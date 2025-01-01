- Variabili locali
- Parametri Formali
- Variabili Statiche
- Variabili Globali
- Variabili di Input
- Variabili Esterne
- Inizializzazione delle Variabili
- Visibilità Ambito(_*scope) e Durata delle Variabili(_*lifetime)
- Creazione ed Eliminazione di oggetti
Inizializzazione delle Variabili
Ogni variabile può essere inizializzata in fase di definizione. Se una variabile non è inizializzata esplicitamente, il valore memorizzato in questa variabile può essere qualunque. L' inizializzazione implicita non viene utilizzata.
Variabili global e static possono essere inizializzate solo da una costante del tipo corrispondente o un'espressione costante. Le variabili locali possono essere inizializzate da qualsiasi espressione, non solo una costante.
L' inizializzazione delle variabili globali e statiche viene eseguita una sola volta. L' inizializzazione delle variabili locali viene fatta ogni volta che si chiama la funzione corrispondente.
Esempi:
|
int n = 1;
La lista dei valori degli elementi di un array deve essere racchiusa tra parentesi graffe. Le sequenze di inizializzazione perse sono considerate uguali a 0.
Se la dimensione della matrice inizializzata non è specificata, viene determinata da un compilatore, in base alla dimensione della sequenza di inizializzazione.
Esempi:
|
struct str3
Per la variabile di tipo struttura, l'inizializzazione parziale è consentita, così come per gli array statici (con una grandezza implicitamente impostata). È possibile inizializzare uno o più elementi prima di una struttura o un array, gli altri elementi vengono inizializzati con la cifra zero in questo caso.
Vedi anche
Tipi di Dati, Incapsulamento ed Estensibilità dei Tipi, Visibilità Campo di applicazione e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti