- Variabili locali
- Parametri Formali
- Variabili Statiche
- Variabili Globali
- Variabili di Input
- Variabili Esterne
- Inizializzazione delle Variabili
- Visibilità Ambito(_*scope) e Durata delle Variabili(_*lifetime)
- Creazione ed Eliminazione di oggetti
Variabili Statiche
La classe di memoria di static definisce una variabile statica. Il modificatore static viene indicato prima del tipo di dati.
Esempio:
|
int somefunc()
Una variabile static può essere inizializzata da una costante o espressione costante corrispondente al suo tipo, a differenza di una semplice variabile locale, che può essere inizializzata da qualsiasi espressione.
Variabili statiche esistono dal momento di esecuzione del programma e vengono inizializzate solo una volta prima che le funzioni specializzate OnInit() vengano chiamate. Se i valori iniziali non vengono specificati, le variabili della classe di memorizzazione static stanno assumendo i valori zero iniziali.
Le variabili locali dichiarate con la parola chiave static mantengono i loro valori per tutto il lifetime della funzione . Ad ogni chiamata di funzione successiva, tali variabili locali contengono i valori che avevano durante la chiamata precedente.
Tutte le variabili in un blocco, ad eccezione di parametri formali di una funzione, possono essere definiti come statico. Se una variabile dichiarata a livello locale non è una statica, la memoria per tale variabile viene assegnata automaticamente ad uno stack di programma.
Esempio:
|
int Counter()
