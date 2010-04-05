Trading Fury

Descrizione

Questo Expert Advisor utilizza un indicatore proprietario per gli ingressi a mercato e riesce a generare una media di profitto dell'8% mensile!
Può funzionare con qualsiasi coppia forex ma le migliori prestazioni sono ottenibili con USDCAD.
Non idoneo per conti prop firm.

Coppie raccomandate

USDCAD

Timeframe

M5

Parametri

General
  • Open New Trades - consente o inibisce l'apertura di nuovi trades, non agisce sulla martingala che viene comunque aperta se necessario
  • Risk Level - consente di selezionare il livello di rischio
  • Max Spread - livello massimo dello spread per l'apertura di nuove posizioni
  • Slippage - livello dello slippage per l'apertura di nuove posizioni
  • Trend Indicator Timeframe - imposta il timeframe per l'indicatore di trend
  • Double Side - consente di far aprire operazioni sia long che short contemporaneamente
  • MagicId - numero personalizzabile per identificare le operazioni aperte dall'expert advisor
  • Comment In Orders - il commento descrittivo che si desidera far comparire nelle operazioni aperte
Profit/Loss
  • TP - numero di pips per il target
  • Trailing SL Step - passo del trailing stop loss

Martingale

  • Max Orders Number - numero massimo di posizioni che possono essere aperte prima di chiudere a Stop Loss
  • Order Distance - numero di pips per l'apertura la successiva posizione rispetto a quella precedente
  • Lot Multiplier - moltiplicatore del lotto per la successiva posizione rispetto alla precedente
  • Emergency Max Loss % - è la percentuale di valuta calcolata sul Balance oltre la quale entra in funzione lo Stop Loss di emergenza
