Operazione Overloading

Per facilità di lettura e scrittura di codice, l'overloading di alcune operazioni è consentito. L' operatore overloading è scritto usando la parola chiave operator. I seguenti operatori possono essere sottoposti ad overload:

binari +,-,/,*,%,<<,>>,==,!=,<,>,<=,>=,=,+=,-=,/=,*=,%=,&=,|=,^=,<<=,>>=,&&,||,&,|,^

unari +,-,++,--,!,~

operatore di assegnazione =

operatore di indicizzazione []

L'operazione di overloading consente l'utilizzo della notazione operativa (scritta in forma di espressioni semplici) per gli oggetti complessi - strutture e classi. La scrittura di espressioni utilizzando le operazioni di overload semplifica la visualizzazione del codice sorgente, perché una implementazione più complessa è nascosta.

Per esempio, consideriamo numeri complessi, che sono composti dalla parte reale e quella immaginaria. Essi sono ampiamente utilizzati in matematica. Il linguaggio MQL5 non ha un tipo di dati per rappresentare numeri complessi, ma è possibile creare un nuovo tipo di dati nella forma di una struttura o classe. Dichiarare la struttura complessa e definire i quattro metodi che implementano quattro operazioni aritmetiche:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Una struttura per le operazioni con i numeri complessi |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Parte reale

double im; // Parte immaginaria

//--- Costruttori

complex():re(0.0),im(0.0) { }

complex(const double r):re(r),im(0.0) { }

complex(const double r,const double i):re(r),im(i) { }

complex(const complex &o):re(o.re),im(o.im) { }

//--- Operazioni aritmetiche

complex Add(const complex &l,const complex &r) const; // Adizione

complex Sub(const complex &l,const complex &r) const; // Sottrazione

complex Mul(const complex &l,const complex &r) const; // Moltiplicazione

complex Div(const complex &l,const complex &r) const; // Divisione

};

Ora, nel nostro codice possiamo dichiarare variabili che rappresentano i numeri complessi, e lavorare con esse.

Ad esempio:

voidOnStart()

{

// --- Dichiara e inizializza le variabili del tipo complesso

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//--- Sommare due numeri

complex z;

z=a.Add(a,b);

PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Moltiplicare due numeri

z=a.Mul(a,b);

PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Dividere due numeri

z=a.Div(a,b);

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//---

}

Ma sarebbe più conveniente utilizzare operatori consueti "+", "-", "*" e "/" per le operazioni aritmetiche ordinarie con numeri complessi.

L' operatore parola chiave viene utilizzato per la definizione di una funzione membro che esegue la conversione del tipo. Operazioni unarie e binarie per le variabili oggetto della classe possono essere sovraccaricate come funzioni membro non-statiche. Esse implicitamente agiscono sull' oggetto della classe.

Gran parte delle operazioni binarie possono essere sovraccaricate come funzioni regolari che accettano uno o entrambi gli argomenti come variabile della classe o un puntatore ad un oggetto di questa classe. Per il nostro tipo complesso, l'overloading nella dichiarazione sarà simile a questa:

//--- Operatori

complex operator+(const complex &r) const { return(Add(this,r)); }

complex operator-(const complex &r) const { return(Sub(this,r)); }

complex operator*(const complex &r) const { return(Mul(this,r)); }

complex operator/(const complex &r) const { return(Div(this,r)); }

L'esempio completo dello script:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- Dichiara ed inizializza le variabili di tipo complex

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//a.re=5;

//a.im=1;

//b.re=-1;

//b.im=-5;

//--- Sommare due numeri

complex z=a+b;

PrintFormat("a+b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Moltiplica i due numeri



z=a*b;

PrintFormat("a*b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Dividere due numeri

z=a/b;

