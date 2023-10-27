Gold Genius

Descrizione

Questo expert advisor è progettato per funzionare su qualsiasi conto di trading e rende le massime prestazione su conti di tipo "cent".
L'algoritmo analizza il trend ad alti timeframes ed effettua ingressi a mercato basandosi su specifici patterns.

Segnale Live: Vai

Coppie

XAUUSD

Timeframe

H1

Caratteristiche

  • le migliori prestazione si ottengono su conti di tipo "cent"; per capitale minore di 1000 USD è obbligatorio l'uso di un conto "cent"
  • impiega Stop Loss e Take Profit
  • non utilizzabile su conti di prop firm

Parametri

General

  • Open New Trades - consente o inibisce l'apertura di nuovi trades, non agisce sulla martingala che viene comunque aperta se necessario, utile per attendere la chiusura delle posizioni aperte prima del withdraw
  • Risk Level - è il livello di rischio desiderato; più alto è il rischio più è alto il profitto ma, di conseguenza, aumenta il massimo drawdown che l'expert advisor può raggiungere
  • Max Spread - livello massimo dello spread per l'apertura di nuove posizioni
  • Slippage - livello dello slippage per l'apertura di nuove posizioni
  • Magic ID - numero personalizzabile per identificare le operazioni aperte dal'EA
  • Comment In Orders - il commento descrittivo che si desidera far comparire nelle operazioni aperte dall'EA

Profit/Loss

  • TP - numero di pips per il calcolo del Take Profit rispetto al prezzo di ingresso
  • SL - numero di pips per il calcolo dello Stop Loss rispetto al prezzo di ingresso, questo parametro è ignorato se è attiva la martingala per la gestione della perdita in quanto lo Stop Loss viene calcolato automaticamente

Martingale

  • Enable Martingale - attiva l'uso della martingala come tecnica per la gestione della perdita
  • Max Orders Number - numero massimo di posizioni che possono essere aperte prima di chiudere a Stop Loss
  • Order Distance - numero di pips per l'apertura la successiva posizione rispetto a quella precedente
  • Lot Multiplier - moltiplicatore del lotto per la successiva posizione rispetto alla precedente


Prodotti consigliati
EaMaster
Hai Chuan Su
Experts
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Alien Golden Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Alien Golden Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and using percent level step of 1st lot size for MAR
Taurus Swing EA
Botond Ratonyi
Experts
Taurus is a high quality EA designed to be consistently profitable in the long run. Strategy: It is a Swing Trading Strategy that finds key turning points and trades them. It uses fix tight stop loss and dynamic TP to catch swings. It is working on the 7 best pairs for diverzification calculated by AI to maximize reliability and minimize DD.  EA works on the following Pairs:(set files in the comments) -- EURUSD H4(DEFAULT) -- AUDUSD H4 -- CADCHF H4 -- NZDCAD H4 -- AUDNZD H4 -- USDJPY H4 -- A
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Experts
Forex Workstation   is a powerful and efficient Forex trading bot designed to use patterns, price hold levels, volatility analysis and market scaling. This bot offers unique capabilities for automated trading and optimization of strategies on various currency pairs. Let's look at the main functions and settings of Forex Workstation: Main functions: • Multicurrency: Forex Workstation supports a wide range of currency pairs, which allows you to diversify your portfolio and distribute risks. • Usin
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Automatizza la tua strategia Fimathe su MT4: commercia con efficienza e precisione Descrizione: La strategia Fimathe è ampiamente riconosciuta per la sua redditività, ma è anche nota per richiedere lunghe ore di monitoraggio di mercato. Per affrontare questo problema, presentiamo Fimathe MT4, un robot che automatizza l'esecuzione della tua strategia. Come funziona: Fimathe MT4 opera in modalità "semiautomatica". Effettui la tua analisi e il robot esegue le operazioni in base ad essa. Vantaggi
Forex Proprietary Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Forex Proprietary Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and   NO MARTINGALE. No more indicator. You can
Intelligent Detector
ALGOCHURCH LTD
Experts
Intelligent Detector is an expert advisor that works based on Artificial Intelligence algorithms for the EURUSD symbol. Its trading strategy is Swing trade, which identifies safe trades in order to prevents high-risk decisions and uncertain positions. It has been able to make the most stable profits over a long period of about 19 years (not every expert has this capability and they are only responsive in short and specific period), it has not overfitted. Caution: The number of licenses are lim
RenaissancEA Infinity
Dedy Kuncoro
Experts
Unlimited Deposit and Profit (Test first with Strategy Tester) Recommended Pair (TF) :   EURUSD (H4) Recommended Broker: https://bit.ly/Octafx_EA You can use this EA directly after you install it on your MT4 currency pair without needing to set parameters again.   Or you can do it yourself. Warning...!!!:   Forex trading with or without an EA is very dangerous for your money. This can cause a lot of losses and even lose your money. Even though it can also make a lot of profit. Think first bef
Candle System EA
Hulya Cinar
Experts
Candle System EA is an automated trading robot that does not use any indicators and can trade using only candles. Opens orders using candle systems and algorithms we have created. It opens transaction using 5 different time frames. Works with 4 different pairs. Our goal with this EA is to find the right entry points. There is no need for any external intervention. Automatically does the EA all the work Real account live results = https://www.mql5.com/en/signals/862495 Features and Recommendati
Super Fund Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Super Fund Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD), any currency pairs and any broker. Try now! The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOLD) and any currencies market, entering only when there are high probabilities of success and certain unique conditions. The Ai Robot is based on a robust, profitable strategy and NO MARTINGALE. No more indicator. You can select d
Fisher Steels
Ivan Simonika
Experts
The   Fisher Steel  bot implements the maximum of the HFT definitions. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be converted into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. Both virtual and real stop losses are used. Normal working conditions: The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more latency your broker has in the amount of the Internet ch
PackTrading
Andrey Shvecov
Experts
Fully automatic indicator - type trading expert . Entry into the market is based on the signals of two indicators . A distinctive feature of this expert Advisor is that it is possible to enter the market both as single positions and as a Pack of positions at the entry point . Entering with a bundle of positions makes it possible to " spread out " the entry point a little and allow several positions and bundles to enter the market at a more favorable price if the price goes against the direction
Gold Trader 310
Davide Martinazzo
Experts
PLEASE READ DESCRIPTION BEFORE BUY OR RENT EA This EA is NOT the result of an optimization of historical data. In fact it is easy to achieve a “super” equity curve (as I call it “go to the space equity curve”) with parameters optimization and overfitting on historical data: it is always possible to find a set of parameters that over-optimize the historical data. But it is the PAST data. The point is to find a strategies that will   work in the future.   For these reasons my strategies have good
Arman Flying EA X3
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works by hanging pending deals moving with the price when activating a transaction It closes on the stop loss or on a profit from the pursuit of profit Work on low spread currency pairs Like dollar yen currency The work is done with the same settings as the expert, or it can be modified as the user likes Work on a timing of 15M or more as the user likes parameters: Transaction_Movement : Movement =true  . no Movement=false . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to auto
The Alpha DAX
Ng Eng Zhan
Experts
About The Alpha DAX The Alpha DAX  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the DAX (German 40) prices, and execute the trades to seek for the Alpha in the DAX market. The advantages of The Alpha DAX
Winex AI
Timur Khal'metov
Experts
Winex AI   è un moderno robot di trading creato da un team di specialisti esperti con molti anni di esperienza. L'algoritmo si basa su tecnologie avanzate di intelligenza artificiale: il consulente utilizza due reti neurali profonde parallele: una è responsabile dell'apertura delle negoziazioni e l'altra del calcolo della redditività e della chiusura delle negoziazioni. Il consulente opera secondo la strategia classica, con una sola transazione sempre aperta per ogni coppia di valute, con un l
Japanese Trend EA
Taman Talappetsakun
Experts
The Japanese Trend is an algorithmic trading system that uses the EMA indicator to detect bullish or bearish trends. The strategy involves the use of pullback technical and RSI indicators. This EA places orders when the super trend appears and applies a hedging strategy to minimize potential losses. The risk/reward ratio is set at 1:17 and the martingale is adjusted to 1.3. Trading statistics (2021-2024) List Details Initial Deposit $300-1,000 Currency Pair USD/JPY Time Frame H4 Max DD 49.78% Re
Potencialmente Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
A MetaTrader 4 (MT4) expert advisor that uses pending orders for price breakouts is an automated tool designed to capture profits during sharp market movements. Its primary function is to place pending orders (Buy Stop and Sell Stop) at predetermined levels, which are then activated when the price breaks through these levels, indicating a potential trend. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller One of the key advantages of such expert ad
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experts
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
LR Hedging Multiply
Sahutchai Theppikul
Experts
Recommendation Currency pair:EURUSD GPBUSD AUDUSD AUDCAD NZDCAD NZDCHF NZDJPY NZDUSD AUDCHF AUDJPY EURAUD EURCAD EURCHF Timeframe: M30,H1,H4 Minimum deposit: 10,000 USDcent Account Type: Cent (lot start 0.01) Account Type Trade: Hedge,Free Swap Setting                      Hedging Setting LOT_Percent_Balance    :  Percent Balance Near_PIP        :  Near Martingale (different each Currency pair) Time_Frame        : Time Frame Hedging Martingale_Normal    : Martingale Multiply Close_All_Profit_
Bluey EURUSD h1
Raphael Schwietering
2 (1)
Experts
Introducing Bluey, the next evolution in automated trading technology. Bluey isn't just another run-of-the-mill trading robot; it's a sophisticated system engineered to redefine your trading experience. Powered by cutting-edge algorithms and state-of-the-art features, Bluey seamlessly blends technical analysis, artificial intelligence, and machine learning to provide traders with accurate and profitable trading signals. Bluey's advanced technology excels at identifying lucrative trading opport
Big Player EA Nzdusd
Hulya Cinar
Experts
Big Player EA NZDUSD is an EA that generates trading signals with custom strategies. The EA scans 5 months of history and generates signals and buys or sells on these signals. At least 5 months of data should be behind when testing the EA. Also, cross Takeprofit strategies are implemented in the EA. Single, double, triple and quad TP strategies are applied. Thanks to the cross Takeprofit strategies, the EA works easily even during high activity times.  Big Player EA Family Single Symbols:   EUR
Combined SCCC
Burcak Sengezer
Experts
Combined SCCC is an all in one Expert Advisor. The EA combined 4 expert advisors. Our EA has been created to work confidentially. So, it can close orders with actual account currency value at profit or loss. Also works with stop loss. The EA's strategies have been improved to make reasonable and low-medium risk profit. But, you can also increase your risk, although we do not recommend doing that. Combined SCCC Combined these EAs; Secret Scalper EA - https://www.mql5.com/en/market/product/24112
Pip Professional
Yaroslav Varankin
Experts
Pip Professional: A Reliable Advisor Pip Professional is a reliable advisor that operates on a new algorithm featuring three filters and uses moving averages (MA) to determine the trend. Recommendations: Max Spread: Trades will not be opened once the set spread value is reached. Slippage: Deviation from the price at the moment of order opening. Take Profit: 40 pips. Stop Loss: 35 pips. Lots: Trade size of 0.1. Timeframe: From M1 to D1. Currency Pairs: GBPUSD, EURUSD, and others. You can test th
