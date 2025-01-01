MQL5 RiferimentoLibreria StandardGrafici ScientificiCAxisMin AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale Min (Metodo Get) Restituisce il valore minimo dell'asse. double Min() Valore di ritorno Valore minimo dell'asse. Min (Metodo Set) Imposta il valore minimo dell'asse. void Min( const double min // valore minimo ) Parametri min [in] Valore minimo. AutoScale Max