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Una struttura per le operazioni con i numeri complessi |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Parte reale

double im; // Parte immaginaria

//--- Costruttori

complex():re(0.0),im(0.0) { }

complex(const double r):re(r),im(0.0) { }

complex(const double r,const double i):re(r),im(i) { }

complex(const complex &o):re(o.re),im(o.im) { }

//--- Operazioni aritmetiche

complex Add(const complex &l,const complex &r) const; // Adizione

complex Sub(const complex &l,const complex &r) const; // Sottrazione

complex Mul(const complex &l,const complex &r) const; // Moltiplicazione

complex Div(const complex &l,const complex &r) const; // Divisione

//--- Operatori Binari

complex operator+(const complex &r) const { return(Add(this,r)); }

complex operator-(const complex &r) const { return(Sub(this,r)); }

complex operator*(const complex &r) const { return(Mul(this,r)); }

complex operator/(const complex &r) const { return(Div(this,r)); }

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Addizione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

complex complex::Add(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re+r.re;

res.im=l.im+r.im;

//--- Risultato

return res;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Sottrazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

complex complex::Sub(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re-r.re;

res.im=l.im-r.im;

//--- Risultato

return res;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Moltiplicazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

complex complex::Mul(const complex &l,const complex &r) const

{

complex res;

//---

res.re=l.re*r.re-l.im*r.im;

res.im=l.re*r.im+l.im*r.re;

//--- Risultato

return res;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Divisione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

complex complex::Div(const complex &l,const complex &r) const

{

//--- Numeri complessi vuoti

complex res(EMPTY_VALUE,EMPTY_VALUE);

//--- Controlla per lo zero

if(r.re==0 && r.im==0)

{

Print(__FUNCTION__+": il numero è zero");

return(res);

}

//--- Variabili ausiliarie

double e;

double f;

//--- Seleziona variante di calcolo

if(MathAbs(r.im)<MathAbs(r.re))

{

e = r.im/r.re;

f = r.re+r.im*e;

res.re=(l.re+l.im*e)/f;

res.im=(l.im-l.re*e)/f;

}

else

{

e = r.re/r.im;

f = r.im+r.re*e;

res.re=(l.im+l.re*e)/f;

res.im=(-l.re+l.im*e)/f;

}

//--- Risultato

return res;

}

Gran parte delle operazioni unarie per le classi possono essere sovraccaricate come funzioni ordinarie che accettano un solo argomento di oggetto della classe o un puntatore ad essa. Aggiungere overloading di operazioni unarie "-" e "!".

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Una struttura per le operazioni con i numeri complessi |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

struct complex

{

double re; // Parte Reale

double im; // Parte Immaginaria

...

//--- Operatori Unari

complex operator-() const; // Meno unario

bool operator!() const; // Negazione

};

...

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Fare l'Overloading dell'operatore "meno unario" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

complex complex::operator-() const

{

complex res;

//---

res.re=-re;

res.im=-im;

//--- Risultato

return res;

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Fare l'Overloading dell'operatore "negazione logica" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

bool complex::operator!() const

{

//--- Le parti reale ed immaginaria del numero complesso sono pari a zero?

return (re!=0 && im!=0);

}

Ora siamo in grado di controllare il valore di un numero complesso per lo zero ed ottenere un valore negativo:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- Dichiara ed inizializza le variabili di tipo complex

complex a(2,4),b(-4,-2);

PrintFormat("a=%.2f+i*%.2f, b=%.2f+i*%.2f",a.re,a.im,b.re,b.im);

//--- Divide i due numeri

complex z=a/b;

PrintFormat("a/b=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im);

//--- Un numero complesso è uguale a zero per default (nel costruttore di default re==0 ed im==0)

zero complesso;

Print("!zero=",!zero);

//--- Assegna un valore negativo

zero=-z;

PrintFormat("z=%.2f+i*%.2f, zero=%.2f+i*%.2f",z.re,z.im, zero.re,zero.im);

PrintFormat("-zero=%.2f+i*%.2f",-zero.re,-zero.im);

//--- Controlla per lo zero ancora una volta

Print("!zero=",!zero);

//---

}

Si noti che non abbiamo dovuto overloadare l'operatore di assegnazione "=", come nelle strutture di tipi semplici che possono essere copiate direttamente una dentro l'altra. Quindi, possiamo ora scrivere un codice per i calcoli che coinvolgono numeri complessi nel modo consueto.

