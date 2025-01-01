MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioFunzioniEsportazione di funzioni
- Chiamate di funzione
- Passaggio di Parametri
- L'overloading di funzioni
- Operazione Overloading
- Descrizione delle Funzioni Esterne
- Esportazione di funzioni
- Funzioni di Gestione degli Eventi
Esportazione di funzioni
Una funzione dichiarata in un programma mql5 con postmodificatoreexport può essere utilizzata in un altro programma mql5. Tale funzione viene chiamata esportabile, e può essere chiamata da altri programmi dopo la compilazione.
|
int Function() export
Questo modificatore ordina al compilatore di aggiungere la funzione nella tabella di funzioni EX5 esportate da questo file EX5. Solo funzioni con tale modificatore sono accessibili ("visibile") da altri programmi mql5.
La proprietà library indica al compilatore che il file-EX5 sarà una libreria, ed il compilatore lo mostra nell'header di EX5.
Tutte le funzioni che sono previste come quelle esportabili devono essere contrassegnate con il modificatore export.
Vedi anche