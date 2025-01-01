DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisDefaultStep 

DefaultStep (Metodo Get)

Restituisce il valore dello step iniziale per asse

double  DefaultStep()

Valore di ritorno

Step per asse.

DefaultStep (Metoto Set)

Imposta il valore step iniziale per asse

void  DefaultStep(
   const double  value      // step per asse
   )

Parametri

value

[in]  Valore iniziale dello step per asse.