Le direttive del preprocessore sono usate dal compilatore per pre-elaborare il codice sorgente prima di compilarlo. La direttiva inizia sempre con #, quindi il compilatore vieta l'utilizzo del simbolo nei nomi di variabili, funzioni, ecc.
Ogni direttiva è descritta da una voce separata ed è valida fino all'interruzione di riga. Non è possibile utilizzare più direttive in un'unica voce. Se la voce direttiva è troppo grande, può essere suddivisa in più righe usando il simbolo '\'. In questo caso, la riga successiva è considerata una continuazione della voce direttiva.
Direttive di compilazione condizionale del preprocessore permettono la compilazione o il salto di una parte del programma a seconda della realizzazione di una certa condizione.
Tale condizione può assumere una delle seguenti forme.
#ifdef identifier
#ifndef identifier
Qualsiasi direttiva di compilazione condizionale può essere seguita da un numero qualsiasi di righe eventualmente contenenti la direttiva #else e terminante con #endif. Se la condizione verificata è vera, le righe tra #else ed #endif vengono ignorate. Se la condizione verificata non è soddisfatta, tutte le righe tra il controllo e la direttiva #else (o direttiva #endif se la prima è assente) vengono ignorate.
Esempio:
#ifndef TestMode
A seconda del tipo di programma e modalità di compilazione, le macro standard sono definite nel seguente modo:
la macro __MQL5__ viene definita quando si compila il file *.mq5, la macro __ MQL4__ viene definita durante la compilazione di un *.mq4.
La macro _DEBUG viene definita durante la compilazione in modalità di debug.
La macro _RELEASE viene definita durante la compilazione in modalità di rilascio.
Esempio:
