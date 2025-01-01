DocumentazioneSezioni
Regole di Precedenza

Each group of operations in the table has the same priority. The higher the priority of operations is, the higher it is position of the group in the table. La regole di precedenza determinano il raggruppamento delle operazioni ed operandi.

Attenzione: La precedenza delle operazioni in linguaggio MQL5 corrisponde alla priorità adottato in C++, e si differenzia dalla priorità data nel linguaggio MQL4.

Operazione

Descrizione

Ordine di Esecuzione

()

[]

.

Chiamate di funzione

Riferito ad un elemento dell'array

Riferito ad un elemento della struttura

Da sinistra a destra

!

~

++

--

(type)

sizeof

Negazione logica

Negazione di bit (complemento)

Cambio di segno

Incremento di uno

Decremento di uno

Typecasting

Determinazione della grandezza in byte

Da destra a sinistra

*

/

%

Moltiplicazione

Divisione

Modulo divisione

Da sinistra a destra

+

Addizione

Sottrazione

Da sinistra a destra

<<

>>

Spostamento a sinistra

Spostamento a destra

Da sinistra a destra

<

<=

>

>=

Minore di

Minore o uguale a

Maggiore di

Maggiore o uguale a

Da sinistra a destra

==

!=

Uguale a

Non uguale a

Da sinistra a destra

&

L'operazione AND di bit

Da sinistra a destra

^

L' operazione OR Esclusivo di bit

Da sinistra a destra

//| |

L'operazione OR di bit

Da sinistra a destra

&&

Operazione logica AND

Da sinistra a destra

||

Operazione logica OR

Da sinistra a destra

?:

Operatore condizionale

Da destra a sinistra

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Assegnazione

Moltiplicazione con assegnazione

Divisione con assegnazione

Modulo con assegnazione

Addizione con assegnazione

Sottrazione con assegnazione

Spostamento a sinistra con assegnazione

Spostamento a destra con assegnazione

AND di bit con assegnazione

OR Esclusivo di bit con assegnazione

OR di bit con assegnazione

Da destra a sinistra

,

Virgola

Da sinistra a destra

Per modificare l'ordine di esecuzione dell'operazione, vengono usate le parentesi, che sono di più alta priorità.