Axel Bot MT4
Salman Metioui
Experts
Axel Bot is a sophisticated trading algorithm designed to empower traders with advanced hedging strategies. By seamlessly integrating with major financial markets, Axel Bot allows users to execute trades algorithmically, minimizing risk and maximizing potential returns. The bot leverages real-time market data, advanced analytics, and predictive modeling to identify opportunities for hedging, enabling traders to protect their portfolios against unfavorable market movements. With its intuitive int
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (2)
Experts
Synapse Trader: Una rete neurale che apre nuovi orizzonti nel trading Immagina un consulente che non si limita ad analizzare il mercato, ma diventa il tuo assistente intelligente, imparando ogni giorno e adattandosi alle condizioni di mercato in continua evoluzione.   Synapse Trader   è uno strumento unico, basato su tecnologie avanzate di reti neurali, in grado di catturare i segnali più sottili del mercato. Non è solo un Expert Advisor, è una   rete neurale vivente   che pensa, prevede ed evol
EA Voltz
Jennifer Afi Azasoo
Experts
EA Voltz Gold EA Voltz was designed based on recommendations from the lovely EA Calmed customers. EA Voltz features 2 Strategies with 3 optional enhancements in addition EA Voltz has an option to avoid Support and Resistance Zones; We have tried to test it on Gold and BTC but nothing is guaranteed, please do your own tests and assess your risk before going live. EA VOLTZ MAIN PARAMETERS SESSION TIMER Settings (1.5 = 1:50):   Enables the ability to set Session timing for the  EA Voltz. EA Tr
ATeam Sonic Hope
Hoang Ngoc Thach
Experts
ATeam Sonic Hope ATeam Sonic Hope is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale, sometime EA open more trade with new signal and exit all trade with overall profit. Some ocillators indicator were used to generate signal and use Higher Timeframe as maintrend to entry. Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/rockyhoangdn/seller General Recommendations The minimum deposit is 100 USD,  Recomend low spread pair like : EU
SunnyScalp
Xiao Hong Bian
Experts
EA has a Signal monitoring MT5 Signal: https://www.mql5.com/zh/signals/1438233?source=Site+Signals+My  (normal risk) Effective scalping system with high stability and low risk.EA runs in a specific time period, automatically determines TP and SL, and does not need to adjust parameters, and works with multiple currency pairs. Recommended currency pairs: GBPUSD, EURUSD, USDCHF,USDCAD,EURGBP Timeframe: M5 MT5 EA Version: https://www.mql5.com/zh/market/product/79030?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fw
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno  sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra R
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Experts
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Experts
Squid X – Lo Scalper di Precisione per XAUUSD Segnale live: Clicca qui Versione MT5: Scaricala qui Offerta speciale di lancio: Nei primi 3 giorni dopo il rilascio della versione MT4, Squid X sarà disponibile al prezzo scontato di $399, per poi tornare al prezzo normale di $777 — lo stesso della versione MT5. Ciao trader! Sono Squid X, un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato specificamente per il trading sull’oro (XAU/USD). Il mio nucleo si basa sulla pura azione del prezzo, su
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trade
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Altri dall’autore
Trading Fury
Forex Retails Ltd
Experts
Descrizione Questo Expert Advisor utilizza un indicatore proprietario per gli ingressi a mercato e riesce a generare una media di profitto dell'8% mensile! Può funzionare con qualsiasi coppia forex ma le migliori prestazioni sono ottenibili con USDCAD. Non idoneo per conti prop firm. Coppie raccomandate USDCAD Timeframe M5 Parametri General Open New Trades - consente o inibisce l'apertura di nuovi trades, non agisce sulla martingala che viene comunque aperta se necessario Risk Level - consente
Prop Genius
Forex Retails Ltd
5 (1)
Experts
Descrizione Questo expert advisor è progettato per la gestione del tuo conto Prop Firm funded. E' dotato della funzione S tealth Mode, unica nel suo genere, che gli consente di aprire operazioni con tempistiche diverse rispetto ad altri conti su cui è attivo Prop Genius , in modo da evitare il fenomeno del "copy trading". Coppie raccomandate XAUUSD,EURUSD,EURCAD,AUDCHF,AUDUSD,USDCAD,USDCHF Lotto 0.32 per conto da 200K Timeframe H1 Caratteristiche gestione della perdita tramite "Soft" Martinga
HFT Challenge Pass
Forex Retails Ltd
Experts
Descrizione Questo Expert Advisor utilizza un algoritmo ad alta frequenza in grado di superare al 100% le prop challenges di NOVA FUNDING, NEXT STEP FUNDED e MSOLUTION FF. In Promo a 97.00 USD solo per pochi giorni! Coppie raccomandate US30 Timeframe M1 Istruzioni per il backtest Premessa: le performance in live sono superiori rispetto a quelle che si ottengono facendo il backtest per via dell'algoritmo in alta frequenza. Per effettuare un backtest il più attendibile possibile è necessario esse
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione