Compilazione condizionale (#ifdef, #ifndef, #else, #endif)

Le direttive del preprocessore sono usate dal compilatore per pre-elaborare il codice sorgente prima di compilarlo. La direttiva inizia sempre con #, quindi il compilatore vieta l'utilizzo del simbolo nei nomi di variabili, funzioni, ecc.

Ogni direttiva è descritta da una voce separata ed è valida fino all'interruzione di riga. Non è possibile utilizzare più direttive in un'unica voce. Se la voce direttiva è troppo grande, può essere suddivisa in più righe usando il simbolo '\'. In questo caso, la riga successiva è considerata una continuazione della voce direttiva.

Direttive di compilazione condizionale del preprocessore permettono la compilazione o il salto di una parte del programma a seconda della realizzazione di una certa condizione.

Tale condizione può assumere una delle seguenti forme.

#ifdef identifier

// il codice che si trova qui viene compilato se l'identificatore è già stato definito per il preprocessore nella direttiva #define.

#endif

#ifndef identifier

// il codice che si trova qui viene compilato se l'identificatore non è attualmente definitp dalla direttiva #define del preprocessore.

#endif

Qualsiasi direttiva di compilazione condizionale può essere seguita da un numero qualsiasi di righe eventualmente contenenti la direttiva #else e terminante con #endif. Se la condizione verificata è vera, le righe tra #else ed #endif vengono ignorate. Se la condizione verificata non è soddisfatta, tutte le righe tra il controllo e la direttiva #else (o direttiva #endif se la prima è assente) vengono ignorate.

Esempio:

#ifndef TestMode

#define TestMode

#endif

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

#ifdef TestMode

Print("Modalità Test");

#else

Print("Modalità Normale");

#endif

}

A seconda del tipo di programma e modalità di compilazione, le macro standard sono definite nel seguente modo:

la macro __MQL5__ viene definita quando si compila il file *.mq5, la macro __ MQL4__ viene definita durante la compilazione di un *.mq4.

La macro _DEBUG viene definita durante la compilazione in modalità di debug.

La macro _RELEASE viene definita durante la compilazione in modalità di rilascio.

Esempio: