DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisColor 

Color (Metodo Get)

Restituisce il colore dell'asse.

color  Color()

Valore di ritorno

Colore dell'asse.

Color (Metodo Set)

Imposta il colore dell'asse.

void  Color(
   const color  clr      // colore dell'asse
   )

Parametri

clr

[in]  Colore dell'asse.