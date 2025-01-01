- Espressioni
- Operazioni Aritmetiche
- Operazioni di Assegnazione
- Operazioni Booleani
- Operazioni bit per bit
- Altre Operazioni
- Regole di Precedenza
Each group of operations in the table has the same priority. The higher the priority of operations is, the higher it is position of the group in the table. La regole di precedenza determinano il raggruppamento delle operazioni ed operandi.
Attenzione: La precedenza delle operazioni in linguaggio MQL5 corrisponde alla priorità adottato in C++, e si differenzia dalla priorità data nel linguaggio MQL4.
|
Operazione
|
Descrizione
|
Ordine di Esecuzione
|
()
[]
.
|
Chiamate di funzione
Riferito ad un elemento dell'array
Riferito ad un elemento della struttura
|
Da sinistra a destra
|
!
~
–
++
--
(type)
sizeof
|
Negazione logica
Negazione di bit (complemento)
Cambio di segno
Incremento di uno
Decremento di uno
Typecasting
Determinazione della grandezza in byte
|
Da destra a sinistra
|
*
/
%
|
Moltiplicazione
Divisione
Modulo divisione
|
Da sinistra a destra
|
+
–
|
Addizione
Sottrazione
|
Da sinistra a destra
|
<<
>>
|
Spostamento a sinistra
Spostamento a destra
|
Da sinistra a destra
|
<
<=
>
>=
|
Minore di
Minore o uguale a
Maggiore di
Maggiore o uguale a
|
Da sinistra a destra
|
==
!=
|
Uguale a
Non uguale a
|
Da sinistra a destra
|
&
|
L'operazione AND di bit
|
Da sinistra a destra
|
^
|
L' operazione OR Esclusivo di bit
|
Da sinistra a destra
|
//| |
|
L'operazione OR di bit
|
Da sinistra a destra
|
&&
|
Operazione logica AND
|
Da sinistra a destra
|
||
|
Operazione logica OR
|
Da sinistra a destra
|
?:
|
Operatore condizionale
|
Da destra a sinistra
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Assegnazione
Moltiplicazione con assegnazione
Divisione con assegnazione
Modulo con assegnazione
Addizione con assegnazione
Sottrazione con assegnazione
Spostamento a sinistra con assegnazione
Spostamento a destra con assegnazione
AND di bit con assegnazione
OR Esclusivo di bit con assegnazione
OR di bit con assegnazione
|
Da destra a sinistra
|
,
|
Virgola
|
Da sinistra a destra
Per modificare l'ordine di esecuzione dell'operazione, vengono usate le parentesi, che sono di più alta priorità.