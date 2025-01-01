- AutoScale
DefaultStep (Metodo Get)
Restituisce il valore dello step iniziale per asse
|
double DefaultStep()
Valore di ritorno
Step per asse.
DefaultStep (Metoto Set)
Imposta il valore step iniziale per asse
|
void DefaultStep(
Parametri
value
[in] Valore iniziale dello step per asse.