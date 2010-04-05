Trading Fury
- Experts
- Forex Retails Ltd
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Descrizione
Questo Expert Advisor utilizza un indicatore proprietario per gli ingressi a mercato e riesce a generare una media di profitto dell'8% mensile!
Può funzionare con qualsiasi coppia forex ma le migliori prestazioni sono ottenibili con USDCAD.
Non idoneo per conti prop firm.
Coppie raccomandate
USDCAD
Timeframe
M5
Parametri
General
- Open New Trades - consente o inibisce l'apertura di nuovi trades, non agisce sulla martingala che viene comunque aperta se necessario
- Risk Level - consente di selezionare il livello di rischio
- Max Spread - livello massimo dello spread per l'apertura di nuove posizioni
- Slippage - livello dello slippage per l'apertura di nuove posizioni
- Trend Indicator Timeframe - imposta il timeframe per l'indicatore di trend
- Double Side - consente di far aprire operazioni sia long che short contemporaneamente
- MagicId - numero personalizzabile per identificare le operazioni aperte dall'expert advisor
- Comment In Orders - il commento descrittivo che si desidera far comparire nelle operazioni aperte
Profit/Loss
- TP - numero di pips per il target
- Trailing SL Step - passo del trailing stop loss
Martingale
- Max Orders Number - numero massimo di posizioni che possono essere aperte prima di chiudere a Stop Loss
- Order Distance - numero di pips per l'apertura la successiva posizione rispetto a quella precedente
- Lot Multiplier - moltiplicatore del lotto per la successiva posizione rispetto alla precedente
- Emergency Max Loss % - è la percentuale di valuta calcolata sul Balance oltre la quale entra in funzione lo Stop Loss di emergenza