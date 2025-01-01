- GraphPlot
- CAxis
- CColorGenerator
- CCurve
- CGraphic
GraphPlot
Funzioni per la rapida tracciatura della curva.
Versione per il disegno di una singola curva utilizzando le coordinate Y.
string GraphPlot(
Nota
Indici di array Y sono utilizzati come coordinate X per la curva.
Versione per il disegno di una singola curva utilizzando le coordinate X ed Y.
string GraphPlot(
Versione per il disegno di due curve utilizzando le coordinate X ed Y.
string GraphPlot(
Versione per il disegno di tre curve utilizzando coordinate X e Y
string GraphPlot(
Versione per il disegno di una curva usando i punti delle coordinate CPoint2D
string GraphPlot(
Versione per il disegno di due curve usando i punti delle coordinate CPoint2D
string GraphPlot(
Versione per il disegno di tre curve usando i punti delle coordinate CPoint2D
string GraphPlot(
Versione per il disegno di una curva utilizzando il puntatore a CurveFunction
string GraphPlot(
Versione per il disegno di due curve utilizzando i puntatori alle funzioni CurveFunction
string GraphPlot(
Versione per il disegno di tre curve utilizzando i puntatori alle funzioni CurveFunction
string GraphPlot(
Parametri
&x[]
[in] Coordinate X.
&y[]
[in] Coordinate Y.
&x1[]
[in] Coordinate X per la prima curva.
&y1[]
[in] Coordinate Y per la prima curva.
&x2[]
[in] Coordinate X per la seconda curva.
&y2[]
[in] Coordinate Y per la seconda curva.
&x3[]
[in] Coordinate X per la terza curva.
&y3[]
[in] Coordinate Y per la terza curva.
&points[]
[in] Coordinate dei punti della curva.
&points1[]
[in] Coordinate dei primi punti della curva.
&points2[]
[in] Coordinate dei secondi punti della curva.
&points3[]
[in] Coordinate dei terzi punti della curva.
function
[in] Puntatore alla funzione CurveFunction.
function1
[in] Puntatore alla prima funzione.
function2
[in] Puntatore alla seconda funzione.
function3
[in] Puntatore alla terza funzione.
from
[in] Corrisponde alla prima coordinata X.
to
[in] corrisponde all'ultima coordinata X.
step
[in] Il parametro per il calcolo delle coordinate X.
type=CURVE_POINTS
[in] Tipo di curva.
Valore di ritorno
Nome di una risorsa grafica.