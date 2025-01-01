MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisColor AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Color (Metodo Get) Restituisce il colore dell'asse. color Color() Valore di ritorno Colore dell'asse. Color (Metodo Set) Imposta il colore dell'asse. void Color( const color clr // colore dell'asse ) Parametri clr [in] Colore dell'asse. Name ValuesSize