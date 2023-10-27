Gold Genius
- Experts
- Forex Retails Ltd
- Versione: 1.4
- Attivazioni: 5
Descrizione
Questo expert advisor è progettato per funzionare su qualsiasi conto di trading e rende le massime prestazione su conti di tipo "cent".
L'algoritmo analizza il trend ad alti timeframes ed effettua ingressi a mercato basandosi su specifici patterns.
Segnale Live: Vai
Coppie
XAUUSD
Timeframe
H1
Caratteristiche
- le migliori prestazione si ottengono su conti di tipo "cent"; per capitale minore di 1000 USD è obbligatorio l'uso di un conto "cent"
- impiega Stop Loss e Take Profit
- non utilizzabile su conti di prop firm
Parametri
General
- Open New Trades - consente o inibisce l'apertura di nuovi trades, non agisce sulla martingala che viene comunque aperta se necessario, utile per attendere la chiusura delle posizioni aperte prima del withdraw
- Risk Level - è il livello di rischio desiderato; più alto è il rischio più è alto il profitto ma, di conseguenza, aumenta il massimo drawdown che l'expert advisor può raggiungere
- Max Spread - livello massimo dello spread per l'apertura di nuove posizioni
- Slippage - livello dello slippage per l'apertura di nuove posizioni
- Magic ID - numero personalizzabile per identificare le operazioni aperte dal'EA
- Comment In Orders - il commento descrittivo che si desidera far comparire nelle operazioni aperte dall'EA
Profit/Loss
- TP - numero di pips per il calcolo del Take Profit rispetto al prezzo di ingresso
- SL - numero di pips per il calcolo dello Stop Loss rispetto al prezzo di ingresso, questo parametro è ignorato se è attiva la martingala per la gestione della perdita in quanto lo Stop Loss viene calcolato automaticamente
Martingale
- Enable Martingale - attiva l'uso della martingala come tecnica per la gestione della perdita
- Max Orders Number - numero massimo di posizioni che possono essere aperte prima di chiudere a Stop Loss
- Order Distance - numero di pips per l'apertura la successiva posizione rispetto a quella precedente
- Lot Multiplier - moltiplicatore del lotto per la successiva posizione rispetto alla precedente