe is performed independently. After that, the deal is managed according to the Money Management conditions. It can work simultaneously on: up to 6 periods; up to 31 popula
FREE
EAAgrTest
Dmitriy Susloparov
3 (1)
Experts
EA_Agr_Test This is a free version of EA_Agr_Full , designed to provide the buyer with the opportunity to check the product not in the tester, but on a live account. Here exactly the same trading algorithm is used, but there is no possibility to change the parameters, except for GMToffset . Orders cannot be more than 0.01 lot and profit is taken very early. For this reason, it is impossible to achieve high returns. Algorithm verified with broker just2trade Parameters GMToffset - differenc
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
The Midnight Scalper
Stephen Reynolds
3 (3)
Experts
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE :   Afte
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Accelerator EA MT4
Mansour Babasafary
3 (1)
Experts
An expert based on the Accelerator indicator. Without any additional filters Interesting and useful result Can be used in all currency pairs and all time frames Can be used in all markets completely free Fast and simple With the support of the author Settings: Signal: These settings are related to the "Accelerator" Indicator. When that indicator reaches this value, the expert trades. Meta Trader Alarm: If you want to receive an alarm through Metatrader after each trade, enable this setting. Ris
FREE
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
Infinitely Just
Maxim Romanov
Experts
If an Expert Advisor cannot make profit on any instrument or any timeframe, it is a bad Expert Advisor. This algorithm used the regularities inherent to any market. You can adjust this EA for working on virtually any instrument, or even on all of them at once, it all depends on your trading style. The algorithm determines the reversal points with a certain probability based on the statistical data. The market is considered to be a random process. A random process has a normal distribution of pro
FREE
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
PZ Fractal Trader EA
PZ TRADING SLU
4.46 (13)
Experts
This EA trades untested fractals using pending orders. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements 4 different trading behaviors Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Co
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Capybara
Sergey Kasirenko
4.68 (47)
Experts
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno.  Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali!  È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io!   Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui.  Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
L'EA Atlantis segue una strategia di breakout specificamente progettata per l'oro, al fine di catturare i forti movimenti di prezzo che si verificano quando il mercato dell'oro supera i livelli chiave di domanda e offerta. Non si tratta di una strategia martingala o a griglia. L'EA funziona con uno stop loss dinamico e ha anche uno stop interno automatico integrato quando cambia il trend. Questo EA cercherà le configurazioni di trading ideali 24 ore su 24. Coppia consigliata: xauusd m1, m15 o m
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PIÙ DI 4 ANNI DI RISULTATI COMMERCIALI IN DIRETTA GIÀ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NUOVA PROMO: Solo poche copie disponibili a 349$ Prossimo prezzo: 449$ Ottieni 1 EA gratis! Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combo Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !!   LEGGERE LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'EA!!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Altri risultati live   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 Advanc
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Sistema di trading completamente automatizzato. Un classico indicatore viene utilizzato come segnali       MACD   , che combina un indicatore di tendenza con un oscillatore per rilevare i punti di ingresso. Utilizza la media, la funzione di chiusura del primo e dell'ultimo paniere di ordini e la funzione di calcolo automatico del lotto. Ha una dashboard avanzata e tre tipi di notifiche. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Benefici: Sistema di tradin
Altri dall’autore
Elliot wave grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades will pending order when break price of wave 1 and run wave 3 . Best time frame 1h , Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Wave_depth - Set the wave size. Wave_deviation  -   Set wide of the wave. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take
RSI grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price breakout and comeback oversold or overbought conditions, opens positions when signals are received from the RSI oscillator. SETTING Symbole - Set symbol to trade. RSI_value - Set RSI period. Upper_level - Set overbought level. Lower level - Set oversold level Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pi
STOC grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price breakout and comeback oversold or overbought conditions, opens positions when signals are received from the Stochastic oscillators. SETTING Symbole - Set symbol to trade. K_period - Set K% period. D_period - Set D% period. Slowing_value - Set slowing value. Upper_level - Set overbought level. Lower level - Set oversold level Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more orde
BBMA grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on candles breakout from above or below BB, then be checked trend by MA to confirm order position. SETTING Symbole - Set symbol to trade. BB_period - Set BB period. BB_deviation - Set BB deviation. MA_period - Set MA period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less = more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop l