L'overloading dell'operatore indicizzazione permette di ottenere i valori degli array racchiusi in un oggetto, in modo semplice e familiare, e contribuisce anche ad una migliore leggibilità del codice sorgente. Per esempio, abbiamo bisogno di fornire l'accesso ad un simbolo nella stringa nella posizione specificata. Una stringa in MQL5 è un tipo separato stringa, che non è un array di simboli, ma con l'aiuto di un' operazione di indicizzazione sovraccarico si può fornire un lavoro semplice e trasparente nella classe CString generata:

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Classe per accedere ai simboli nella stringa come array di simboli |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

class CString

{

string m_string;



public:

CString(string str=NULL):m_string(str) { }

ushort operator[] (int x) { return(StringGetCharacter(m_string,x)); }

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Un array per ricevere i simboli da una stringa

int x[]={ 19,4,18,19,27,14,15,4,17,0,19,14,17,27,26,28,27,5,14,

17,27,2,11,0,18,18,27,29,30,19,17,8,13,6 };

CString str("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz[ ]CS");

string res;

//--- Fa una frase utilizzando i simboli dalla variabile str

for(int i=0,n=ArraySize(x);i<n;i++)

{

res+=ShortToString(str[x[i]]);

}

//--- Mostra i risultati

Print(res);

}

Un altro esempio di sovraccarico della operazione di indicizzazione sono le operazioni con gli array. La matrice rappresenta un array bi-dimensionale dinamico, la dimensione della matrice non è definita in anticipo. Di conseguenza, non è possibile dichiarare un array di forma array [ ] [ ] senza specificare la dimensione della seconda dimensione, e quindi passare questo array come parametro. A possible solution is a special class CMatrix, which contains an array of CRow class objects.

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Funzione di avvio del programma Script |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

voidOnStart()

{

//--- Operazioni di addizzione e moltiplicazione di matrici

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- Prepara un array per riga

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- Riempie la matrice

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- Da in output le matrici nel log degli Experts

Print("---- Elementi della matrice A");

Print(A.String());

Print("---- Elementi della matrice B");

Print(B.String());



//--- Addizione di matrici

Print("---- Addizione di matrici A e B");

C=A+B;

//--- Da in output la rappresentazione della stringa formattata

Print(C.String());



//--- Moltiplicazione di matrici

Print("---- Moltiplicazione delle matrici A e B");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- Ora vi mostriamo come ottenere i valori nello stile di matrice array dinamica [i][j]

Print("Da in output il valore della matrice C secondo gli elementi");

//--- Va attraverso le righe della matrice - oggetti CRow - in loop

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- Forma righe dalla matrice per i valori

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- Ottiene gli elementi della matrice dai numeri di righe e colonne

double element=C[i][j];// [i] - Accesso a CRow nell'array m_rows[] ,

// [j] - Operatore overloaded, di indicizazione in CRow

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- Da in output i valori di row

Print(com);

}

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Classe "Row" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- Costruttori ed un distruttore

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- Numero di elementi nella riga

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- Restituisce la stringa con valori

string String(void) const;

//--- Indicizzazione operatore

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- Assegnazione operatori

void operator=(const double &array[]); // Un array

void operator=(const CRow & r); // Un altro oggetto CRow

double operator*(const CRow &o); // Oggetto CRow per la moltiplicazione

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Costruttore per inizializzare la riga con un array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- Se l' array non è vuoto

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- Riempie con i valori

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Operatore di assegnazione per l'array |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0) return;

//--- Riempie l'array con i valori

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=array[i];

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Operatore di assegnazione per CRow |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0) return;

//--- Riempie l'array con i valori

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=r[i];

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Operatore di moltiplicazione per un'altra riga |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- Verifiche

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__,": Fallimento nel moltiplicare le due matrici, le loro grandezze sono differenti");

return(res);

