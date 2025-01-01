DocumentazioneSezioni
Min (Metodo Get)

Restituisce il valore minimo dell'asse.

double  Min()

Valore di ritorno

Valore minimo dell'asse.

Min (Metodo Set)

Imposta il valore minimo dell'asse.

void  Min(
   const double  min      // valore minimo
   )

Parametri

min

[in]  Valore minimo.