Day break grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on pending order price which breakout out of the day s. Best time frame 1 hour, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Bar_history - Set candle history passed. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Number order for DD
BBRSI divergent grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price break out upper or lower BB and were checked trade position by RSI divergent . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING BB_period - Set BB period. RSI_period - Set RSI period Bar_history - Set candle history passed. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips
Double EMA grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price which checked by slow EMA and traded by fast EMA meanwhile double check with range of distance between 2EMA and candle body size in pips . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. EMA_fast - Set Fast EMA period. EMA_slow - Set Slow EMA period. EMA_range_pips - Set least range between fast and slow EMA. Candle_size_pips - Set Candle size before confirm trade. Lots - start lot. Multiple_
Triple MACD grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when MACD signal cross 3 times . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Fast_EMA_period - Set Fast EMA period. Slow_EMA_period -   Set Slow EMA period. Signal_period - Set signal period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
ADX RSI grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price which over bought and over sold of RSI indicator meanwhile check over limit ADX value level.  Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. ADX_period - Set ADX period. ADX_value -   Set ADX level. RSI_period - Set RSI period. RSI_upper_level - Set RSI high level. RSI_lower_level - Set RSI low level. Bar_history - Set bar to confirm trade. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for ne
Envelopes grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on candle which over bought and over sold of Envelopes indicator meanwhile check body size pips from the line level.  Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Envelopes_period - Set Envelopes period. Envelopes_deviation -   Set Envelopes deviation. Check_Candle_pips - Check distance from the Envelopes break line. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum
Price action grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on pending order price which breakout out from the previous bar . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING First_candle_body_size_pips - Minimum size of previous candle. Last_candle_body_size_pips - Minimum size of last candle before pending order. Delete_pending_time_minute - Time to be release pending order.  Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of
Ichimoku grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades reverse trend which T cross K line and take over from B line . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Set symbol to trade. Tenkan_sen - Tenkan_sen value. Kijun_sen - Kijun_sen value. Senkou_Span_B - Senkou_Span_B value. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -  maximum lot. Grid_boost - Frequency of opening position (Less = more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from la
Doji pattern grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when doji pattern were detected on chart.  Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Symbole on your chart. Candle_size_pips - Size pips before doji born. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Trade_boost -  Frequency of opening position (Less number = less order , 1-100 value). Grid_boost -  Frequency of opening grid position (Less number = more order , recommended 7
Pump and dump grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on pending order which spike price and comeback to previous price, the pending order will deleted when end of the day . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Symbol on your chart. Spike_period - Speed of price (Set less = more trade). Spike_value - Time of price speed increase or decrease (Recommended value 0.1-2.0). Candle_size_pips - Maximum candle size previous pending order. Lots - start lot. Multiple_lots - Mu
Morning star grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on morning star pattern . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Candle_size_pips - Minimum size of previous candle. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Number order for DD Reduction Algoritm
EMA divergent grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price make divergent between EMA and candle stick . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING EMA_period - Set EMA period Bar_history - Set candle history passed. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Numbe
Smart BB grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price break out upper or lower BB . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING BB_period - Set BB period. Deviation - Set deviation. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Number order for DD Reduction Algori
BB Upper Lower grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on BB Upper and Lower line distance reaches over pips . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING BB_period - Set BB period. Deviations - Set deviation. Upper_Lower_distance - Maximum pips reaches between upper and lower line. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips
Break and sideway grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when momentum reach more volume factor . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Name of pair (ex.EURUSD#) Breakout_factor - Volume peak factor (Recommend for forex use 0.5-1.5). Sideway_factor - Volume low factor ( Recommend for  forex use 0.1-0.5). Lots - start lot. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take pr
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione