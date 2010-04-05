HFT Challenge Pass
- Experts
- Forex Retails Ltd
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 23 agosto 2023
- Attivazioni: 5
Descrizione
Questo Expert Advisor utilizza un algoritmo ad alta frequenza in grado di superare al 100% le prop challenges di NOVA FUNDING, NEXT STEP FUNDED e MSOLUTION FF.
In Promo a 97.00 USD solo per pochi giorni!
Coppie raccomandate
US30
Timeframe
M1
Istruzioni per il backtest
Premessa: le performance in live sono superiori rispetto a quelle che si ottengono facendo il backtest per via dell'algoritmo in alta frequenza.
Per effettuare un backtest il più attendibile possibile è necessario essere connessi ad un conto demo su server "MetaQuotes-Demo", utilizzare EURUSD quando lo spread reale è 0 e impostare lo spread nello strategy tester a 1.
Avvertenze
- funziona solo sui conti prop firm challenge di Nova Funding, Next Step Funded e MSolutionFF
- non funziona su conti funded
- genera profitto solo in condizioni di alta volatilità (sotto notizie altamente impattanti): attivalo 30 secondi prima delle notizie e fermalo quando la volatilità diminuisce (circa dopo 5 minuti)
- usare solo con uno strumento alla volta (consigliato indice US30)
- non utilizzare nelle ore notturne
- non funziona con FTMO e MFF (My Forex Funds)
Parametri
- Lots - lotto da utilizzare per aprire le operazioni
- Position Thresold - usato per ottimizzare l'apertura delle posizioni
- Balance Stop - nel caso si dovessero verificare delle perdite per via di parametri impostati in maniera errata oppure per modifiche a sorpresa da parte della prop house, se il balance arriva sotto a questo valore l'expert advisor smette di operare (è consigliato impostare un valore corrispondente al 1% in meno rispetto al balance di partenza; esempio per un conto da 100K impostare 99.000)
- Balance Target - è il target di balance da raggiungere, dopodiché l'expert advisor smette di aprire ulteriori posizioni
- Reset Time - secondi dopo i quali vengono eliminati eventuali ordini rimasti appesi
- Magic ID - identificativo interno per il corretto funzionamento dell'expert advisor
Dopo l'acquisto
Inviaci un messaggio per ricevere il manuale di istruzioni