}

//--- Moltiplica l'array in base agli elementi ed aggiunge i prodotti

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- Risultato

return(res);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce la rappresentazione in formato stringa |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- Se la grandezza dell'array è maggiore di zero

int size=ArraySize(m_array);

//--- Lavoriamo solo con un numero non-zero degli elementi dell'array

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- Raccoglie i valori in una stringa

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- Risultato

return(out);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Classe "Matrix" |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- Costruttori ed un distruttore

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- Ottiene le grandezze della matrice

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- Restituisce i valori della colonna sottoforma di una riga CRow

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- Restituisce la stringa con i valori della matrice

string String(void) const;

//--- L'operatore di indicizzazione restituisce la stringa per il suo numero

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- Operatore addizone

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- Operatore Moltiplicazione

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- Operatore Assegnazione

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Un costruttore di default, crea un array di righe di grandezza zero |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- Il numero zero di righe nella matrice

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Restituisce i valori della colonna sottoforma di CRow |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- Una variabile per ottenere i valori della colonna

CRow row();

//--- Il numero di righe nella matrice

int rows=Rows();

//--- Se il numero di righe è maggiore di zero, esegue l'operazione

if(rows>0)

{

//--- Array per ricevere i valori della colonna con indice col_index

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- Filling the array

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Controlla i numeri della collonna per la riga i - può eccedere i limiti dell'array

if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__,": Errore! Numero colonna ",col_index,"> grandezza riga ",i);

break; // la riga sarà un oggetto non inizializzato

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- Crea una riga CRow basata sui valori dell'array

row=array;

}

//--- Risultato

return(row);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Addizione di due matrici |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- Il numero di righe e colonne nella matrice passata

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- La matrice per ricevere i risultati dell'addizione

CMatrix res(rows);

//--- Le grandezze della matrice devono corrispondere

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- Addizione impossibile

Print(__FUNCSIG__,": Fallimento nell'aggiungere due matrici, le loro grandezze sono differenti");

return(res);

}

//--- Array ausiliario

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- Va attraverso le righe da aggiungere

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Scrive i risultati dell'addizione delle stringe della matrice nell'array

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- Piazza l'array nella riga della matrice

res[i]=arr;

}

//--- restituisce il risultato di addizione delle matrici

return(res);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Moltiplicazione di due matrici |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- Numero di colonne della prima matrice, numero di righe passate nella matrice

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- Matrice per ricevere i risultati dell'addizione

CMatrix res(rows1);

//--- Le matrici devono essere coordinate

if(cols1!=rows2)

{

//--- Moltiplicazione impossibile

Print(__FUNCSIG__,": Fallimento nel moltiplicare le due matrici, il formato è incompatibile"

"- il numero di colonne nel primo fattore dev'essere uguale al numero di righe nel secondo");

return(res);

}

//--- Array ausiliario

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- Riempie le righe nella moltiplicazione della matrice

for(int i=0;i<rows1;i++)// Va attraverso le righe

{

//--- Resetta l'array di ricezione

ArrayInitialize(arr,0);

//--- Va attraverso gli elementi nella riga

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- Prende i valori delle colonne k della matrice m nel for di CRow

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- Moltiplica due righe e scrive i risultati della moltiplicazione scalare di vettori nell' i-esimo elemento

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- piazza l'array arr[] nella i-esima riga della matrice

res[i]=arr;

}

//--- Restituisce il prodotto di due matrici

return(res);

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Operazione di Assegnazione |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- Trova ed imposta il numero di righe

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- Riempiamo le righe con i valori di rows della matrice passata

for(int i=0;i<rows;i++) this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+--------------------------------------------------------------------------------+

//| Rappresentazione stringa della matrice |

//+--------------------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- Forma stringa per stringa

for(int i=0;i<rows;i++)

{

out=out+this[i].String()+"\r

";

}

//--- Risultato

return(out);

}

Vedi anche

L' overloading, Operazioni aritmetiche, Overloading di funzioni, Regole di precedenze