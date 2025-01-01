Variabili Esterne

La parola chiave extern viene utilizzata per dichiarare identificatori di variabili come identificatori della classe staticadi memorizzazione con lifetime globale. Queste variabili esistono dall'inizio del programma e la memoria per esse viene allocata ed inizializzata immediatamente dopo l'inizio del programma.

È possibile creare programmi composti da più file di sorgenti, in questo caso viene utilizzata la direttiva per il preprocessore #include. Le variabili dichiarate come extern con lo stesso tipo e l'identificatore possono esistere in diversi file sorgente di un progetto.

Quando si compila il progetto, tutte le variabili extern con lo stesso tipo ed un identificatore sono associate con una parte di memoria del pool di variabile globale. Variabili extern sono utili per la compilazione separata di file di origine. Variabili esterne possono essere inizializzate, ma soltanto una volta - l'esistenza di diverse variabili extern inizializzate dello stesso tipo e con lo stesso identificatore, è vietata.

Vedi anche

Tipi di dati, Incapsulamento ed Estensibilità dei Tipi,Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Campo di Applicazione e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti