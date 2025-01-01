DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisMax 

Max (Metodo Get)

Restituisce il valore massimo dell'asse.

double  Max()

Valore di ritorno

Valore massimo dell'asse.

Max (Metodo Set)

Imposta il valore massimo dell'asse.

void  Max(
   const double  max      // valore massimo
   )

Parametri

max

[in]  Massimo valore dell'asse.

Min