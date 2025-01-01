DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiGraphPlot 

GraphPlot

Funzioni per la rapida tracciatura della curva.

Versione per il disegno di una singola curva utilizzando le coordinate Y.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // Coordinate Y 
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Nota

Indici di array Y sono utilizzati come coordinate X per la curva.

Versione per il disegno di una singola curva utilizzando le coordinate X ed Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // Coordinate X
   const double     &y[],                  // Coordinate Y 
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Versione per il disegno di due curve utilizzando le coordinate X ed Y.

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // Coordinate X
   const double     &y1[],                 // Coordinate Y
   const double     &x2[],                 // Coordinate X
   const double     &y2[],                 // Coordinate Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

 

Versione per il disegno di tre curve utilizzando coordinate X e Y

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // Coordinate X
   const double     &y1[],                 // Coordinate Y
   const double     &x2[],                 // Coordinate X
   const double     &y2[],                 // Coordinate Y
   const double     &x3[],                 // Coordinate X
   const double     &y3[],                 // Coordinate Y
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Versione per il disegno di una curva usando i punti delle coordinate CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // coordinate della curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

 

Versione per il disegno di due curve usando i punti delle coordinate CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordinate della curva
   const CPoint2D   &points2[],            // coordinate della curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Versione per il disegno di tre curve usando i punti delle coordinate CPoint2D  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // coordinate della curva
   const CPoint2D   &points2[],            // coordinate della curva
   const CPoint2D   &points3[],            // coordinate della curva
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

 

Versione per il disegno di una curva utilizzando il puntatore a CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // puntatore alla funzione
   const double     from,                  // valore iniziale dell'argomento
   const double     to,                    // valore finale dell'argomento
   const double     step,                  // incremento per argomento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Versione per il disegno di due curve utilizzando i puntatori alle funzioni CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // puntatore alla funzione
   CurveFunction    function2,             // puntatore alla funzione
   const double     from,                  // valore iniziale dell'argomento
   const double     to,                    // valore finale dell'argomento
   const double     step,                  // incremento per argomento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Versione per il disegno di tre curve utilizzando i puntatori alle funzioni CurveFunction

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // puntatore alla funzione
   CurveFunction    function2,             // puntatore alla funzione
   CurveFunction    function3,             // puntatore alla funzione
   const double     from,                  // valore iniziale dell'argomento
   const double     to,                    // valore finale dell'argomento
   const double     step,                  // incremento per argomento
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // tipo di curva
   )

Parametri

&x[]

[in]  Coordinate X.

&y[]

[in]  Coordinate Y.

&x1[]

[in]  Coordinate X per la prima curva.

&y1[]

[in]  Coordinate Y per la prima curva.

&x2[]

[in]  Coordinate X per la seconda curva.

&y2[]

[in]  Coordinate Y per la seconda curva.

&x3[]

[in]  Coordinate X per la terza curva.

&y3[]

[in]  Coordinate Y per la terza curva.

&points[]

[in]  Coordinate dei punti della curva.

&points1[]

[in]  Coordinate dei primi punti della curva.

&points2[]

[in]  Coordinate dei secondi punti della curva.

&points3[]

[in]  Coordinate dei terzi punti della curva.

function

[in] Puntatore alla funzione CurveFunction.

function1

[in] Puntatore alla prima funzione.

function2

[in] Puntatore alla seconda funzione.

function3

[in] Puntatore alla terza funzione.

from

[in] Corrisponde alla prima coordinata X.

to

[in] corrisponde all'ultima coordinata X.

step

[in] Il parametro per il calcolo delle coordinate X.

type=CURVE_POINTS

[in]  Tipo di curva.

Valore di ritorno

Nome di una risorsa grafica.